Israel và Venezuela nối lại quan hệ lãnh sự sau 17 năm

Theo phóng viên TTVXN tại Tel Aviv, ngày 11/8, Israel và Venezuela đã nhất trí nối lại quan hệ lãnh sự và thiết lập kênh phối hợp chính thức giữa hai nước, đánh dấu bước tiến đáng kể sau 17 năm không duy trì quan hệ ngoại giao.



Theo tuyên bố chung của hai nước, thỏa thuận đạt được sau các cuộc trao đổi trong những tuần gần đây giữa Ngoại trưởng Israel Gideon Sa'ar và người đồng cấp Venezuela Félix Plasencia.

Hai bên nhất trí thiết lập một cơ chế phối hợp chính thức nhằm cung cấp các dịch vụ lãnh sự cho công dân hai nước. Tuyên bố cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ giữa Israel và cộng đồng người Do Thái tại Venezuela.



Đây là kênh liên lạc chính thức đầu tiên được thiết lập giữa Israel và Venezuela kể từ khi hai nước cắt đứt quan hệ ngoại giao năm 2009.

Tuy nhiên, động thái hiện nay mới giới hạn ở cấp độ lãnh sự và chưa đồng nghĩa với việc hai bên khôi phục đầy đủ quan hệ ngoại giao.



Quan hệ Israel-Venezuela đã có những dấu hiệu cải thiện sau trận động đất nghiêm trọng xảy ra tại Venezuela hồi tháng 6. Bất chấp việc hai nước không có quan hệ ngoại giao, Chính phủ Venezuela đã tiếp nhận hỗ trợ nhân đạo từ Israel. Một phái đoàn Israel được triển khai tới nước này để tham gia hoạt động cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo phía Israel, phái đoàn đã hỗ trợ hàng chục nghìn người Venezuela trở về nhà sau thảm họa. Các quan chức ước tính trận động đất khiến ít nhất 5.000 người thiệt mạng và gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại nhiều khu vực.



Trong các cuộc trao đổi gần đây, Israel và Venezuela cũng nhất trí tiếp tục phối hợp trong hoạt động ứng phó khẩn cấp và phục hồi sau động đất. Hợp tác nhân đạo được xem là một trong những yếu tố góp phần mở đường cho việc thiết lập lại kênh liên lạc chính thức giữa hai nước.



Israel và Venezuela cắt đứt quan hệ ngoại giao năm 2009 trong bối cảnh quan hệ song phương xấu đi nghiêm trọng liên quan đến vấn đề Palestine và các chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza.

Việc nối lại quan hệ lãnh sự sau 17 năm được đánh giá là bước đi đầu tiên hướng tới bình thường hóa quan hệ giữa hai nước, dù hiện chưa có thông báo về kế hoạch tái lập quan hệ ngoại giao đầy đủ hoặc mở lại các cơ quan đại diện ngoại giao./.

Xung quanh lời cảnh báo về nguy cơ đối đầu giữa Israel với Thổ Nhĩ Kỳ Cựu Cố vấn An ninh quốc gia Israel Meir Ben-Shabbat cảnh báo nguy cơ đối đầu giữa nước này và Thổ Nhĩ Kỳ đang gia tăng, trong bối cảnh Ankara mở rộng ảnh hưởng tại Syria.

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