Đến Yasnaya Polyana khám phá cuộc sống nông dân của đại văn hào Lev Tolstoy

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, mùa du lịch năm nay, khách tham quan có trải nghiệm thú vị mới khi đến thăm Bảo tàng khu điền trang Yasnaya Polyana, nơi đại văn hào Nga Lev Tolstoy đã sinh sống và viết tiểu thuyết "Chiến tranh và hòa bình."

Một ngôi nhà gỗ lớn được phục dựng trong khuôn viên điền trang để kể về cuộc sống thường nhật của nhà văn Lev Tolstoy từ một người chủ điền trang trở thành một người nông dân thực thụ miệt mài lao động trên những cánh đồng cùng với gia đình và những người nông dân địa phương.

Ngôi nhà gỗ, được gọi tên là nhà Riga, nằm ở bên trái theo lối vào điền trang, trên đường hướng ra cánh rừng nơi yên nghỉ của nhà văn Lev Tolstoy.

Xưa kia, gia đình nhà văn đã xây dựng ngôi nhà Riga tại vị trí này để chứa lúa mỳ và cỏ khô, đồng thời cũng là nơi đập lúa sau khi thu hoạch trên các cánh đồng. Để vào thăm nhà triển lãm mini này, du khách sẽ mua thêm vé có giá 100 ruble (1,5 USD) ngay tại cửa.

Chủ đề của gian triển lãm “Lev Tolstoy: Chủ nhân và người lao động” là những bức tranh và ảnh tư liệu kể về lịch sử phát triển của khu điền trang, cuộc sống của Lev Tolstoy và đại gia đình tại điền trang Yasnaya Polyana.

Chính từ câu chuyện của gia đình nhà văn Lev Tolstoy, khách tham quan hiểu hơn về đời sống người nông dân đương thời và lịch sử cải cách nông thôn với bối cảnh điển hình của làng Yasnaya Polyana.

Triển lãm kể câu chuyện đời thực về sự phát triển thế giới quan của nhà văn Lev Tolstoy từ người thừa kế điền trang, thành ông chủ sau đó là người lao động thực thụ hòa mình vào công việc của những người nông dân trên cánh đồng.

Những dụng cụ nông nghiệp, cỗ xe ngựa được phục dựng và trưng bày tại nhà triển lãm. (Ảnh: Văn Hiếu/TTXVN)

Công chúng được chứng kiến hình ảnh đại văn hào Nga trong trang phục đặc trưng của cộng đồng nông dân tỉnh Tula vào nửa cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, đang chăm chú từng đường cày trên cánh đồng. Hay những khoảnh khắc nhà văn cùng gia đình thu hoạch mùa, trồng cây, nghỉ ngơi ven hồ. Những vật dụng nông nghiệp, yên ngựa, xe ngựa, đồ dùng gia đình nông thôn Nga đều được nhìn thấy trong gian triển lãm của gia đình Lev Tolstoy.

Theo tư liệu lịch sử của bảo tàng, năm 1763, Hoàng tử Sergei Fyodorovich Volkonsky, ông cố ngoại của Lev Tolstoy, đã mua một phần của Yasnaya Polyana. Sau đó, trao lại quyền thừa kế điền trang cho người con trai Nikolai Sergeyevich Volkonsky (ông ngoại của nhà văn Lev Tolstoy), người có vai trò quyết định trong số phận của điền trang Yasnaya Polyana.

Ông tự đảm trách việc thiết kế, xây dựng chính và mua lại các phần rải rác của Yasnaya Polyana từ những chủ sở hữu trước đó, ông đã tạo ra một điền trang rộng lớn ở đây, mà ngày nay chúng ta biết đến với tên gọi Yasnaya Polyana.

Năm 1847, anh em nhà Tolstoy chia gia sản. Nhà văn Lev Nikolayevich Tolstoy viết: "Theo tục lệ, là người con út trong gia đình, tôi được thừa kế điền trang nơi chúng tôi sinh sống - Yasnaya Polyana.”

Ông lập tức quyết định thay đổi cuộc đời mình bằng cách định cư tại làng quê và sáng tác văn học. Giống như Dmitry Nekhlyudov, nhân vật chính trong truyện ngắn "Buổi sáng của chủ đất," Tolstoy ở tuổi 19 tràn đầy nhiệt huyết hết lòng nỗ lực "cống hiến cho cuộc sống làng quê," cảm thấy mình "sinh ra là để sống ở đó."

Nhưng những nỗ lực đầu tiên lại không diễn ra như mong đợi, dân làng không tin tưởng vào những việc mà chàng thiếu gia trẻ tuổi làm. Vỡ mộng với khát vọng làm điều tốt đẹp ở làng quê, Lev Tolstoy gia nhập quân đội.

Khách tham quan tìm hiểu cuộc sống gia đình nhà văn Lev Tolstoi. (Ảnh: Văn Hiếu/TTXVN)

Vào cuối thập niên 1850, Lev Tolstoy giải ngũ và trở về Yasnaya Polyana thường xuyên hơn, phần lớn thời gian ông sống ở St. Petersburg và Moskva.

Cũng trong thời gian này Lev Tolstoy đã thực hiện 2 chuyến đi nước ngoài, những ấn tượng từ các chuyến đi này đã ảnh hưởng đến cuộc sống tại Yasnaya Polyana.

Trở về Nga, ông hăng hái bắt tay vào việc cải tạo Yasnaya Polyana. Một trong những dấu ấn lớn nhất của nhà văn vào thời điểm đó là việc dành mọi nỗ lực để xây dựng trường học dành cho trẻ em nông dân ở địa phương.

Ngôi trường này được đặt trong khu điền trang và mở cửa vào năm 1859, hoạt động theo mô hình hoàn toàn mới, đề cao các nguyên tắc tự do và sáng tạo. Ngoài giờ học, các học sinh của trường cùng tham gia các hoạt động nông nghiệp với gia đình Lev Tolstoy.

Tháng 9/1862, Lev Nikolayevich Tolstoy kết hôn với Sofia Andreyevna Bers, con gái của một bác sỹ cung đình ở Moskva.

Đôi vợ chồng trẻ dành phần lớn thời gian ở Yasnaya Polyana, dù ban đầu nữ bá tước trẻ cảm thấy khó thích nghi. Dần dần, bà trở thành người chủ thực sự của điền trang, và chẳng mấy chốc, dấu ấn của người phụ nữ lan tỏa khắp nơi: ngôi nhà trở nên ấm cúng và thoải mái hơn, những luống hoa thanh lịch xuất hiện xung quanh.

Yasnaya Polyana đã được chuyển mình nhờ những nỗ lực của đôi vợ chồng trẻ. Lev Nikolayevich cũng dành nhiều sự quan tâm hơn cho điền trang, tích cực trồng cây, mở rộng đáng kể diện tích rừng của Yasnaya Polyana.

Ông cũng mở rộng vườn táo của ông nội mình. Dần dần, diện tích vườn táo của Yasnaya Polyana tăng gấp 4 lần, lên hơn 40ha. Các khu vườn mang lại nguồn thu nhập ổn định cho điền trang nhờ việc cho nông dân địa phương thuê canh tác và thu hoạch quả./.

Không gian xanh nơi Đại văn hào Lev Tolstoi viết Chiến tranh và hòa bình Bảo tàng Yasnaya Polyana được công nhận là Di tích Quốc gia và Khu bảo tồn Thiên nhiên; điền trang cũng được đưa vào Sổ đăng ký Di sản Văn hóa đặc biệt có giá trị của các dân tộc Liên bang Nga.