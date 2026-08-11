Tăng cường quản lý trong việc cấp thẻ nhà báo và hoạt động của phóng viên

Ngày 11/8, Cục Báo chí ban hành Công văn số 1482/BC-QLBC về việc tăng cường trách nhiệm trong việc đề nghị cấp, đổi thẻ nhà báo và quản lý hoạt động của phóng viên.

Thời gian qua, cơ quan điều tra đã phát hiện, xử lý nhiều đối tượng là nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cưỡng đoạt tài sản. Trong đó có tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, cụ thể là sử dụng bằng đại học giả để hợp thức hóa hồ sơ xin cấp thẻ nhà báo.

Cục Báo chí cho rằng thực trạng trên cho thấy người đứng đầu một số cơ quan báo chí chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc chỉ đạo kiểm tra, xác minh bằng cấp của người lao động, cũng như việc rà soát, đánh giá điều kiện, tiêu chuẩn của người được đề nghị cấp, đổi thẻ nhà báo; việc quản lý hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại các địa phương còn thiếu chặt chẽ.

Nhằm tăng cường công tác quản lý đối với cấp, đổi thẻ nhà báo và hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại các địa phương, Cục Báo chí đề nghị người đứng đầu cơ quan báo chí nâng cao trách nhiệm trong việc tiếp nhận, tuyển dụng nhân sự và đề nghị cấp, đổi thẻ nhà báo, xác thực tính hợp pháp của hồ sơ khi tiếp nhận người lao động, cũng như trong hồ sơ đề nghị cấp, đổi thẻ nhà báo nhằm đảm bảo đúng quy định, nâng cao chất lượng đội ngũ người làm báo.

Người đứng đầu cơ quan báo chí chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính hợp pháp đối với các tài liệu, giấy tờ và nội dung thông tin xác nhận trong hồ sơ theo phạm vi thẩm quyền; bảo đảm các đối tượng đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có hoạt động báo chí đúng với nội dung kê khai trong hồ sơ. Nếu phát hiện các trường hợp sử dụng giấy tờ giả, khai báo không trung thực khi đề nghị cấp thẻ hoặc đã được cấp thẻ nhà báo, chủ động báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và các cơ quan liên quan để xử lý theo quy định.

Về quy định thu lại thẻ nhà báo, Cục Báo chí đề nghị thực hiện nghiêm việc thu lại thẻ nhà báo theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 237/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Báo chí và khoản 2 Điều 8 Thông tư số 19/2026/TT-BVHTTDL ngày 30/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trường hợp phải nộp lại thẻ nhà báo mà không nộp lại và các trường hợp vi phạm theo quy định tại khoản 5 Điều 28 Luật Báo chí thì cần báo cáo bằng văn bản về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Báo chí) để ra quyết định thu hồi thẻ nhà báo.

Bên cạnh đó, Cục Báo chí cũng yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động của nhà báo, phóng viên và văn phòng đại diện, quản lý chặt chẽ và cấp giấy giới thiệu đúng theo mẫu quy định.

Cơ quan báo chí chú trọng công tác giáo dục, định hướng về chính trị, tư tưởng cho đội ngũ nhà báo, phóng viên; quản lý chặt chẽ hoạt động của các nhà báo, phóng viên nhất là phóng viên thường trú tại các địa phương, đảm bảo nhà báo, phóng viên thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định pháp luật, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí./.

Thủ tục cấp phép hoạt động báo chí của phóng viên không thường trú Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ, Bộ Ngoại giao cấp giấy phép hoạt động báo chí bản điện tử cho phóng viên không thường trú.