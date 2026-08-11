Ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật mới đối với dịch vụ sản xuất báo chí

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Thông tư số 23/2026/TT-BVHTTDL quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất tác phẩm báo chí in, báo chí điện tử và in báo chí in, đăng tải báo chí điện tử. Thông tư được ban hành ngày 6/8/2026 và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 21/9/2026.

Theo Thông tư, các định mức kinh tế-kỹ thuật được áp dụng đối với dịch vụ sản xuất tác phẩm báo chí in, báo chí điện tử và in báo chí in, đăng tải báo chí điện tử có sử dụng ngân sách nhà nước để phục vụ các nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng, thông tin đối ngoại; phục vụ thiếu niên, nhi đồng, người khiếm thính, khiếm thị; đồng bào vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo và các nhiệm vụ trọng yếu khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đối tượng áp dụng gồm các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng ngân sách nhà nước để cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thuộc phạm vi nêu trên, cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc triển khai dịch vụ.

Một điểm đáng chú ý là Thông tư đưa ra hệ thống khái niệm cụ thể đối với các thể loại và hình thức tác phẩm báo chí. Trong đó, “tin” được xác định là thể loại báo chí ngắn gọn, cô đọng, phản ánh nhanh chóng, kịp thời những sự kiện mới xảy ra, đang xảy ra hoặc sắp xảy ra trong đời sống xã hội, gồm tin vắn, tin ngắn và tin sâu. Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định, giải thích các loại hình như tin ảnh, bài phản ánh, phóng sự, điều tra, ký báo chí, phỏng vấn, chính luận báo chí, bài báo khoa học, sáng tác văn học trên báo chí, ảnh báo chí, tranh báo chí, infographic và MegaStory/E-Magazine/Longform.

Đối với báo chí điện tử, MegaStory/E-Magazine/Longform được xác định là tác phẩm báo chí đa phương tiện, kết hợp chữ viết, ảnh tĩnh, ảnh động, video, tệp âm thanh và đồ họa, được thiết kế theo phương thức mới để truyền đạt thông tin. Đây là một trong những nội dung cho thấy định mức mới đã tính đến sự đa dạng về hình thức thể hiện của sản phẩm báo chí hiện nay.

Theo quy định chung, định mức kinh tế - kỹ thuật được xây dựng dựa trên quy trình hoạt động báo chí in, báo chí điện tử phổ biến và được quy định chi tiết tại Phụ lục kèm theo Thông tư. Các định mức này là mức tối đa để hoàn thành việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, bao gồm hao phí về nhân công, máy móc, thiết bị và vật liệu sử dụng.

Thông tư quy định mức hao phí lao động trực tiếp được tính bằng “công”, trong đó mỗi công tương ứng với thời gian làm việc 8 giờ của người lao động theo quy định của pháp luật về lao động. Hao phí máy móc, thiết bị được tính bằng ca sử dụng máy, mỗi ca tương ứng 8 giờ. Hao phí vật liệu được xác định theo số lượng các loại vật liệu cụ thể, cần thiết sử dụng trực tiếp cho từng công việc trong hoạt động báo chí.

Thông tư cũng quy định nguyên tắc xác định chức danh, hạng, bậc của người lao động tham gia sản xuất tác phẩm báo chí. Trường hợp chức danh không có trong các thông tư chuyên ngành được viện dẫn thì có thể áp dụng các quy định về chế độ tiền lương, hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập hoặc xem xét quy đổi tương đương theo vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nếu hạng, bậc của người lao động đang làm việc tại cơ quan báo chí khác với bảng định mức, cơ quan chủ quản trực tiếp có thể xem xét, quyết định áp dụng hạng, bậc theo định mức hoặc theo thực tế. Tuy nhiên, chi phí nhân công không được vượt quá chi phí nhân công tính từ định mức được quy định tại Thông tư.

Đối với hoạt động tác nghiệp trong điều kiện đặc biệt, nguy hiểm như khu vực thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, xung đột vũ trang hoặc những khu vực có rủi ro cao về an toàn, sức khỏe, điều kiện làm việc khó khăn hoặc hạn chế tiếp cận, mức hao phí phát sinh và việc lập, phê duyệt dự toán được thực hiện trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ, pháp luật liên quan và thẩm quyền của đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị chủ quản.

Một nguyên tắc khác được đặt ra là cơ quan báo chí phải quản lý, sử dụng hao phí nhân công, bảo đảm không chi trả trùng lặp cho cùng một khối lượng công việc từ các nguồn ngân sách khác nhau.

Thông tư đồng thời xác định một số khoản chi chưa bao gồm trong định mức kinh tế - kỹ thuật, như công tác phí, lưu trú; chi nghiệp vụ chuyên môn gồm mua bản quyền, tư liệu, khách mời, chuyên gia và các chi phí nghiệp vụ khác; chi phát hành báo chí in; chi phí hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm quản trị; chi phí lao động gián tiếp; chi phí quản lý và các chi phí hợp lý, hợp lệ khác.

Khi xây dựng phương án giá dịch vụ sản xuất tác phẩm báo chí, cơ quan báo chí được bổ sung các khoản chi phí này nếu phát sinh, theo quy định hiện hành của Nhà nước và quy định của cơ quan chủ quản. Những khoản chi phí liên quan đến nhiều hoạt động hoặc nhiều sản phẩm báo chí phải được phân bổ theo tiêu chí phù hợp.

Phụ lục kèm theo Thông tư quy định cụ thể định mức xây dựng và biên tập bản thảo đối với tin, bài, chú thích tranh, chú thích ảnh bằng tiếng Việt Nam cho báo chí in, báo chí điện tử (bao gồm bản tin thông tấn) và các tác phẩm của tác giả không thuộc cơ quan báo chí.

Đối với tin, bài, chú thích tranh, ảnh dành cho tạp chí khoa học, định mức hao phí nhân công và máy tính chuyên dụng được nhân với hệ số 1,2.

Trường hợp dịch từ tiếng Việt sang ngôn ngữ chính thức của Liên hợp quốc hoặc tiếng dân tộc, hệ số áp dụng là 1,5; dịch sang ngôn ngữ không thuộc nhóm ngôn ngữ chính thức của Liên hợp quốc áp dụng hệ số 1,6. Tác phẩm được viết trực tiếp bằng tiếng nước ngoài, không qua bước chuyển ngữ, áp dụng hệ số 1,2.

Định mức hao phí nhân công và hao phí máy tính chuyên dụng đối với xây dựng bản thảo và biên tập tin, bài, chú thích tranh, chú thích ảnh trong trường hợp bằng tiếng Việt Nam cho tạp chí khoa học nhân với hệ số k = 1,2; dịch từ tiếng Việt thành tiếng nước ngoài thuộc nhóm ngôn ngữ chính thức của Liên hợp quốc hoặc tiếng dân tộc (được thể hiện bằng 2 ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng nước ngoài hoặc tiếng dân tộc, gồm cả công hiệu đính bản dịch) nhân với hệ số k = 1,5.

Dịch từ tiếng Việt thành tiếng nước ngoài không thuộc nhóm ngôn ngữ chính thức của Liên hợp quốc (được thể hiện bằng 2 ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng nước ngoài, gồm cả công hiệu đính bản dịch) thì nhân với hệ số k = 1,6; được viết trực tiếp bằng tiếng nước ngoài, không thực hiện qua bước chuyển ngữ thì nhân với hệ số k = 1,2.

Trường hợp xây dựng bản thảo và biên tập tin tổng hợp, chùm tin, tin dự báo, tin công báo thì định mức tính như định mức tin có sử dụng tư liệu khai thác lại...

Thông tư cũng quy định định mức đối với tác phẩm báo chí thể hiện dưới hình thức infographic. Trong đó, infographic được thực hiện từ tư liệu hoặc bài báo đã có, tổng định mức hao phí không vượt quá 0,3 lần định mức của tác phẩm cùng thể loại; trường hợp xây dựng tác phẩm mới, mức tối đa là 1,3 lần.

Đối với tác phẩm báo chí thể hiện dưới hình thức MegaStory/E-Magazine/Longform, trường hợp thể hiện trên cơ sở tư liệu, bài báo đã có thì tổng định mức hao phí về nhân công, máy móc, thiết bị, vật liệu sử dụng không vượt quá 1,2 lần tổng định mức của tác phẩm cùng thể loại. Trường hợp xây dựng, thể hiện hoàn toàn mới thì tổng định mức hao phí về nhân công, máy móc, thiết bị, vật liệu sử dụng không vượt quá 2,2 lần.

Đối với tác phẩm báo chí thể hiện dưới hình thức Audio, Video, căn cứ quy trình tổ chức sản xuất, nguồn lực sản xuất thực tế, cơ quan báo chí áp dụng đối với thể loại, phần công việc thực hiện tương ứng trong định mức sản xuất tại Thông tư số 01/2026/TT-BVHTTDL quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất chương trình phát thanh, chương trình truyền hình.

Bên cạnh đó, Thông tư có các quy định đối với tác giả ngoài cơ quan báo chí (cộng tác viên); áp dụng cơ chế tiền bản quyền tối đa 3 lần mức lương cơ sở đối với văn học, bài báo khoa học và 1 lần mức lương cơ sở đối với ảnh, tranh báo chí; hệ thống ngạch, bậc nhân sự quy định chi tiết đối với phóng viên, biên tập viên, kỹ sư thiết kế, công nhân in, với định mức công lao động gắn với thang, bảng lương viên chức báo chí hiện hành./.

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