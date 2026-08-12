Cháy rừng lan nhanh tại Mỹ khiến hàng nghìn người phải sơ tán

Ngày 11/8, hai đám cháy tại Bug và Fred Mountain ở phía Bắc Reno, bang Nevada (Mỹ), đã hợp nhất thành một đám cháy lớn dọc biên giới California-Nevada, thiêu rụi khoảng 180km2 và tiếp tục lan nhanh trong điều kiện thời tiết nóng, khô và gió mạnh.

Theo các cập nhật mới nhất của giới chức địa phương và truyền thông Mỹ, đám cháy mới chỉ được khống chế khoảng 3-4%.

Đám cháy Bug và Fred Mountain đã "nhập lại" và hiện được xử lý như một đám cháy duy nhất. Lực lượng cứu hỏa cảnh báo tình trạng gió mạnh, độ ẩm thấp và thảm thực vật khô khiến lửa có thể tiếp tục phát triển nhanh. Khu vực này còn xuất hiện hiện tượng lửa xoáy, cho thấy mức độ dữ dội và khó dự đoán của đám cháy.

Các nhà chức trách đã mở rộng lệnh sơ tán tại khu vực phía Bắc Reno và chung quanh Winnemucca Ranch Road. Một số khu vực trước đó được sơ tán đã cho phép người dân trở về, nhưng các lệnh cảnh báo và sơ tán mới tiếp tục được ban hành khi hướng lan của ngọn lửa thay đổi. Giới chức yêu cầu người dân theo dõi sát bản đồ sơ tán và rời khỏi khu vực ngay khi có lệnh.

Ngoài Bug-Fred, đám cháy tại Stallion ở khu vực phía Đông cũng đang lan nhanh, chưa được khống chế. Ba đám cháy cộng lại đã ảnh hưởng đến khoảng 243km2 ở phía Bắc Nevada, đe dọa nhiều cộng đồng quanh Reno, Sparks và khu vực Pyramid Lake.

Thống đốc Nevada Joe Lombardo ngày 10/8 đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại Washoe County và Reno-Sparks Indian Colony, sau khi khoảng 6.000 người phải sơ tán do các đám cháy.

Chính quyền tiểu bang đang phối hợp với lực lượng địa phương và liên bang để huy động nhân lực, thiết bị và các nguồn lực chữa cháy.

Theo giới chức địa phương, hiện chưa có đánh giá đầy đủ về số công trình bị phá hủy hoặc hư hại do lực lượng cứu hỏa chưa thể tiếp cận một số khu vực trong phạm vi đám cháy.

Ranh giới trên bản đồ cũng chỉ phản ánh phạm vi ước tính của lửa và không có nghĩa tất cả công trình bên trong đều đã bị thiêu hủy. Nguyên nhân các đám cháy được cho là liên quan đến hoạt động của con người.

Trong diễn biến mới nhất, nhà chức trách đã bắt giữ một phụ nữ bị cáo buộc cố ý gây ra đám cháy tại Fred Mountain, vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Tình hình cháy rừng cũng gây gián đoạn sinh hoạt tại khu vực Reno. Một số trường học phải đóng cửa hoặc hủy lớp học do nằm trong vùng sơ tán, trong khi các trung tâm tiếp nhận người sơ tán và cơ sở tạm trú cho gia súc được mở rộng. Giới chức cảnh báo nguồn chỗ ở và vật tư hỗ trợ đang chịu áp lực do số người phải di dời tăng nhanh.

Theo các quan chức cứu hỏa, nhiên liệu cực khô, điều kiện thời tiết nóng bức và gió mạnh vào buổi chiều dự kiến sẽ khiến đám cháy lan rộng đáng kể vào ngày 12/8.

Các nguồn tin địa phương cho biết gió Tây và Tây Nam có thể đạt 16-35 km/h, với những đợt gió giật mạnh hơn, tạo điều kiện cho lửa vượt qua các tuyến ngăn cháy và hình thành những đám cháy mới.

Việc hai đám cháy hợp nhất, cộng với đám cháy Stallion đang phát triển nhanh ở phía Đông, đang tạo thành một trong những đợt cháy rừng đáng chú ý nhất tại khu vực miền Bắc Nevada trong mùa Hè năm nay./.

Mỹ: Cháy rừng bùng phát dữ dội khiến khoảng 65.000 người phải sơ tán Theo hệ thống thông tin liên ngành liên bang InciWeb, ba đám cháy lớn tại các khu vực Old Trails, Fairview và Autumn Lane đã thiêu rụi gần 32,5km2 tại khu vực Spokane.