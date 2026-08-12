Động đất tại Colombia: Giải cứu thành công một phụ nữ giữa đống đổ nát

Ngày 11/8, lực lượng cứu hộ Colombia đã giải cứu thành công một phụ nữ 32 tuổi bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, mang lại hy vọng cho các gia đình vẫn đang chờ tin người thân.

Nạn nhân Daniela Largo được đưa ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà bị sập tại Pereira trong tiếng reo hò và vỗ tay của lực lượng cứu hộ cùng người dân. Người phụ nữ này được phủ một tấm chăn xanh và nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.

Mẹ của Largo, bà Sandra Milena Perez, cho biết gia đình gần như đã mất hy vọng trước khi nhận được tin một người dân địa phương nghe thấy tiếng kêu cứu từ dưới đống đổ nát. Người này cùng những người hàng xóm đã tìm cách dọn các mảnh vỡ trước khi lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp tới hiện trường. Con trai 12 tuổi của Largo đang chờ mẹ trở về nhà.

Theo số liệu được chính quyền địa phương cập nhật, số người thiệt mạng trong trận động đất đã được điều chỉnh xuống 216 người, trong khi hơn 1.600 người bị thương. Chính quyền cho biết vẫn còn nhiều người mất tích, song các cơ sở dữ liệu do các nhóm dân sự lập ra ước tính con số này có thể lên tới gần 4.000 người.

Các đội cứu hộ, binh sỹ, lính cứu hỏa và tình nguyện viên tiếp tục tìm kiếm tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất, trong đó có Cali, Pereira, Manizales và Quibdó.

Lực lượng chức năng sử dụng cần cẩu, chó nghiệp vụ và máy móc hạng nặng, trong khi người dân lập thành các chuỗi chuyền tay để di chuyển từng viên gạch, mảnh bêtông nhằm mở đường tiếp cận những người có thể còn mắc kẹt.

Các chuyên gia cứu hộ nhận định 48-72 giờ đầu tiên sau thảm họa là khoảng thời gian đặc biệt quan trọng để tìm kiếm và cứu sống nạn nhân. Tuy nhiên, thời gian này có thể kéo dài nếu những người mắc kẹt còn nước và thực phẩm./.

Liên hợp quốc khẩn trương cứu trợ sau trận động đất kinh hoàng tại Colombia Trận động đất có độ lớn 7,4 xảy ra sáng 10/8 được đánh giá là mạnh nhất tại Colombia trong khoảng 1 thế kỷ qua, khiến ít nhất 241 người thiệt mạng và hơn 1.670 người bị thương.