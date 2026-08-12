Hàn Quốc triển khai “gói 3 chính sách” hỗ trợ chồng khi vợ mang thai, sinh con

Ngày 11/8, Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc cho biết Nội các nước này đã thông qua dự thảo sửa đổi Nghị định thi hành Luật Bình đẳng việc làm nam nữ và Nghị định thi hành Luật Bảo hiểm việc làm, trong đó bao gồm các quy định về chế độ nghỉ chăm con ngắn hạn và mở rộng quyền nghỉ phép liên quan đến thai sản, sinh con.

Theo quy định mới, từ ngày 20/8, người lao động có thể sử dụng "nghỉ chăm con ngắn hạn" mỗi năm một lần, theo thời gian 1 tuần hoặc 2 tuần, trong những trường hợp như cơ sở giáo dục của con đóng cửa hoặc nghỉ học, nghỉ hè; con bị bệnh hoặc tai nạn phải nhập viện; hoặc con phải cách ly hay tạm ngừng đến trường do bệnh truyền nhiễm. Thời gian nghỉ ngắn hạn này được tính trong tổng thời gian nghỉ chăm con hiện hành, tối đa 1 năm 6 tháng. Tuy nhiên, việc sử dụng nghỉ chăm con ngắn hạn không bị tính vào số lần chia nhỏ thời gian nghỉ chăm con, hiện được phép tối đa 3 lần.

Người lao động không được sử dụng theo từng ngày mà phải đăng ký theo 7 ngày hoặc 14 ngày và chỉ được áp dụng khi thuộc những trường hợp được quy định. Nếu người lao động có nhiều con, có thể sử dụng chế độ nghỉ chăm con ngắn hạn mỗi năm một lần cho từng người con. Người lao động cũng được nhận trợ cấp sau khi sử dụng chế độ nghỉ 1 hoặc 2 tuần. Mức trợ cấp được tính tương ứng với số ngày nghỉ, tương đương khoảng 80-100% mức lương thông thường.

Từ ngày 18/9, Hàn Quốc sẽ triển khai "gói 3 chính sách hỗ trợ người chồng" nhằm tăng cường quyền nghỉ phép của lao động nam trong quá trình vợ mang thai và sinh con.

Trước đây, lao động nam chỉ có thể sử dụng chế độ nghỉ chăm con sau khi con được sinh ra. Tuy nhiên, theo quy định mới, nếu người vợ đang mang thai gặp nguy cơ sức khỏe như có khả năng sảy thai hoặc sinh non, người chồng có thể nghỉ trước khi con chào đời để chăm sóc vợ. Trong trường hợp này, người lao động có thể đăng ký trước ít nhất 7 ngày so với ngày dự kiến bắt đầu nghỉ.

Quy định về nghỉ phép dành cho người chồng trước và sau khi vợ sinh cũng được mở rộng. Lao động nam có thể sử dụng chế độ nghỉ phép này trong khoảng thời gian từ 50 ngày trước ngày dự kiến sinh của vợ đến 120 ngày sau khi vợ sinh.

Nếu người lao động nộp văn bản ghi rõ ngày sinh hoặc ngày dự kiến sinh con của vợ và thời gian muốn sử dụng chế độ nghỉ, doanh nghiệp có trách nhiệm cho phép người lao động nghỉ tổng cộng 20 ngày trong khoảng thời gian quy định.

Một chế độ mới cũng được áp dụng đối với trường hợp vợ bị sảy thai hoặc thai chết lưu, theo đó lao động nam có thể nghỉ tối đa 5 ngày để chăm sóc vợ, với 3 ngày đầu được hưởng lương. Đối với các doanh nghiệp thuộc nhóm được ưu tiên hỗ trợ, người lao động còn có thể nhận trợ cấp nghỉ phép do vợ sảy thai hoặc thai chết lưu với mức tương đương 100% tiền lương thông thường trong thời gian nghỉ có hưởng lương, tối đa 3 ngày, tương đương 252.630 won (178 USD).

Chính phủ Hàn Quốc cũng thu hẹp các trường hợp người sử dụng lao động có thể từ chối yêu cầu giảm thời gian làm việc trong giai đoạn nuôi con. Người lao động có con từ 12 tuổi trở xuống hoặc đang học lớp 6 tiểu học trở xuống có thể giảm thời gian làm việc xuống còn 15-35 giờ/tuần trong thời gian tối đa 1 năm.

Trước đây, doanh nghiệp có thể từ chối yêu cầu nếu người lao động mới làm việc dưới 6 tháng, tính chất công việc khó chia nhỏ thời gian làm việc, việc giảm giờ làm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp không thể tuyển được nhân sự thay thế. Tuy nhiên, đối với các đơn đăng ký từ ngày 18/9, ngay cả trong trường hợp doanh nghiệp không thể tuyển nhân sự thay thế, người sử dụng lao động vẫn phải chấp thuận yêu cầu giảm giờ làm để chăm con.

Một quan chức Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc cho biết việc đưa vào áp dụng chế độ nghỉ chăm con ngắn hạn sẽ giúp người lao động kịp thời đáp ứng những nhu cầu chăm sóc phát sinh trong thời gian ngắn. Quan chức này cũng kỳ vọng "gói 3 chính sách hỗ trợ người chồng" sẽ tạo điều kiện để nam giới tham gia nhiều hơn vào việc chăm sóc và nuôi con trong toàn bộ quá trình từ khi vợ mang thai đến khi sinh con./.

Hàn Quốc nâng mức trợ cấp phúc lợi để khuyến khích người dân sinh con Chính phủ và Quốc hội Hàn Quốc đang xem xét thông qua chính sách quốc gia về bảo hiểm an toàn thai sản nhằm giảm thiểu rủi ro cho thai nhi và sản phụ từ khi thụ thai cho đến một năm sau khi sinh con.