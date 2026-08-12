Vụ Công ty AIC ở Cà Mau: Nguyễn Thị Thanh Nhàn lĩnh 10 năm tù

Ngày 12/8, sau hơn 1 ngày xét xử, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau tuyên án đối với vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự liên quan đến hành vi nâng khống giá trị thiết bị quan trắc tại Sở Tài nguyên-Môi trường tỉnh Bạc Liêu (cũ), gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 4,4 tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định, vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC) do bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC là người chủ mưu, chỉ đạo thành lập nhóm công ty “quân xanh” tham gia các gói thầu trên cả nước, nhằm thực hiện các hành vi gian lận và không bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, để giúp Công ty AIC trúng thầu.

Để thực hiện gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị liên quan 3 trạm quan trắc do Sở Tài nguyên-Môi trường tỉnh Bạc Liêu (cũ) làm chủ đầu tư. Nguyễn Thị Thanh Nhàn (sinh năm 1969, trú tỉnh Bắc Ninh) đã ủy quyền cho bị cáo Trần Mạnh Hà (sinh năm 1971, trú tỉnh Ninh Bình) - Phó Tổng giám đốc AIC và bị cáo Lê Thị Linh Nhung (sinh năm 1982 trú tỉnh Tuyên Quang) - Phó Chánh Văn phòng Quản lý Dự án 7 thuộc Công ty AIC phụ trách gói thầu do Sở Tài nguyên-Môi trường tỉnh Bạc Liêu làm chủ đầu tư, sử dụng pháp nhân của các công ty trong hệ sinh thái làm “quân xanh” nâng khống các bảng báo giá, cấu kết với chủ đầu tư và công ty thẩm định giá để cung cấp các bảng báo giá của Công ty AIC và các công ty thuộc hệ sinh thái Công ty AIC; đồng thời điều chỉnh số liệu báo cáo tài chính và lập khống báo cáo kiểm toán năm 2014 để bảo đảm hồ sơ năng lực tham gia đấu thầu.

Bằng thủ đoạn nêu trên, Công ty AIC đã trúng thầu đối với gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị liên quan 3 trạm quan trắc, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 4,44 tỷ đồng.

Bị cáo Phạm Quốc Nam (sinh năm 1962, trú tỉnh Cà Mau), nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường tỉnh Bạc Liêu, đại diện chủ đầu tư, là bên có trách nhiệm trong việc quản lý, tổ chức thực hiện Dự án xây dựng 3 trạm quan trắc nước mặt tự động trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chỉ đạo cán bộ cấp dưới thực hiện các thủ tục của dự án theo hướng tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, không bảo đảm nguyên tắc công bằng, minh bạch trong đấu thầu.

Bị cáo Bùi Thị Kim Em (sinh năm 1964, trú tỉnh Cà Mau), là Phó Chánh Văn phòng, kiêm Kế toán trưởng Sở Tài nguyên-Môi trường tỉnh Bạc Liêu (cũ) thể hiện vai trò đồng phạm giúp sức tích cực cho Phạm Quốc Nam, dẫn đến thiệt hại cho Nhà nước trên 4,4 tỷ đồng.

Riêng bị cáo Hồ Tấn Mạnh (sinh năm 1975, trú tỉnh Tây Ninh), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Đông Nam Á và bị cáo Nguyễn Minh Tâm (sinh năm 1972, trú tỉnh Đồng Tháp), Tổ trưởng kiêm Thẩm định viên trực tiếp thực hiện thẩm định giá, đều là những người có trách nhiệm tổ chức, quản lý và thực hiện hoạt động thẩm định giá theo đúng quy định của pháp luật về thẩm định giá.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thẩm định giá đối với gói thầu 3 trạm quan trắc tại tỉnh Bạc Liêu (cũ), cả hai không tuân thủ các nguyên tắc, trình tự, thủ tục thẩm định giá theo Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam.

Kết quả xét xử, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau kết luận, các bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); đồng thời tuyên phạt nhóm bị cáo của Công ty AIC gồm Nguyễn Thị Thanh Nhàn 10 năm tù; Trần Mạnh Hà 7 năm tù; Lê Thị Linh Nhung 3 năm 6 tháng tù; nhóm bị cáo là chủ đầu tư gồm Phạm Quốc Nam 4 năm tù; Bùi Thị Kim Em 3 năm 6 tháng tù; nhóm bị cáo là công ty thẩm định giá gồm Hồ Tấn Mạnh 3 năm 9 tháng tù, Nguyễn Minh Tâm 3 năm tù.

Hiện, 2 bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Trần Mạnh Hà đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an truy nã quốc tế./.

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