Động đất tại Colombia: Hơn 3.000 người mất tích, 1.600 công trình bị hư hại

Công tác tìm kiếm, cứu hộ tại nhiều thành phố và thị trấn ở miền Tây Colombia tiếp tục được triển khai ngày 11/8, sau trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra một ngày trước đó khiến hơn 3.000 người mất tích.

Theo thống kê của chính quyền địa phương tại các khu vực Cali, Pereira, Chocó và Manizales, ít nhất 179 người đã thiệt mạng. Khoảng 1.600 công trình trong khu vực được báo cáo bị hư hại hoặc sập đổ.

Binh sỹ, lực lượng cứu hộ và người dân đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Tại thành phố Pereira, ít nhất 58 công trình bị sập, trong khi chính quyền thành phố Cali cho biết ít nhất 40 công trình bị sập.

Chocó, khu vực gần tâm chấn và là một trong những vùng nghèo nhất Colombia, được cho là chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, song mức độ thiệt hại vẫn chưa được xác định đầy đủ do nhiều khu vực chỉ có thể tiếp cận bằng thuyền, đường rừng hoặc máy bay.

Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella, vừa nhậm chức vài ngày trước, đã tới thủ phủ Quibdó và huy động lực lượng quân đội, cảnh sát, kỹ sư, nhân viên cứu hộ cùng chó nghiệp vụ tham gia ứng phó.

Tại nhiều địa phương, các gia đình đang tìm kiếm người thân mất tích thông qua các trang thông tin cộng đồng. Nhà chức trách cho biết khoảng 80% thị trấn El Cairo, với dân số khoảng 7.000 người, đã bị hư hại.

Tại Pereira, chính quyền áp đặt lệnh giới nghiêm trong đêm 10/8 nhằm ngăn chặn tình trạng hôi của, đồng thời hạn chế phương tiện cá nhân lưu thông để ưu tiên xe cứu thương, cảnh sát và lực lượng cứu hộ. Thành phố Cali cũng áp dụng biện pháp tương tự.

Mỹ đã cam kết hỗ trợ 15,5 triệu USD cho các hoạt động cung cấp nơi trú ẩn khẩn cấp, lương thực và các nhu yếu phẩm khác. Một số nước Mỹ Latinh cũng đã bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Colombia.

Trận động đất xảy ra sau một loạt trận động đất mạnh tại nước láng giềng Venezuela hồi cuối tháng Sáu khiến hàng trăm công trình bị phá hủy và hơn 6.300 người thiệt mạng./.

Động đất tại Colombia: Cộng đồng người Việt được xác nhận an toàn Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela kiêm nhiệm Colombia cho biết toàn bộ cộng đồng người Việt tại Colombia an toàn sau trận động đất 7,4 độ, đồng thời đã triển khai các biện pháp bảo hộ công dân.