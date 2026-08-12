An Giang đóng hai cống lớn ứng phó mực nước sông Hậu dâng cao

Sáng 12/8, ông Nguyễn Hữu Trí, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Khai thác Thủy lợi An Giang cho biết, trước dự báo mực nước sông Hậu tại trạm Châu Đốc có thể đạt mức 2,45m vào ngày 14/8, đơn vị đã thông báo đóng cống Tha La và Trà Sư vào sáng cùng ngày.

Theo ông Trí, việc đóng hai cống nhằm chủ động bảo vệ sản xuất, kiểm soát nguồn nước và điều tiết giao thông thủy trong khu vực Tứ giác Long Xuyên, hạn chế ảnh hưởng do mực nước sông Hậu dâng cao.

Theo kế hoạch vận hành đóng cống Tha La và Trà Sư; Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Khai thác Thủy lợi An Giang sẽ đóng cống Tha La lúc 9 giờ ngày 14/8 và cống Trà Sư đóng lúc 10 giờ cùng ngày. Việc đóng hai cống Tha La và Trà Sư nhằm chủ động kiểm soát nguồn nước, bảo vệ diện tích lúa Thu Đông vùng hạ lưu trong bối cảnh mực nước lũ có xu hướng cao hơn cùng kỳ.

Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Thủy lợi An Giang đã gửi thông báo đóng cống Tha La và Trà Sư đến 48 xã, phường trên địa bàn tỉnh An Giang để các địa phương triển khai các phương án bảo vệ sản xuất và điều tiết giao thông thủy cho phù hợp với tình hình thực tế các địa phương.

Phía Công ty sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước, tình hình thời tiết và vận hành hệ thống công trình thủy lợi phù hợp góp phần bảo đảm an toàn sản xuất và dân sinh trong khu vực.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến ngày 14/8, mực nước cao nhất trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc có thể đạt mức 2,45m và tiếp tục tăng. Cùng thời điểm này, mực nước tại khu vực cống Tha La và Trà Sư dự kiến sẽ đạt mức 1,5m.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang, vụ lúa Thu Đông 2026 trên địa bàn tỉnh diễn ra trong cao điểm mùa mưa bão từ tháng 7 đến tháng 10; đồng thời, có nguy cơ chịu tác động của lũ thượng nguồn. Toàn vụ dự kiến xuống giống từ ngày 10/7 đến 10/9/2026.

Trong đó, đợt 1 xuống giống từ ngày 20-30/7, áp dụng tại các khu vực trũng thấp, có đê bao bảo vệ sản xuất và đã thu hoạch dứt điểm lúa Hè Thu sớm. Đợt 2 xuống giống từ ngày 20-30/8, dành cho các khu vực còn lại.

Việc bố trí lịch gieo sạ tập trung nhằm né rầy, hạn chế sâu bệnh; đồng thời, giúp nông dân chủ động ứng phó với diễn biến mưa lũ trong vụ Thu Đông./.

Mực nước trên sông Hậu tại trạm Long Xuyên vẫn còn trên báo động 2 Dự báo mực nước cao nhất ngày trong 3 ngày từ 12-14/11 trên sông Hậu tại trạm Long Xuyên (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) mực nước xuống nhanh theo triều.

​