Người kỹ sư bất ngờ trúng 100 triệu đồng từ chương trình “Xé ngay trúng liền”

Anh Đỗ Cao Thức, kỹ sư quê Quảng Nam đang làm việc tại Quảng Ngãi, trở thành khách hàng thứ hai trúng giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng của chương trình “Xé ngay trúng liền” sau khi xé nhãn chai Nước tăng lực Number 1 và gửi mã dự thưởng.

Hành trình bền bỉ và khát vọng xây dựng quê hương của người kỹ sư đất Quảng

Đỗ Cao Thức sinh năm 1988, quê Quảng Nam (cũ). Sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, anh rời quê vào Thành phố Hồ Chí Minh học đại học. Tốt nghiệp xong, anh quyết định ở lại thành phố để làm việc, tích lũy kinh nghiệm và theo đuổi ngành xây dựng mà mình đam mê.

Hiện, anh là kỹ sư xây dựng, đảm nhiệm vai trò quản lý dự án một công trình lọc dầu lớn ở Quảng Ngãi. Công ty nơi anh công tác có trụ sở tại Vũng Tàu, vì vậy cuộc sống của anh gắn liền với những chuyến đi và các công trình trải dài nhiều địa phương.

Giữa công trường đầy nắng gió, âm thanh những khối sắt thép khô khan, tiếng máy móc gầm vang, công việc mỗi ngày của người kỹ sư ấy xoay quanh việc theo dõi tiến độ, điều phối nhân lực và đưa ra những quyết định quan trọng để dự án luôn vận hành đúng kế hoạch.

Trong guồng quay tất bật ấy, nước tăng lực Number 1 đã trở thành người bạn đồng hành quen thuộc, tiếp thêm năng lượng để anh luôn tỉnh táo, sẵn sàng cho những ngày làm việc cường độ cao và bền bỉ theo đuổi mục tiêu trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

“Tôi luôn mong muốn góp phần xây dựng quê hương, đất nước qua những công trình mình tham gia quản lý. Sau này, khi có dịp đi ngang qua những nơi đó, tôi có thể tự hào nói với vợ và con rằng: đây là công trình mình đã góp một phần công sức để xây dựng,” anh Thức tâm sự.

Đó cũng là điều khiến anh luôn cố gắng mỗi ngày, dù công việc nhiều áp lực và thường xuyên xa gia đình.

Một lần "xé nhãn cho vui" và điều không ai ngờ tới

Number 1 từ lâu đã là thức uống quen thuộc của anh. Không chỉ giúp anh thêm tỉnh táo trong những ngày làm việc cường độ cao giữa cái nắng gió công trường, chai nước tăng lực còn thường xuất hiện trong những buổi gặp gỡ, trao đổi với khách hàng hay anh em kỹ sư.

“Tôi có cảm giác mọi câu chuyện, mọi cuộc trao đổi sẽ dễ bắt đầu hơn khi mọi người cùng ngồi lại với nhau bên một chai nước với hương vị mạnh mẽ. Nó như tiếp thêm năng lượng để mình mở đầu công việc một cách thuận lợi.”

Một hôm, trong lúc nghỉ giải lao cùng đồng nghiệp tại công trường, anh em kỹ sư nhắc đến chương trình khuyến mãi “Xé ngay trúng liền” và rủ nhau xé nhãn, nhắn tin tham gia.

“Anh em bảo cứ nhắn thử cho vui, biết đâu lại gặp may. Tôi cũng làm theo với suy nghĩ đơn giản vậy thôi.” Không ai ngờ lần uống chai Number 1 và xé nhãn “tham gia cho vui” ấy lại mang về giải thưởng lớn nhất trị giá 100 triệu đồng.

“Điều đầu tiên tôi nghĩ là... lừa đảo,” anh Thức kể.

Phản ứng đầu tiên của anh không phải vui mừng mà là nghi ngờ. Sau nhiều năm nhận các cuộc gọi “trúng giải” yêu cầu đóng phí, anh liên tục hỏi Ban tổ chức một điều: “Có phải đóng phí không?”

Chỉ sau khi tự tìm hiểu thông tin trên website chương trình và đọc các bài báo về những mùa khuyến mãi trước, anh mới tin vận may thật sự đã đến.

Món quà dành cho những nỗ lực bền bỉ

Người đầu tiên anh chia sẻ tin vui là vợ. Khác với chồng, chị nhanh chóng tin đây là giải thưởng thật khi biết chương trình hoàn toàn minh bạch, không phải kiểu “đóng phí trước, nhận quà sau” và được tổ chức bởi nhãn hàng lớn. Niềm vui ấy nhanh chóng lan sang cả gia đình.

Với anh Thức, 100 triệu đồng không đơn thuần là một con số: “100 triệu không phải là số tiền nhỏ. Nó bằng mấy tháng lương đi làm và giúp tôi lo được rất nhiều việc.”

Cách tham gia rất đơn giản, ai cũng có thể tham gia và dễ dàng trúng thưởng lớn cùng “Xé ngay trúng liền.”

Anh dự định gửi một phần tiền về quê biếu ba mẹ để chia sẻ niềm vui, dành một khoản nhỏ tổ chức bữa cơm cùng gia đình và bạn bè. Phần lớn số tiền còn lại, anh sẽ giao cho vợ để cùng chăm lo cuộc sống.

Những kế hoạch giản dị ấy phản ánh đúng con người của người kỹ sư đã nhiều năm bền bỉ với công việc: luôn nghĩ đến gia đình trước tiên.

“Điều quý nhất mà giải thưởng này mang lại không phải là con số 100 triệu đồng, mà là niềm tin rằng may mắn luôn đồng hành cùng những người nỗ lực, cố gắng hết sức mỗi ngày,” anh Thức nói.

Từ trải nghiệm của chính mình, anh gửi gắm một lời nhắn giản dị đến những người đang tham gia chương trình “Xé ngay trúng liền”: “Chỉ mất khoảng một phút để xé nhãn và nhắn tin tham gia. Biết đâu, một điều bất ngờ rất lớn sẽ đến với bạn. Cuộc sống luôn chứa đựng những điều kỳ diệu ở những điều rất giản đơn.”

Có lẽ điều anh Thức mang theo sau giải thưởng không chỉ là 100 triệu đồng, mà còn là niềm tin rằng cuộc sống đôi khi vẫn dành những món quà bất ngờ cho những người bền bỉ với công việc và không ngừng cố gắng mỗi ngày.

Mùa Hè này, chương trình “Xé ngay trúng liền” vẫn còn một giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng và 10 giải Nhất, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng đang chờ những chủ nhân tiếp theo. Biết đâu, từ một lần xé nhãn quen thuộc, cuộc gọi bất ngờ tiếp theo sẽ đến với một người cũng đang âm thầm nỗ lực mỗi ngày như người kỹ sư quê Quảng Nam ấy./.

Cách tham gia rất đơn giản. Không cần tải ứng dụng hay tạo tài khoản, người chơi sau khi sử dụng sản phẩm có thông tin khuyến mãi, người dùng chỉ cần xé nhãn lấy mã rồi nhập trực tiếp trên website https://xengaytrunglien.com/ hoặc gửi tin nhắn đến tổng đài 6020 là có thể biết kết quả gần như ngay lập tức.

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