Nhiều điểm nghẽn về đất đai: “Nóng” bảng giá đất, chi phí bồi thường quá cao

Sau một năm một tháng có hiệu lực, nhiều ý kiến chuyên gia, cơ quan quản lý đều thống nhất cho rằng Luật Đất đai năm 2024 đã bước đầu đã góp phần đồng bộ hóa các luật có liên quan, cũng như minh bạch hóa dữ liệu đất đai, khơi thông điểm nghẽn của các dự án bất động sản.

Tuy vậy, thực tế thời gian qua cho thấy vẫn còn nhiều vướng mắc cần làm rõ liên quan đến các vấn đề như: Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, nhất là khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thu hồi, đền bù tái định cư; tài chính đất đai, nhất là giá đất…

Nhận diện loạt điểm nghẽn

Chia sẻ tại Hội thảo “Nhận diện điểm nghẽn và đề xuất giải pháp khắc phục liên quan đến Luật Đất đai,” chiều 22/9, đại diện Bộ Tư pháp cho biết bên cạnh những tác động tích cực, Luật Đất đai 2024 nói riêng và hệ thống pháp luật về đất đai nói chung được cho là vẫn tồn tại tình trạng chồng chéo, thiếu thống nhất với các luật liên quan như: Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, Luật Đấu thầu, Luật Đấu giá tài sản,…

Thực tế thời gian qua cho thấy mặc dù pháp luật về đất đai đã có đổi mới, song cơ chế định giá đất vẫn còn vướng mắc. Đáng chú ý, việc một số địa phương tăng mạnh bảng giá đất để tiệm cận thị trường đã gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng như tăng đột biến nghĩa vụ tài chính của người dân và doanh nghiệp; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng đội lên quá cao, khiến nhiều dự án đình trệ và gia tăng khiếu kiện.

Bên cạnh đó, nhiều dự án đầu tư kéo dài qua các thời kỳ pháp lý khác nhau cũng đang gặp lúng túng do thiếu quy định chuyển tiếp, gây khó khăn cho cả địa phương và nhà đầu tư trong việc xử lý hồ sơ và triển khai dự án.

Ngoài ra, theo đại diện Bộ Tư pháp, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất theo luật hiện hành cũng chưa thực sự phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đang được triển khai.

Vì vậy, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai đã tập trung sửa đổi 4 nhóm vấn đề lớn, bao gồm: thể chế hóa tinh thần Nghị quyết số 69-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (trong đó có nội dung tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất); đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh; đảm bảo tính đồng bộ với các luật khác như Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; tháo gỡ khó khăn trong thực tiễn thi hành luật, đặc biệt là các quy định về đấu giá, đấu thầu, và các quy định chuyển tiếp cho dự án kéo dài.

Tiếp nối sự điều chỉnh trên, lãnh đạo Bộ Tư pháp nhấn mạnh hội thảo lần này là bước cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc ngày 18/9/2025 với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về các định hướng lớn trong việc sửa đổi, hoàn thiện Luật Đất đai.

Hội thảo được tổ chức nhằm nhận diện những điểm nghẽn về chính sách, thể chế và khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành của lĩnh vực pháp luật về đất đai và tìm kiếm, lựa chọn các giải pháp mang tính đột phá, bảo đảm cho pháp luật đất đai ngày càng được hoàn thiện, đồng bộ, thông suốt, khả thi, hiệu lực, hiệu quả.

Sự kiện cũng là hoạt động có ý nghĩa trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đã và đang chỉ đạo quyết liệt việc sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật đất đai và dự kiến trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV sắp tới.

Cần rõ cơ chế, xây dựng khung giá đất hợp lý

Đại diện doanh nghiệp nêu ý kiến tại hội thảo, ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam cho biết hiện có hai điểm nghẽn lớn nhất cần xử lý ngay trong Luật Đất đai hiện hành đó là phương thức định giá đất và công tác giải phóng mặt bằng. Theo ông Hiệp, đây là những yếu tố không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của người dân và doanh nghiệp, mà còn quyết định tiến độ của nhiều dự án trọng điểm.

Cụ thể về vấn đề giá đất, theo Luật Đất đai 2024, giá đất được xác định theo cơ chế thị trường, tuy nhiên nếu để thị trường quyết định hoàn toàn, Nhà nước sẽ khó kiểm soát giá, có thể dẫn tới nguy cơ “bong bóng” bất động sản.

Ông Hiệp cũng nhấn mạnh đất đai là yếu tố đầu vào quan trọng của nhiều doanh nghiệp. Khi giá đất tăng quá cao, nhiều doanh nghiệp buộc phải thu hẹp sản xuất, thậm chí đóng cửa, dẫn tới suy giảm kinh tế cục bộ.

Vì vậy, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam nhấn mạnh việc xem xét lại phương thức định giá đất là rất cần thiết, nhằm cân bằng giữa thu ngân sách, ổn định thị trường bất động sản và phát triển của nền kinh tế.

Ngoài ra, theo ông Hiệp, các cơ quan quản lý Nhà nước đã thể hiện sự tiếp thu và đồng ý thực hiện một số thay đổi, mang tính tích cực về quan điểm. Đơn cử, trước đây Nghị định 71 lấy tài sản đấu giá làm căn cứ so sánh - nay đã bỏ và đưa ra thứ tự ưu tiên lựa chọn tài sản so sánh hợp lý hơn, tuy nhiên phương pháp triển khai và hướng dẫn còn “giật cục” và thiếu đồng bộ.

Về giải phóng mặt bằng, các quy định hiện nay còn hình thức, chưa minh bạch. Đơn cử như việc thông báo vận động, thu hồi, cưỡng chế vẫn theo thủ tục ba lần nhưng vẫn chưa đi vào thực tiễn; quy chế đền bù còn nhiều điểm chưa rõ, như 75% hỗ trợ tính theo diện tích hay số lượng chủ sở hữu.

Ông Hiệp cho rằng những bất cập trên vô tình làm chậm tiến độ, tạo vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân. Do vậy cần sớm hoàn thiện cơ chế giải phóng mặt bằng để thực thi hiệu quả, minh bạch và công bằng.

“Luật Đất đai là bước đi đúng hướng, nhưng nếu không đồng bộ với các luật khác và thiếu cơ chế điều tiết phù hợp, thị trường vẫn dễ bị lệch pha. Vì vậy, cần xây dựng khung giá đất hợp lý, thiết lập cơ chế thuế điều tiết và hoàn thiện quy định về giải phóng mặt bằng, để thị trường bất động sản trở lại lành mạnh, ổn định và phục vụ phát triển kinh tế bền vững,” ông Hiệp nói.

Tại hội thảo, bà Đoàn Thị Thanh Mỹ - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết cơ quan này đang rà soát, sửa đổi pháp luật đất đai cho phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp. Các nội dung này đã được thể hiện trong Nghị định 151/NĐ-CP và Nghị định 226/NĐ-CP. Đến nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp nhận 125 ý kiến từ 29 cơ quan, tổ chức liên quan và đều được nghiên cứu, tiếp thu, trả lời, hướng dẫn cụ thể.

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng nhấn mạnh cơ quan này sẽ luôn luôn lắng nghe ý kiến từ địa phương, doanh nghiệp, người dân về những điểm nghẽn vướng mắc của chính sách đất đai, để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện luật đáp ứng sự vận hành thông suốt của chính quyền địa phương hai cấp, phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai./.