Đề phòng triều cường có khả năng gây ngập vùng trũng ven biển Bắc Bộ, Nam Bộ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo từ chiều tối 12/8 đến ngày 13/8, triều cường ở khu vực ven biển Bắc Bộ và Nam Bộ có khả năng gây ngập các vùng trũng thấp, vùng ngoài đê bao.

Theo đó, từ chiều tối 12/8 đến ngày 13/8, mức nước triều cao nhất tại trạm Hòn Dấu đạt 3,85-3,9m, thời gian xuất hiện triều cường từ 16-18h, mực nước triều cao nhất tại trạm Vũng Tàu đạt 3,7-3,75m, thời gian xuất hiện triều cường từ 1-3h và 13-15h.

Các chuyên gia về thủy văn lưu ý, triều cường cao sẽ làm chậm quá trình thoát lũ trên các sông ở khu vực. Thời điểm chiều tối và đêm cần đề phòng dòng chảy mạnh hướng xa bờ khi triều rút, nguy hiểm cho hoạt động hàng hải và du lịch biển, nhất là tại các cảng ra vào, các bãi tắm.

Các khu vực trũng, thấp ở ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao có khả năng ngập úng trong khoảng thời gian triều cường cao. Ngoài ra, triều cường cao còn làm gia tăng xâm nhập mặn trong nội đồng.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do triều cường lớn gây ngập úng trong thời gian tới, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đề nghị các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng, triển khai việc theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh.

Lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven biển, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra; khơi thông dòng chảy, xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu.

Các tỉnh, thành phố sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất; gia cố, bảo vệ hồ ao nuôi thủy sản; thu hoạch hoa màu, cây trồng cạn đến thời kỳ thu hoạch; phòng, chống ngập úng khu vực đô thị, vùng trũng thấp, bảo đảm hạn chế thấp nhất thiệt hại; thông báo cho chủ phương tiện vận tải thủy về ngập úng để chủ động biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình...

Trong 24 giờ qua, mực nước cao nhất ngày tại trạm Hòn Dấu đang có xu hướng giảm. Đỉnh triều cao nhất tại trạm Hòn Dấu (Hải Phòng) đạt 3,96m lúc 15h15 phút ngày 11/8. Mực nước cao nhất ngày tại trạm Vũng Tàu đang có xu hướng tăng. Đỉnh triều cao nhất tại trạm Vũng Tàu (Thành phố Hồ Chí Minh) đạt 3,72m lúc 2h ngày 12/8.

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ đêm 12 và ngày 13/8, vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông

gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao 2-3m.

Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Gia Lai đến Đồng Tháp và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa) gió cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-4m.

Ngoài ra, trong đêm 12 và ngày 13/8, vùng biển phía Đông khu vực Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7- 8, sóng biển cao trên 2m.

Cảnh báo, đêm 13 và ngày 14/8, vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng cao 2-3m,

biển động.

Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa) và vùng biển từ Gia Lai đến Đồng Tháp có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4m, biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Hiện đặc khu Phú Quý có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7; trạm Huyền Trân có lúc có gió mạnh cấp 6. Vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác./.

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