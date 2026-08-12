Quảng Ngãi: Bản án có hiệu lực hơn 4 tháng, Ủy ban nhân dân xã vẫn chưa thi hành

Dù Bản án số 109/2026/HC-PT ngày 26/3/2026 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng đã có hiệu lực, tuyên hủy các quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, giải quyết khiếu nại và buộc Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành (nay là Ủy ban nhân dân xã Đình Cương), tỉnh Quảng Ngãi thực hiện thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích 27.625,2m2 của ông Nguyễn Trần Tấn Hiệp; tuy nhiên đến nay sau hơn 4 tháng, Ủy ban nhân dân xã Đình Cương vẫn chưa thi hành bản án theo phán quyết của tòa.

Thu hồi hơn 2,7ha đất, bồi thường “0 đồng”

Phản ánh với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Trần Tấn Hiệp cho biết, ngày 27/10/2023, Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành (cũ) ban hành Quyết định số 6422/QĐ-UBND thu hồi 99,766ha đất tại xã Hành Đức (nay là xã Đình Cương) để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Hành Đức-Hành Minh. Trong tổng diện tích đất bị thu hồi có thửa đất số 726, diện tích 31.394m2 của gia đình ông (trong đó, diện tích nằm trong phạm vi thu hồi là 27.625,2m2).

Cùng ngày 27/10/2023, Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành ban hành Quyết định số 6410/QĐ-UBND phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đợt 1 của dự án. Theo phương án này, toàn bộ 27.625,2m2 đất của gia đình ông Hiệp không được bồi thường.

Ông Hiệp cho rằng, thửa đất do bố đẻ của ông là Nguyễn Văn Sơn khai hoang, cải tạo, quản lý, sử dụng ổn định từ năm 1987, không có tranh chấp. Vì vậy, khi Nhà nước thu hồi đất, gia đình ông phải được xem xét bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Ông Hiệp gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và Thanh tra huyện Nghĩa Hành.

Đến ngày 1/7/2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành ban hành Quyết định số 2441/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại (lần đầu) của ông Hiệp. Quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành nêu rõ không công nhận nội dung khiếu nại của ông Hiệp.

Ngày 10/7/2024 ông Hiệp đã gửi đơn khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai đến Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Theo đơn, người bị kiện là Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành và Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành (cũ). Người kế thừa nghĩa vụ tố tụng của người bị kiện là Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đình Cương.

Nội dung khởi kiện, yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tuyên hủy các quyết định liên quan đến việc thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường và hỗ trợ của Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành; quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành.

Ngày 28/7/2025, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xét xử sơ thẩm, ban hành Bản án số 09/2025/HC-ST, bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Hiệp. Sau đó, ông Hiệp kháng cáo.

Tòa phúc thẩm buộc lập thủ tục bồi thường

Ngày 26/3/2026, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm vụ án khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai của ông Nguyễn Trần Tấn Hiệp.

Tòa phúc thẩm căn cứ khoản 2 Điều 241, Điều 242 Luật Tố tụng hành chính, chấp nhận kháng cáo của ông Nguyễn Trần Tấn Hiệp, sửa toàn bộ bản án hành chính sơ thẩm số 09/2025/HC-ST ngày 28/7/2025 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Áp dụng Điều 62, 63, 69, 71, 75, 76, 77, 83 Luật Đất đai năm 2013; Điều 140 của Luật Đất đai năm 2024; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Tòa Phúc thẩm tuyên hủy một phần Quyết định số 6422/QĐ-UBND và Quyết định số 6410/QĐ-UBND liên quan đến thửa đất số 726; đồng thời hủy Quyết định số 2441/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành về giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Hiệp.

Diện tích 27.625,2 m² của ông Nguyễn Trần Tấn Hiệp đã bị Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Thanh Hưng đơn vị được giao thực hiện Dự án cụm Công nghiệp Hành Đức-Hành Minh san ủi. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Đáng chú ý, căn cứ các tài liệu, chứng cứ tại phiên tòa, Tòa phúc thẩm xác định việc Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành thu hồi diện tích 27.625,2m2 đất của ông Hiệp để thực hiện dự án Cụm công nghiệp Hành Đức-Hành Minh nhưng chưa thực hiện đúng trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ.

Từ đó, Tòa phúc thẩm buộc Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành (nay là Ủy ban nhân dân xã Đình Cương) thực hiện nhiệm vụ công vụ, lập thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ đối với thửa đất số 726 của ông Hiệp theo đúng quy định pháp luật. Bản án số 109/2026/HC-PT có hiệu lực kể từ ngày tuyên án (26/3/2026).

Xã từng “tạm đình chỉ” thi hành bản án

Ngày 3/6/2026, Ủy ban nhân dân xã Đình Cương có Báo cáo số 15/BC-UBND gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và các cơ quan liên quan, nêu ý kiến về việc thực hiện Bản án số 109/2026/HC-PT.

Trong báo cáo, Ủy ban nhân dân xã Đình Cương đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho phép địa phương tạm thời dừng thi hành bản án trong thời gian chờ ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ngày 8/7/2026, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền ký văn bản số 6584/UBND-NC cho ý kiến liên quan đến văn bản của Ủy ban nhân dân xã Đình Cương. Văn bản nêu rõ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đình Cương là người bị kiện theo Bản án số 109/2026/HC-PT của Tòa phúc thẩm Tòa án tối cao tại Đà Nẵng.

Nếu xét thấy có căn cứ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã có quyền đề nghị xem xét bản án theo thủ tục giám đốc thẩm. Tuy nhiên, việc quyết định tạm dừng thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật thuộc thẩm quyền của cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của Luật Tố tụng hành chính, không thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đầu tháng 7/2026, ông Hiệp tiếp tục phản ánh việc chậm thi hành Bản án số 109/2026/HC-PT đến Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã có Công văn số 565/BC-TTQĐ (ngày 2/7/2026) đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Đình Cương khẩn trương rà soát, kiểm tra, xác nhận nguồn gốc đất, tỷ lệ mất đất, số nhân khẩu trong hộ gia đình và có văn bản phúc đáp để Trung tâm lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền (ngày 3/7), tiếp tục có văn bản đôn đốc Ủy ban nhân dân xã Đình Cương thực hiện các nội dung trên, yêu cầu hoàn thành trước ngày 30/7/2026.Tuy nhiên ngày 31/7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đình Cương Nguyễn Sỹ Hải ký Công văn số 1414/UBND-KT phúc đáp Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

Văn bản cho biết, địa phương đã thu thập hồ sơ gửi Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị xem xét Bản án số 109/2026/HC-PT theo thủ tục giám đốc thẩm. Đáng chú ý, tại văn bản này, Ủy ban nhân dân xã Đình Cương nêu rõ Ủy ban nhân dân xã “đình chỉ thi hành” Bản án số 109/2026/HC-PT cho đến khi có quyết định giám đốc thẩm bản án từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Trả lời câu hỏi của phóng viên TTXVN (ngày 11/8/2026) về việc chậm thực hiện Bản án số 109/2026/HC-PT và căn cứ để Ủy ban nhân dân xã tạm đình chỉ thi hành bản án, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đình Cương Lê Anh Văn cho biết, trong quá trình tiếp nhận, nghiên cứu bản án, địa phương phát hiện một số điểm mới nên đã thực hiện thủ tục đề nghị xem xét theo trình tự giám đốc thẩm.

Bên cạnh đó, do đội ngũ cán bộ còn mới, bộ phận tham mưu văn bản chưa nắm đầy đủ, chính xác các quy định pháp luật, hiểu không đúng các quy định của luật nên đã tham mưu lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã phát hành Công văn số 1414/UBND-KT phúc đáp Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh với nội dung Ủy ban nhân dân xã tạm đình chỉ thi hành bản án số 109/2026/HC-PT là không đúng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đình Cương Lê Anh Văn khẳng định, Bản án số 109/2026/HC-PT của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng là bản án có hiệu lực pháp luật và phải được thi hành. Ủy ban nhân dân xã không có thẩm quyền đình chỉ bản án.

“Sau khi phát hiện Công văn số 1414/UBND-KT UBND của xã không đúng quy định tôi đã chủ trì cuộc họp để triển khai Bản án số 109/2026/HC-PT của Tòa án. Đồng thời, địa phương đã thu hồi Công văn số 1414/UBND. Ủy ban nhân dân xã đang phối hợp theo đề xuất của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi để thực hiện các thủ tục bồi thường, hỗ trợ đối với hộ ông Hiệp theo bản án của tòa theo quy định” - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đình Cương Lê Anh Văn cho biết./.

Gỡ vướng xử lý, thu hồi tài sản trong thi hành án dân sự Để nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản cần sự nỗ lực của cơ quan thi hành án và vai trò phối hợp của chính quyền địa phương, công an, các cơ quan liên quan trong quá trình xác minh, xử lý tài sản.