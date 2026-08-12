Phim Profile Đất nước của tôi: Đưa hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè thế giới

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

"Profile Đất nước của tôi" (Vietnam: Beyond Words) là một trong những dự án phim quảng bá có tham vọng lớn nhất từ trước tới nay. Phim được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Cục Điện ảnh là hai cơ quan bảo trợ và phối hợp chỉ đạo, nhà làm phim Lương Đình Dũng là đạo diễn.

Phim hướng đến mục tiêu quảng bá Việt Nam, xây dựng sức mạnh mềm quốc gia, góp phần định vị thương hiệu đất nước với thế giới; đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc và truyền cảm hứng để mỗi người Việt hiểu vai trò của mình trong công cuộc chung.

Nhận xét về dự án, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông khẳng định điện ảnh có sức mạnh lớn trong việc truyền tải hình ảnh quốc gia. Những tăng trưởng du lịch tại Hà Giang, Ninh Bình, Phú Yên... là minh chứng cho hiệu quả của những sản phẩm quảng bá nghe nhìn chất lượng, nắm bắt đúng tâm lý của người xem.

Từ phía đoàn phim, đạo diễn Lương Đình Dũng mong muốn phim mang đến một diện mạo quốc gia toàn diện nhất từ trước tới nay, tập hợp các lát cắt trong một mạch kể xuyên suốt, mang tầm vóc quốc tế, khắc họa chiều sâu văn hóa, lịch sử và tinh thần người Việt từ đất liền tới hải đảo.

Ngoài ra, êkíp cũng được hứa hẹn không chỉ quy tụ chuyên gia hàng đầu trong nước mà còn cả quốc tế, thể hiện mức độ đầu tư cao về quy mô, hình ảnh và âm thanh.

Đạo diễn Lương Đình Dũng. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Đự án được thành hình đúng theo kỳ vọng, Thứ trưởng Tạ Quang Đông kêu gọi các bộ, ngành, địa phương và các sở văn hóa, cùng các cơ quan báo chí tạo điều kiện tốt để đoàn phim thực hiện tác phẩm.

"Sự hỗ trợ đó sẽ giúp đoàn có được những bối cảnh đẹp, những câu chuyện hay và điều kiện làm việc tốt nhất để thực hiện một bộ phim chính thức do chính người Việt Nam sản xuất, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế," Thứ trưởng nói.

Từ ngày 15/8, dự án "Profile Đất nước của tôi" sẽ bước vào giai đoạn tuyển diễn viên trên quy mô ở cả trong và ngoài nước. Đoàn phim không ưu tiên ngoại hình, tuổi tác hay kinh nghiệm diễn xuất, mà chỉ cần là người Việt có tình yêu quê hương và văn hóa đất nước.

Để ứng tuyển, mỗi cá nhân gửi kèm hồ sơ video tối đa 1 phút về cảm nhận đối với quê hương, hoặc kể một câu chuyện Việt Nam giàu tính nhân văn, gửi gắm cảm nhận chân thực và giản dị về cuộc sống và vẻ đẹp Việt Nam.

Dự kiến “Profile Đất nước của tôi” sẽ hoàn thiện vào năm 2027, sau đó được truyền thông mạnh mẽ trong chiến dịch quảng bá hình ảnh quốc gia đến với thế giới trong nhiều năm về sau.

"Profile Đất nước của tôi" là dự án phim quảng bá hưởng ứng các mục tiêu được nêu trong Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội - hai chiến lược đồng bộ về phát triển văn hóa và con người Việt Nam, khẳng định hình ảnh đất nước trong mắt bạn bè quốc tế./.

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