Istanbul vượt Heathrow trở thành sân bay bận rộn nhất châu Âu

Sân bay Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt sân bay Heathrow của Anh để trở thành sân bay có lượng hành khách lớn nhất châu Âu trong tháng 7/2026, trong bối cảnh lượng khách qua Heathrow giảm, đặc biệt trên các đường bay đến Trung Đông.

Theo số liệu mới nhất, trong tháng Bảy, sân bay Istanbul phục vụ khoảng 8,15 triệu lượt hành khách, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, lượng hành khách qua 4 nhà ga của Heathrow đạt 7,86 triệu lượt, giảm 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn Istanbul gần 300.000 lượt.

Heathrow từng là sân bay bận rộn nhất châu Âu trong giai đoạn 1996-2019, trước khi đại dịch COVID-19 khiến sân bay này mất vị trí dẫn đầu. Heathrow giành lại vị trí số một vào năm 2023 và duy trì cho đến năm nay.

Lượng hành khách qua Heathrow trong tháng Bảy giảm đáng kể trên các tuyến bay đến Trung Đông, với mức giảm 20,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đại diện Heathrow cho rằng những diễn biến trên cho thấy nhu cầu mở rộng sân bay là cấp thiết. Hiện sân bay này khai thác hai đường băng gần như hết công suất và đang thúc đẩy kế hoạch xây dựng đường băng thứ ba.

Nếu được phê duyệt, dự án có thể nâng công suất Heathrow lên khoảng 150 triệu lượt hành khách/năm, so với gần 85 triệu lượt trong năm 2025. Tuy nhiên, thời điểm triển khai dự án vẫn chưa được xác định.

Dù lượng khách giảm, Heathrow vẫn ghi nhận nhu cầu cao. Ngày 19/7, sân bay này đón khoảng 267.000 lượt hành khách, mức cao nhất từ đầu năm đến nay.

Từ tháng Bảy, Heathrow cũng có thêm một số hãng hàng không khai thác đường bay mới, trong đó có ITA Airways của Italy, Alaska Airlines và Riyadh Air./.

Mỹ triển khai đặc vụ ICE hỗ trợ an ninh tại các sân bay đông đúc Các nhân viên của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) sẽ giúp đảm bảo an ninh tại các lối vào và lối ra để giảm tải khối lượng công việc cho Cơ quan An ninh Giao thông Vận tải (TSA).

​