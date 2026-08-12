Quốc gia đầu tiên tại Trung Đông bãi bỏ án tử hình

Quốc hội Liban ngày 11/8 đã thông qua luật bãi bỏ án tử hình, đưa nước này trở thành quốc gia đầu tiên tại Trung Đông chính thức chấm dứt hình phạt tử hình. Quyết định ngay lập tức nhận được sự hoan nghênh của Liên hợp quốc (LHQ) cũng như Liên minh châu Âu (EU).

Trước đây, án tử hình tại Liban thường được áp dụng đối với những tội danh nghiêm trọng như giết người, khủng bố và gián điệp. Theo hãng thông tấn quốc gia (NNA) của Liban, án tử hình sẽ được thay thế bằng hình phạt tù chung thân kèm lao động khổ sai.

Phát biểu tại Quốc hội Liban khi luật trên được thông qua, Bộ trưởng Tư pháp nước này Adel Nassar gọi việc bãi bỏ án tử hình là quyết định “mang tính lịch sử.”

Ông cho biết việc duy trì án tử hình trước đây từng khiến Liban gặp khó khăn trong việc yêu cầu dẫn độ các nghi phạm từ những quốc gia đã bãi bỏ hình phạt này.

Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu đã hoan nghênh quyết định trên của Quốc hội Liban./.

Liban nêu điều kiện đạt thỏa thuận hòa bình với Israel Thủ tướng Liban Nawaf Salam cho biết Beirut sẵn sàng đạt thỏa thuận hòa bình với Israel nếu Tel Aviv có lộ trình rút quân rõ ràng, trong bối cảnh giao tranh dọc biên giới vẫn tiếp diễn dữ dội. ​