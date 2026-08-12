Bộ Công Thương trao giải cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều 12/8, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương năm 2026.

Vượt qua gần 500 bài dự thi, 28 tác phẩm xuất sắc nhất đã được vinh danh, khẳng định sức lan tỏa của giải thưởng. Trong đó có 01 giải Đặc biệt, 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 06 giải Ba, 12 giải Khuyến khích và 05 giải Chuyên đề.

Theo đại diện Ban tổ chức, các tác phẩm dự thi năm nay được thể hiện phong phú qua 5 thể loại: Tạp chí, báo, phát thanh, truyền hình và video clip, mang đến sự đa dạng trong phương thức tiếp cận và truyền tải nội dung chính luận.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi cho hay mỗi tác phẩm đều mang một góc nhìn, một cách tiếp cận sinh động từ chính thực tiễn công tác, học tập và lao động.

“Giá trị của Cuộc thi không chỉ nằm ở những giải thưởng, mà còn ở quá trình phát hiện, bồi dưỡng và lan tỏa những cây bút, những cách làm mới; qua đó đưa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng gắn bó sâu sắc hơn với thực tiễn của từng đơn vị, từng lĩnh vực, từng cán bộ, đảng viên và người lao động,” ông Tân khẳng định.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: BCT/Vietnam+)

Đồng quan điểm, Tổng Biên tập Báo Công Thương Nguyễn Văn Minh, thành viên Hội đồng giám khảo ghi nhận nét mới của cuộc thi năm nay là các tác giả đã quán triệt, vận dụng linh hoạt những tư tưởng, quan điểm mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Nhiều bài viết đã gắn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng với các nhiệm vụ cốt lõi của ngành như: bảo đảm an ninh năng lượng, sản xuất công nghiệp, hội nhập kinh tế quốc tế, quản lý thị trường và chuyển đổi số.

Trải qua 3 mùa giải, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương đã trở thành một diễn đàn uy tín. Thông qua cuộc thi, tinh thần chủ động, trách nhiệm và bản lĩnh của người làm công tác Công Thương tiếp tục được khẳng định, góp phần hình thành một mặt trận chính luận rộng khắp, vững chắc trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước./.

Giải Nhất thuộc về tác phẩm “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng hiệu quả thực tiễn - góc nhìn từ triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW trong ngành Công Thương” của tác giả Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương. (Ảnh: BCT/Vietnam+)

Giải Đặc biệt của Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương năm 2026 thuộc về tác phẩm “Văn hóa công vụ không phải là khẩu hiệu: Ngành Công Thương tìm sức mạnh nội sinh mới” của nhóm tác giả Báo Công Thương. Giải Nhất thuộc về tác phẩm “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng hiệu quả thực tiễn - góc nhìn từ triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW trong ngành Công Thương” của tác giả Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương.