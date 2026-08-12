Động đất tại Colombia: 240 người thiệt mạng, hơn 3.800 người mất tích

Chiều 11/8 (giờ địa phương), lực lượng cứu hộ Colombia vẫn đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân dưới các đống đổ nát, trong bối cảnh số người thiệt mạng do trận động đất có độ lớn 7,4 xảy ra tại miền Tây nước này một ngày trước đó đã lên tới 240 người.

Thảm họa này cũng khiến hơn 3.800 người mất tích tính đến thời điểm hiện tại. Trận động đất làm rung chuyển một loạt các thành phố thuộc vùng trồng càphê phía Tây và vành đai Thái Bình Dương của Colombia, với tâm chấn nằm gần khu vực San José del Palmar thuộc tỉnh Chocó.

Rung chấn lan rộng đến mức người dân tại thủ đô Bogotá và quốc gia láng giềng Venezuela cũng có thể cảm nhận được.

Cơ quan ứng phó khẩn cấp quốc gia ước tính trận động đất đã khiến hơn 1.495 người bị thương và ảnh hưởng đến hơn 350 đô thị thuộc 12 tỉnh, làm nứt vỡ hoặc hư hại gần 5.000 ngôi nhà.

Thành phố Pereira với hơn nửa triệu dân bị mất điện hoàn toàn. Tại thành phố Cali, nhiều khu chung cư đổ sập và một bệnh viện bị sập một phần, buộc hàng trăm bệnh nhân phải sơ tán ra đường phố.

Giới chức địa phương cảnh báo quy mô thiệt hại có thể còn tăng cao do mạng lưới liên lạc tại nhiều vùng nông thôn đang tê liệt.

Sau trận động đất, cơ quan chức năng ghi nhận thêm hơn 70 dư chấn. Nhiều cư dân đã phải ngủ qua đêm trên đường phố do lo sợ các đợt dư chấn tiếp theo hoặc do nhà cửa đã bị hư hỏng không thể trú ẩn.

Tại các hiện trường, lực lượng cứu hỏa, cảnh sát và tình nguyện viên đang làm việc xuyên đêm, kết hợp sử dụng máy xúc, thiết bị dò tìm và đào bới bằng tay để tìm kiếm người mắc kẹt.

Các chuyên gia nhận định Colombia là quốc gia thường xuyên xảy ra địa chấn và cần phải có các biện pháp chuẩn bị ứng phó thảm họa thiên nhiên hiệu quả hơn trong tương lai.

Tổng thống Colombia đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Hạ tầng giao thông chịu ảnh hưởng lớn, nhiều sân bay tạm dừng hoạt động để kiểm tra an toàn cơ sở vật chất.

Các tuyến đường bộ huyết mạch bị chia cắt gây cản trở công tác hậu cần và vận chuyển hàng hóa. Hiện tại, các tổ chức nhân đạo quốc tế như Hội Chữ thập Đỏ đang phối hợp cùng chính quyền địa phương để triển khai công tác cứu chữa người bị thương và hỗ trợ những gia đình mất nhà cửa.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày 11/8, Chính phủ Mỹ thông báo sẽ cử một Đội Phản ứng Hỗ trợ Thảm họa (DART) tới Colombia nhằm hỗ trợ giới chức sở tại khắc phục hậu quả của trận động đất.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump và Đại sứ quán Mỹ tại Bogotá vẫn đang duy trì "liên lạc trực tiếp" với chính phủ của tân Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella sau thảm họa./.

Quốc tế huy động nguồn lực hỗ trợ Colombia sau trận động đất 7,4 độ Liên hợp quốc cho biết sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho Colombia sau trận động đất 7,4 độ, trong khi các cơ quan thuộc hệ thống Liên hợp quốc đang đánh giá thiệt hại và chuẩn bị cứu trợ.