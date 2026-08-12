Khởi tố các đối tượng kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu thời trang nổi tiếng

Ngày 12/8, theo thông tin từ Công an thành phố Cần Thơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Phương Duy (sinh năm 1993, trú tại thành phố Cần Thơ) và Huỳnh Thanh Dương (sinh năm 1997, trú tại tỉnh Vĩnh Long) về hành vi “xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo quy định tại khoản 2, Điều 226 Bộ luật Hình sự; đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can để phục vụ công tác điều tra.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện một số cơ sở có dấu hiệu kinh doanh các sản phẩm thời trang mang dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của nhiều thương hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Ngày 5/6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Cần Thơ tiến hành khám xét theo thủ tục hành chính cửa hàng Thanh Dương Luxury do Huỳnh Phương Duy làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ 1.716 sản phẩm gồm dép, mũ, túi xách, thắt lưng… có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Versace, Gucci, Hermes, Burberry, Dior...

Đáng chú ý, ngoài số hàng hóa thành phẩm, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều nguyên liệu da, dụng cụ, máy móc và phương tiện được xác định có liên quan đến hoạt động sản xuất, gia công các sản phẩm giả mạo nhãn hiệu; 4 điện thoại di động và 1 thẻ nhớ camera phục vụ công tác điều tra. Tổng trị giá số hàng hóa tạm giữ trên 1,4 tỷ đồng.

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định hành vi của những người liên quan có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Căn cứ quy định pháp luật, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can để tiếp tục làm rõ hành vi và vai trò của từng người liên quan.

Cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cũng đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Thanh Hiển (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Vĩnh Long), chủ cửa hàng Thanh Hiển Luxury, địa chỉ số 50 đường Nguyễn Bình, phường Cái Khế, về hành vi “xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo quy định tại khoản 2 Điều 226 Bộ luật Hình sự. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Qua khám xét theo thủ tục hành chính cửa hàng Thanh Hiển Luxury, lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ 2.949 sản phẩm gồm quần áo, giày dép, mũ, thắt lưng, balô, túi xách, ví… có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Burberry, Louis Vuitton, Gucci, Dior, Hermes. Tổng trị giá số hàng hóa được xác định trên 1,9 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tống đạt các quyết định tố tụng đối với Huỳnh Thanh Hiển, chủ cửa hàng Thanh Hiển Luxury. (Ảnh: TTXVN phát)

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án. Các tài liệu, chứng cứ liên quan sẽ được tiếp tục củng cố để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan công an, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu thương hiệu mà còn tác động đến môi trường kinh doanh, quyền lợi người tiêu dùng và sự cạnh tranh lành mạnh trên thị trường. Do đó, việc phát hiện, xử lý các cơ sở có dấu hiệu sản xuất, gia công, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu được xác định là một trong những nhiệm vụ cần tiếp tục tăng cường.

Thời gian tới, Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và các hành vi vi phạm pháp luật khác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Công an thành phố khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ; bảo đảm hàng hóa có hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, không vì lợi nhuận trước mắt mà thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Người dân khi phát hiện các hành vi sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng giả, hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được tiếp nhận, kiểm tra và xử lý theo quy định./.

Khởi tố 12 bị can trong các đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả hàng hiệu Lợi dụng tâm lý một bộ phận người tiêu dùng muốn sở hữu sản phẩm mang nhãn hiệu xa xỉ, các đối tượng đã thiết lập mức giá bán "siêu rẻ," chỉ bằng một phần rất nhỏ so với giá của hàng chính hãng.