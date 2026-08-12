Ngày 12/8, tại Hà Nội, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Ngày Truyền thống ngành Bưu điện và ra mắt các nền tảng Văn hóa doanh nghiệp, Tri thức số.

Sau 81 năm kế thừa những giá trị được hun đúc từ lịch sử ngành Bưu điện, Bưu điện Việt Nam đang đứng trước một giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ. Từ công nghệ, năng lực quản trị đến con người và văn hóa doanh nghiệp, Tổng công ty mở rộng không gian phát triển mới, nâng cao năng lực cạnh tranh trên toàn mạng lưới.

Bưu điện Việt Nam cũng đưa các dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ mới trong lĩnh vực bưu chính, chuyển phát thương mại điện tử, logistics, hành chính công, tài chính bưu chính, phân phối và nhiều dịch vụ khác đến gần người dân, doanh nghiệp trên cả nước.

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Vietnam Post)

Theo ông Chu Quang Hào, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam nhìn lại chặng đường phát triển, Bưu điện Việt Nam đã nhiều lần đứng trước những thử thách lớn.

"Những thời điểm như vậy cho thấy rất rõ giá trị của Bưu điện Việt Nam. Đó là một mạng lưới luôn có mặt, một lực lượng luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Khi đất nước cần, khi nhân dân cần, Bưu điện Việt Nam sẽ luôn có mặt,"ông Chu Quang Hào khẳng định.

Trong bối cảnh thị trường bưu chính - logistics thay đổi nhanh, lợi thế về mạng lưới không còn đủ để tạo ra sức cạnh tranh. Khách hàng đòi hỏi tốc độ, chất lượng, công nghệ, trải nghiệm và hiệu quả ngày càng cao. Bưu điện Việt Nam đang đứng trước yêu cầu phải thay đổi mạnh mẽ để vừa thực hiện tốt vai trò phục vụ xã hội, vừa chủ động cạnh tranh và phát triển bằng chính năng lực của mình.

Theo ông Chu Quang Hào, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Vietnam Post)

Theo ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Bưu điện Việt Nam đang có thêm nhiều không gian phát triển mới như tham gia phát triển kinh tế không gian tầm thấp, số hóa hồ sơ, logistics và các nền tảng phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Đáng chú ý, giải pháp số hóa hồ sơ của Bưu điện Việt Nam đã được thị trường ghi nhận và mới đây đã đạt Giải thưởng Sao Khuê. Hiện nhu cầu thực tế từ thị trường đang mở ra dư địa tăng trưởng mới cho dịch vụ số hóa hồ sơ của Bưu điện Việt Nam.

Cùng với đó, Tổng công ty đang đẩy mạnh chuyển đổi từ một doanh nghiệp bưu chính truyền thống sang doanh nghiệp công nghệ trong lĩnh vực Bưu chính - Logistics. Công nghệ không chỉ được đưa vào sản phẩm, dịch vụ mà đang thay đổi cả cách thức quản trị doanh nghiệp. Bưu điện Việt Nam hiện quản trị bằng dữ liệu, theo dõi hoạt động sản xuất kinh doanh theo từng công đoạn và đưa dữ liệu vào quá trình ra quyết định.

Đặc biệt, nền tảng hậu cần thương mại điện tử (VLP), dự kiến vận hành trong tháng 10/2026 sẽ tiếp tục nâng cao năng lực công nghệ, mở ra những dịch vụ mới và tạo thay đổi về chất trong quản trị trong toàn mạng lưới. Nếu khai thác tốt dữ liệu, tối ưu vận hành và nâng cao hiệu quả điều hành, doanh nghiệp hoàn toàn có thể hướng tới những mục tiêu tăng trưởng mới.

Ông Nguyễn Trường Giang cũng chia sẻ với Bưu điện Việt Nam, đổi mới công nghệ và mô hình kinh doanh sẽ khó tạo ra kết quả bền vững nếu không đi cùng sự thay đổi trong cách mỗi người làm việc. Vì vậy, văn hóa doanh nghiệp được Tổng công ty đặt song hành với quá trình đổi mới, như một nền tảng để gần 4 vạn người cùng thay đổi theo một hướng.

"Bản sắc văn hóa doanh nghiệp sẽ là chất kết dính, tạo sự cộng hưởng để gần 4 vạn người Bưu điện không phải là 4 vạn cá nhân riêng lẻ mà cùng chung chí hướng, cùng hệ giá trị và cùng hành động," ông Nguyễn Trường Giang chia sẻ.

Năm giá trị mới của Bưu điện Việt Nam là "Tận tâm-Kỷ luật-Hợp tác-Sáng tạo-Hiệu quả" không được đặt ra như những khẩu hiệu để ghi nhớ, mà trở thành cách mỗi người vận dụng trong công việc hằng ngày.

Bưu điện Việt Nam chính thức kích hoạt Nền tảng Văn hóa doanh nghiệp, Nền tảng Văn hóa 365 và Nền tảng Tri thức số LIA. (Ảnh: Vietnam Post)

Tại lễ kỷ niệm 81 năm ngày Truyền thống ngành Bưu điện, Bưu điện Việt Nam cũng chính thức kích hoạt Nền tảng Văn hóa doanh nghiệp, Nền tảng Văn hóa 365 và Nền tảng Tri thức số LIA. Đây là những công cụ để đưa văn hóa và tri thức đến gần hơn với người lao động, thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nâng cao hiệu suất công việc trên toàn mạng lưới./.

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