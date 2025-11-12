Mực nước trên sông Hậu tại trạm Long Xuyên vẫn còn trên báo động 2

Chiều 12/11, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh An Giang cho biết, Vùng hạ lưu sông Hậu tại Long Xuyên, tỉnh An Giang mực nước xuống theo triều, tuy nhiên trong 2-3 ngày tới mực nước vẫn còn ở mức cao trên báo động 2.

Nguy cơ gây ngập lụt, úng cục bộ một số vùng trũng thấp, vùng ven sông, kênh, rạch, cống xung yếu ở nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh An Giang.

Dự báo mực nước cao nhất ngày trong 3 ngày từ 12-14/11 trên sông Hậu tại trạm Long Xuyên (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) mực nước xuống nhanh theo triều.

Mực nước ngày 12/11 là 2,38 m, đến ngày 13/11 xuống còn 2,32 m và ngày 14/11 mực nước xuống nhanh còn 2,27 m.

Mặc dù vùng hạ lưu sông Hậu tại Long Xuyên mực nước xuống theo triều nhưng nhiều khu vực dụ báo vẫn còn xảy ra ngập lụt với độ sâu từ 5-20 cm.

Khu vực xảy ra ngập lụt, úng cục bộ trên địa bàn phường Long Xuyên dự báo xảy ra ở khu vực bờ kè, ven sông Hậu, kênh Rạch Giá Long Xuyên; phường Bình Đức ngập lụt xảy ra khu vực khóm Bình Khánh 5, Bình Khánh 7.

Phường Mỹ Thới ngập lụt xảy ra ở khu vực kênh Hội Đồng, Rạch Gòi Bé, Cái Sao-Bờ Hồ; xã Mỹ Hòa Hưng ngập lụt xảy ra ở khu vực trũng thấp ven bờ sông Hậu.

Thời gian ngập lụt dự báo sẽ xảy ra từ 23 giờ tối trước đến 1 giờ sáng hôm sau. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt ở cấp 2.

Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh An Giang cũng cảnh báo, Khu vực sông Hậu tại Long Xuyên có độ rộng lớn, sông sâu, tốc độ dòng chảy mạnh nên vùng có diện tích ngập lụt rộng lớn, ngập sâu.

Khi gió mạnh xảy ra có khả năng tạo sóng lớn gây xói mòn, sạt lở bờ sông, kênh, rạch ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp và các hoạt động kinh tế-xã hội của địa phương.

Trong 24 giờ qua, mực nước khu vực đầu nguồn trên sông Tiền, sông Hậu tại An Giang xuống chậm, vùng hạ lưu xuống theo triều.

Đến hết ngày 11/11, mực nước cao nhất trên sông Hậu tại Long Xuyên ở mức 2,46 m, dưới báo động 3 là 4 cm. Mực nước cao nhất trên sông Tiền, sông Hậu tại các trạm Tân Châu, Châu Đốc dưới báo động 1 từ 5-37 cm.

Vùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại trạm Long Xuyên, Mỹ Thuận dưới báo động 3 từ 1-4 cm và tại trạm Cần Thơ dưới báo động 1 là 2 cm./.

