Hải Phòng hoàn tất công tác chuẩn bị đón Miss World 2026

Từ ngày 13 đến 19/8, Hải Phòng sẽ đón khoảng 120 thí sinh Miss World 2026 cùng đại diện Ban Tổ chức, khách mời và các đoàn công tác quốc tế đến tham dự chuỗi hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 73.

Hải Phòng là một trong điểm diễn ra những hoạt động quan trọng trong hành trình Miss World 2026 do Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức.

Trong gần một tuần tại thành phố Cảng, các thí sinh quốc tế sẽ có cơ hội trải nghiệm cảnh quan, văn hóa, con người và nhịp sống đặc trưng của địa phương. Các hoạt động tại thành phố tập trung ở Đồ Sơn, kết hợp giữa nội dung của cuộc thi với trải nghiệm văn hóa, du lịch và cảnh quan địa phương.

Điểm đáng chú ý của chặng thi tại Hải Phòng là các hoạt động không chỉ xoay quanh những phần thi chính thức mà còn gắn với trải nghiệm điểm đến, trải nghiệm văn hóa, cảnh quan và đời sống địa phương. Các thí sinh sẽ tham quan rừng ngập mặn, trải nghiệm sân golf, công viên nước, bãi biển, tham gia giao lưu văn hóa ẩm thực và nhiều hoạt động ngoài trời.

Hải Phòng đã chủ động phối hợp với Ban Tổ chức cuộc thi và các đơn vị liên quan, triển khai đồng bộ công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, giao thông, an ninh, y tế, vệ sinh môi trường, kỹ thuật, lễ tân và điều phối chương trình. Các địa điểm phục vụ hoạt động của cuộc thi tại Đồ Sơn đang được rà soát, chỉnh trang và hoàn thiện các điều kiện cần thiết. Thành phố phối hợp kiểm tra mặt bằng, hệ thống điện, đường truyền, thiết bị kỹ thuật, phòng cháy, chữa cháy và các điều kiện bảo đảm vận hành trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan và bảo đảm trật tự đô thị cũng được tập trung thực hiện. Các tuyến đường phục vụ đoàn đại biểu, thí sinh và khách mời được rà soát; việc phân luồng, điều tiết giao thông được xây dựng phù hợp với lịch trình từng hoạt động, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại của người dân.

Cùng với đó, các phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho thí sinh, đại biểu và khách mời quốc tế được chuẩn bị theo từng địa điểm, từng chương trình. Các lực lượng chức năng phối hợp với Ban Tổ chức xây dựng phương án bảo đảm an toàn, chủ động xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức.

Công tác y tế cũng được chuẩn bị nhằm bảo đảm điều kiện chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ y tế và xử lý các tình huống cần thiết trong thời gian các đoàn tham gia hoạt động tại Hải Phòng.

Thành phố đồng thời chú trọng công tác lễ tân, đón tiếp và hỗ trợ các đoàn quốc tế. Các đơn vị được phân công rà soát nhân sự, lịch trình, phương án đưa đón, thông tin hướng dẫn và các yêu cầu phục vụ đoàn, bảo đảm chương trình diễn ra đúng kế hoạch.

Để bảo đảm chương trình diễn ra an toàn, đúng tiến độ, thành phố đang tiếp tục rà soát từng phần việc theo lịch trình, tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương và đơn vị tổ chức. Những công việc cuối cùng tập trung vào vận hành, điều phối nhân sự, kỹ thuật, giao thông, an ninh và các điều kiện phục vụ đoàn trong những ngày diễn ra sự kiện.

Thành phố xác định yêu cầu xuyên suốt là bảo đảm chương trình diễn ra an toàn, chuyên nghiệp, đúng kế hoạch, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các thí sinh và đại biểu quốc tế có những trải nghiệm tốt trong thời gian lưu lại Hải Phòng.

Những năm gần đây, Hải Phòng liên tục đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, dịch vụ và các khu du lịch quy mô lớn. Việc trở thành điểm tổ chức chặng mở màn của Miss World 2026 tiếp tục bổ sung vào chuỗi sự kiện quốc tế mà thành phố hướng tới trong chiến lược phát triển du lịch và kinh tế dịch vụ.

Thành công của Miss World 2026 sẽ không chỉ góp phần nâng cao vị thế của Hải Phòng trên bản đồ du lịch khu vực mà còn là cơ hội để Việt Nam khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện quy mô toàn cầu, quảng bá hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện và giàu bản sắc, thu hút những sự kiện văn hóa, thể thao và giải trí mang tầm vóc quốc tế trong thời gian tới. ./.

Sân chơi nhan sắc quốc tế Miss World 2026 mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Lần đầu đăng cai tại Việt Nam, sân chơi nhan sắc quốc tế Miss World 2026 đã mở ra hành trình trải nghiệm văn hóa, cộng đồng và điểm đến, qua đó quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.