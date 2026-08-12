Cuộc đối đầu đầu tiên trên đường đua phim Tết năm 2027

Tính đến 12/8, cuộc đua phim Tết Âm lịch 2027 đã ghi danh ba đạo diễn gồm Trấn Thành với phim "Em," Victor Vũ phim "Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim" và Dương Minh Chiến phim "Loạn thế: Nghĩa khí anh hùng."

Cái tên mới nhất vừa được công bố là Victor Vũ. "Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim" là phần kế tiếp của "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" (2025) từng thu xấp xỉ 249 tỷ đồng theo thống kê của Box Office Vietnam.

Theo nhà phát hành, Quốc Huy tiếp tục vào vai chính trong "Thám tử Kiên 2," dàn diễn viên/nhân vật còn lại chưa được tiết lộ. Phim thuộc thể loại trinh thám, cổ trang, chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Hồng Thái, bố vợ đạo diễn.

Phần phim tiếp tục lấy bối cảnh thế kỷ 19, xoay quanh vụ án mới đồng thời hứa hẹn giải đáp một số bí mật từ phần một. Victor Vũ chia sẻ anh trăn trở vì phải kể câu chuyện lớn hơn, đủ lạ và hấp dẫn để khán giả tiếp tục ủng hộ.

Kế tiếp có "Em" của Trấn Thành - phim duy nhất chưa có poster và chưa hé lộ nội dung cũng như diễn viên nào. Êkíp vừa làm lễ khai máy đầu tháng Tám, đạo diễn chia sẻ dự án mang lại cảm giác bình yên bất ngờ, bản thân có rung động mạnh mẽ với ý tưởng phim.

Như vậy "Em" sẽ là phim thứ năm của Trấn Thành, đều là phim Tết. Tác phẩm gần nhất là "Thỏ Ơi!!" (2026) thu gần 450 tỷ đồng, cao thứ ba trong loạt phim của anh.

Trước đó Trấn Thành đã tham gia dự án điện ảnh cổ trang Hàn Quốc "Kal: Thanh kiếm của Godumakhan," đóng chung với Park Go Bum, Joo Won. Đạo diễn 39 tuổi nói tự tin mang kinh nghiệm làm việc với êkíp lớn vào ứng dụng cho phim mới của mình.

Công bố sớm nhất từ tháng Năm là "Loạn thế: Nghĩa khí anh hùng" của Dương Minh Chiến. Phim thuộc thể loại hành động cổ trang, là tác phẩm thứ hai của đạo diễn này, đánh dấu lần đầu tiên anh gia nhập cuộc đua phim Tết.

Dương Minh Chiến từng là diễn viên đóng thế, phụ trách phần hành động nhiều dự án của Lý Hải, Dustin Nguyễn, trước khi trở thành đạo diễn với phim đầu tay "Truy tìm long diên hương."

Ra mắt cuối năm 2025, "Truy tìm long diên hương" không có quá nhiều quảng bá, song bất ngờ gây chú ý nhờ câu chuyện đơn giản nhưng hài duyên dáng, cảnh hành động đủ thỏa mãn, thu 124 tỷ đồng.

Nếu giữ lịch công chiếu, loạt phim sẽ đồng loạt ra mắt chính thức từ ngày 6/2/2027 Dương lịch, tức Mùng 1 Tết Âm lịch Đinh Mùi./.

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