Phát hiện hơn 1.193 kg ngà voi và 79,3 kg xương động vật hoang dã từ châu Phi

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Ngày 12/8, Cục Hải quan thông tin Chi cục Điều tra chống buôn lậu-Cục Hải quan vừa chủ trì và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an (C03, C05), Phòng Cảnh sát kinh tế-Công an tỉnh Gia Lai đã phát hiệ khối lượng lớn ngà voi và xương động vật hoang dã được vận chuyển trái phép từ châu Phi về Việt Nam.

Theo đó, các lực lượng chức năng đã phát hiện ba container từ châu Phi về Việt Nam, cập cảng Quy Nhơn vào ngày 9/7/2026, khai báo hàng hóa là gỗ xẻ, có dấu hiệu nghi vấn.

Sau đó, từ ngày 6-8/8, Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế-Công an tỉnh Gia Lai, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường-Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai, Chi cục Hải quan khu vực XIV và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn tiến hành khám xét lô hàng theo quy định của pháp luật.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 1.193 kg ngà voi cùng 79,3 kg xương động vật. Kết quả giám định của cơ quan chuyên môn xác định số ngà voi thuộc họ Voi (Elephantidae); Các mẫu vật xương động vật thuộc họ Mèo lớn (Felidae), thuộc các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét lô hàng theo quy định của pháp luật. (Ảnh: HQ/Vietnam+)

Theo đánh giá ban đầu, Cơ quan Hải quan cho biết đây là vụ việc có số lượng tang vật đặc biệt lớn được phát hiện tại khu vực miền Trung trong những năm gần đây và là vụ việc lớn lần đầu được phát hiện tại địa bàn cảng Quy Nhơn.

Đến ngày 10/8, Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã bàn giao hồ sơ, tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an tỉnh Gia Lai tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền.

Để kịp thời ghi nhận và biểu dương thành tích của các lực lượng tham gia đấu tranh, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã gửi thư chúc mừng, biểu dương chiến công của các đơn vị trong việc phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã nêu trên.

Thời gian tới, Cục Hải quan cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra, xử lý vụ việc và tăng cường các biện pháp kiểm soát đối với các tuyến, địa bàn, loại hình có nguy cơ cao./.

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