Liên hợp quốc cảnh báo Bờ Tây bên bờ sụp đổ vì bạo lực leo thang

Ngày 11/8, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhóm họp phiên thảo luận mở về tình hình hiện nay ở khu Bờ Tây bị chiếm đóng, bao gồm cả Đông Jerusalem, trong bối cảnh bạo lực gia tăng, hoạt động mở rộng khu định cư Do Thái được đẩy nhanh và ngày càng nhiều người Palestine phải rời bỏ nhà cửa.



Theo phóng viên TTXVN tại New York, phát biểu tại phiên thảo luận, Phó Điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông Ramiz Alakbarov nhấn mạnh tình hình xấu đi ở Bờ Tây không phải là diễn biến đột ngột, mà là hệ quả của nhiều thập kỷ xung đột chưa được giải quyết.

Theo ông, tình trạng này đang làm nghiêm trọng thêm hành động chiếm đóng trái phép, đẩy Chính quyền Palestine tới "bên bờ sụp đổ" và làm suy yếu triển vọng thành lập một Nhà nước Palestine độc lập, có chủ quyền và có khả năng tồn tại.

Ông Alakbarov cho hay kể từ đầu năm tới nay, đã có 76 người Palestine, trong đó có 18 trẻ em, thiệt mạng vì lực lượng an ninh Israel hoặc người định cư Israel gây ra. Trong khi đó, 3 người Israel cũng thiệt mạng trong các vụ xô xát với người Palestine.



Quan chức Liên hợp quốc nhận định bạo lực liên quan tới người định cư Israel đang “ở mức chưa từng có.”

Kể từ đầu năm, Liên hợp quốc đã ghi nhận hơn 1.430 vụ việc liên quan người định cư Israel gây thương vong, phá hoại tài sản hoặc cả hai, tác động đến khoảng 260 cộng đồng Palestine.

Ông Alakbarov cũng tái khẳng định các cơ sở của Liên hợp quốc là bất khả xâm phạm, sau vụ việc lực lượng an ninh và quan chức Israel tự ý xông vào trung tâm đào tạo của Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc cho người tị nạn Palestine (UNRWA) tại Qalandia hôm 27/7.

Phó Điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông hối thúc thực thi đầy đủ Nghị quyết 2803 (năm 2025) và nhấn mạnh tình hình tại Bờ Tây cần được coi là tình huống khẩn cấp nhất.



Phát biểu trước các thành viên Hội đồng Bảo an, các đại diện Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc trước đà mở rộng khu định cư, khi từ đầu năm nay giới chức quy hoạch Israel đã xúc tiến hoặc phê chuẩn khoảng 12.360 đơn vị nhà ở tại Bờ Tây, trong đó có 7.200 đơn vị tại Khu vực C và 5.160 đơn vị ở Đông Jerusalem.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres khẳng định các khu định cư Israel “không có giá trị pháp lý” và là “sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế.”

Người đứng đầu Liên hợp quốc cảnh báo hoạt động mở rộng khu định cư làm gia tăng căng thẳng, củng cố tình trạng chiếm đóng trái phép, xâm hại quyền tự quyết của người Palestine và đe dọa tính khả thi của giải pháp hai nhà nước./.

EU trừng phạt cá nhân, tổ chức Israel liên quan các khu định cư Bờ Tây EU đưa 4 thực thể và 3 cá nhân Israel vào danh sách trừng phạt với cáo buộc liên quan bạo lực nhằm vào người Palestine, bao gồm phong tỏa tài sản và cấm nhập cảnh trong toàn khối.

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