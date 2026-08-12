Lan tỏa mạnh mẽ tiếng Việt đến từng người Việt Nam ở nước ngoài

Sáng 12/8, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức Lễ tổng kết Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối đến các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, hội đoàn kiều bào và cơ quan chức năng của 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh Đề án “Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030” ra đời rất đúng lúc và kịp thời, đáp ứng niềm kỳ vọng, mong muốn tiếng Việt được lan tỏa mạnh mẽ hơn, rộng rãi hơn đến với từng người Việt Nam ở nước ngoài.

Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện (từ năm 2022), Đề án đã đạt được những kết quả thực chất, ngày càng có nhiều cách làm hay, sáng kiến xuất phát từ chính các thầy cô - người đang “gieo chữ” tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, góp phần lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh đối với dân tộc ta, tiếng Việt là kết tinh của nền văn hóa được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử. Gìn giữ tiếng Việt cũng chính là gìn giữ những giá trị văn hóa, đạo lý, lối sống, truyền thống tốt đẹp, đặc biệt là cội nguồn dân tộc.

Với những người Việt xa xứ, tiếng Việt chính là điểm tựa tinh thần, là sợi dây kết nối từ quá khứ đến hiện tại, kết nối những người thân ở trong nước với mỗi người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, việc gìn giữ tiếng Việt đã trở thành nhu cầu tự thân và niềm tự hào của mỗi gia đình, mỗi cộng đồng. Nhà nước giữ vai trò định hướng, tạo điều kiện và đồng hành.

Một lớp dạy tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài. (Ảnh: Hồng Kỳ/TTXVN)

Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, hội đoàn, nhà trường và thầy cô là những lực lượng trực tiếp lan tỏa phong trào và tổ chức việc dạy, học tiếng Việt. Nhưng gia đình là nơi tiếng Việt được gìn giữ, trao truyền và kết nối một cách tự nhiên, bền vững nhất.

“Nhiều người cha, mẹ cố gắng dạy cho con mình tiếng Việt, với một mục tiêu rất giản dị, để khi về Việt Nam, gặp ông bà, các cháu có thể biết nói: “Chào ông,” “chào bà,” “cảm ơn,” “xin lỗi”...

Từ những lời nói giản dị ấy, các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài có thể tiếp tục duy trì sự gắn kết với gia đình, quê hương và cội nguồn dân tộc,” Thứ trưởng Bộ Ngoại giao chia sẻ.

Đối với Khóa tập huấn phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên kiều bào năm 2026, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết bên cạnh trang bị các kỹ năng giảng dạy, các thầy cô có cơ hội được tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và đất nước Việt Nam, từ đó, hiểu biết sâu sắc hơn và nâng cao ý thức về vai trò, ý nghĩa của việc gìn giữ, lan tỏa tiếng Việt.

Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự đam mê và tình yêu tiếng Việt, quê hương, đất nước của các thầy cô dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài - những “chiến sỹ” trên mặt trận đưa tiếng Việt đi khắp muôn nơi trên thế giới, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao tin tưởng, trong thời gian tới, các thầy cô sẽ có những đóng góp thiết thực, hiệu quả cho sự nghiệp tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Thông tin về những điểm mới của Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết, trong thời gian tới, Chính phủ sẽ ban hành Chương trình hành động để triển khai Nghị quyết.

Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành, địa phương và cơ quan đại diện sẽ căn cứ Chương trình hành động của Chính phủ để xây dựng chương trình hành động của cơ quan, tổ chức mình.

Trong đó, Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các bộ, ngành... tăng cường vận động chính quyền các nước sở tại ủng hộ việc đưa tiếng Việt vào chương trình giáo dục ở các cấp học. Đây là nguyện vọng, nhu cầu thiết tha của rất nhiều cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Cùng với việc tập trung hỗ trợ cơ sở vật chất, Thứ trưởng cho biết sẽ nỗ lực để có các hình thức hỗ trợ về kinh phí và đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên cũng như các cơ sở dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng.

Đồng thời tiếp tục phát huy vai trò đại sứ văn hóa, đại sứ hữu nghị của người Việt Nam ở nước ngoài trong giới thiệu, quảng bá đất nước, con người Việt Nam; trọng dụng, tôn vinh nhân tài Việt Nam ở nước ngoài; phát huy vai trò của các Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài.

Tại buổi lễ, đại diện các bộ, ngành, chuyên gia, giảng viên và kiều bào đã trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, chia sẻ những mô hình, cách làm sáng tạo và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả triển khai Đề án trong thời gian tới.

Các ý kiến tập trung chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến trong gìn giữ, lan tỏa tiếng Việt thông qua các hoạt động văn hóa trong cộng đồng; chuẩn hóa chương trình, đẩy mạnh chuyển đổi số trong dạy và học tiếng Việt; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy tiếng Việt; xây dựng mạng lưới, tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm giữa đội ngũ giáo viên, tình nguyện viên và chuyên gia.

Một số kiều bào đề xuất xây dựng “Kho học liệu tiếng Việt dùng chung” và mạng lưới đào tạo giáo viên; đồng thời huy động nguồn lực xã hội hóa, góp phần gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.../.

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