Hà Nội: Tước giấy phép cơ sở tư vấn truyền tế bào gốc chưa được cấp phép

Sau khi nhận được thông tin phản ánh về việc cơ sở thẩm mỹ “tư vấn truyền NMN, NAD+ và tế bào gốc chưa được cấp phép,” Sở Y tế Hà Nội đã thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với Phòng khám đa khoa Kamly trực thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Kamily.

Từ kết quả kiểm tra, xác minh, ngày 11/8, Sở Y tế Hà Nội đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Kamily (địa chỉ trụ sở chính, địa điểm kinh doanh số 119-121 Khâm Thiên, phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội) với 6 hành vi vi phạm, tổng mức phạt tiền là 267 triệu đồng; đồng thời, thông báo tới Ủy ban Nhân dân phường và khuyến cáo người dân.

Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn Kamily bị phạt 8 triệu đồng vì không gửi danh sách đăng ký hành nghề đã thay đổi đến cơ quan có thẩm quyền đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề trong trường hợp thay đổi người hành nghề theo quy định của pháp luật; phạt 30 triệu đồng vì không bảo đảm một trong các điều kiện sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với hình thức tổ chức là phòng khám đa khoa; phạt 90 triệu đồng vì áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh mà chưa được phép của Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế; phạt 4 triệu đồng vì không lập hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật; phạt 35 triệu đồng vì không bảo đảm đầy đủ các phương tiện vận chuyển cấp cứu phù hợp với hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh, thiết bị y tế và thuốc thiết yếu sử dụng trong các trường hợp cấp cứu; phạt 100 triệu đồng vì quảng cáo vượt quá phạm vi hành nghề hoặc vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài phạt tiền, Sở Y tế Hà Nội áp dụng hình thức phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 4155/HNO-GPHĐ do Sở Y tế Hà Nội cấp ngày 12/12/2025 cho Phòng khám đa khoa Kamly trực thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Kamily trong thời gian 6 tháng; tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số 010229/CCHN-BQP của ông Đặng Quang Đức do Bộ Quốc phòng cấp ngày 11/7/2017 là bác sỹ phụ trách chuyên môn kỹ thuật của Phòng khám trong thời gian 4,5 tháng; đồng thời, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả gồm buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc thu hồi sản phẩm báo in, tạp chí in quảng cáo đối với hành vi quảng cáo vượt quá phạm vi hành nghề hoặc vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trước đó, Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản cảnh báo về sử dụng các sản phẩm, chế phẩm sinh học gắn mác tế bào gốc sau khi tiếp nhận phản ánh của cơ quan báo chí và người dân về việc cơ sở thẩm mỹ tư vấn truyền NMN, NAD+ và tế bào gốc khi chưa được cấp phép; khẳng định hiện Bộ Y tế chưa cấp phép cho bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc nào tại Việt Nam thực hiện phương pháp hay cung cấp sản phẩm làm đẹp từ tế bào gốc người như các nội dung quảng cáo.

Sở Y tế Hà Nội cũng chưa phê duyệt cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào trên địa bàn thành phố thực hiện các danh mục kỹ thuật liên quan đến ứng dụng, sử dụng tế bào gốc trong khám, chữa bệnh.

Để bảo đảm quyền lợi và an toàn cho người dân, Sở Y tế Hà Nội khuyến cáo người dân nên tra cứu thông tin các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc được cấp phép hoạt động trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế Hà Nội và Trang Sức khỏe Thủ đô.

Trường hợp phát hiện cơ sở quảng cáo sai sự thật, quảng cáo quá phạm vi chuyên môn được cấp phép hoặc thực hiện các kỹ thuật chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, người dân cần phản ánh tới cơ quan quản lý y tế để kịp thời kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Sở Y tế Hà Nội cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã, phường chỉ đạo các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, các dịch vụ làm đẹp và chăm sóc sức khỏe trên địa bàn; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo để người dân nâng cao cảnh giác trước các thông tin quảng cáo không đúng quy định./.

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