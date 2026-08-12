Tìm kiếm các tác phẩm báo chí 'Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam'

Sáng 12/8, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Lễ phát động Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam” lần thứ Tư.

Giải do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức, Báo Văn Hóa là cơ quan thường trực. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm ghi nhận, tôn vinh những đóng góp xuất sắc của các tập thể, cá nhân đội ngũ những người làm báo đối với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam; đồng thời góp phần thông tin, giới thiệu những kết quả, thành tựu nổi bật trong các lĩnh vực văn hóa, thông tin, gia đình, thể thao và du lịch.

Theo Tổng Biên tập Báo Văn Hóa Nguyễn Anh Vũ, Ban Tổ chức mong muốn tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm và sự đồng hành của báo chí trong công tác tuyên truyền, phát hiện, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, những mô hình mới, cách làm hay, các điển hình tiên tiến; cổ vũ, động viên toàn ngành chung sức, đồng lòng cống hiến cho sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch trong giai đoạn mới.

Tổng Biên tập Báo Văn Hóa Nguyễn Anh Vũ. (Ảnh: Trần Huấn)

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho hay hiện nay nước ta có nhiều giải báo chí chuyên ngành, Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hoá Việt Nam” có tính đặc thù rất cao, song cũng có tính bao trùm bởi tất cả lĩnh vực chính trị-kinh tế-xã hội đều có yếu tố văn hóa. Do đó, các tác giả dự giải không nhất thiết là nhà báo chuyên mảng văn hóa.

Trải qua 3 kỳ đồng hành cùng Giải, ông Nguyễn Đức Lợi nhận thấy bên cạnh các tác phẩm đậm tính văn hóa, nghệ thuật, có phong cách mềm mại thì ông cũng đã gặp những tác phẩm rất gai góc, các phóng sự điều tra tiêu cực trong lĩnh vực văn hóa, thể thao.

Một trong những điểm mới đáng chú ý của mùa Giải lần thứ Tư là cơ cấu giải thưởng được điều chỉnh theo hướng giảm số lượng, nâng cao chất lượng và giá trị tôn vinh. Ban Tổ chức bổ sung Giải Đặc biệt, trao cho tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn từ 5 loại hình báo chí, với giá trị 100 triệu đồng và một chuyến du lịch.

Phó Tổng Biên tập Báo Văn hóa Phan Thanh Nam phổ biến thể lệ giải thưởng. (Ảnh: Trần Huấn)

Đối với mỗi loại hình báo chí, cơ cấu giải gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Giá trị giải thưởng gồm: giải Nhất 50 triệu đồng và một chuyến du lịch; giải Nhì 25 triệu đồng; giải Ba 15 triệu đồng; giải Khuyến khích 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức trao 3 giải Tập thể đồng hạng cho 3 cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm tham dự và đạt kết quả cao.

Ban Tổ chức không xét các tác phẩm do AI tạo hoàn toàn; những nội dung có sử dụng AI ở mức đáng kể phải được ghi nhãn hoặc có thông báo phù hợp. Đối với loại hình ảnh báo chí, không chấp nhận ảnh do AI tạo ra, ảnh bị can thiệp qua AI hoặc xử lý kỹ thuật làm thay đổi nội dung, bản chất sự việc. Tác phẩm tham dự phải bảo đảm không có tranh chấp và không vi phạm bản quyền.

Các tác phẩm báo chí tham dự Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Tư phải được đăng, phát trong thời gian từ ngày 1/8/2025 đến hết ngày 31/8/2026.

Cơ quan Thường trực Giải nhận tác phẩm đến hết ngày 5/9/2026 tại Báo Văn Hóa, 141 Nguyễn Thái Học, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội. Thông tin liên hệ: Đồng chí Phan Thanh Nam, Phó Tổng Biên tập Báo Văn Hóa. Điện thoại: 0913525113.

Lễ Tổng kết và trao Giải dự kiến được tổ chức tại Hà Nội vào dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11./.

Kiến tạo hệ sinh thái tổ chức sự kiện-giải trí để phát triển công nghiệp văn hóa Các hoạt động sự kiện, triển lãm và giải trí đang diễn ra ngày càng thường xuyên, ở nhiều quy mô và lĩnh vực khác nhau. Đây là tín hiệu tích cực cho sự phát triển của một ngành công nghiệp văn hóa.



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