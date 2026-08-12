Cục Hàng không: Cần đầu tư thiết bị chuyên dụng cảnh báo sớm, áp chế UAV

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng về vụ việc tàu bay không người lái (UAV/Drone) xuất hiện tại khu vực hoạt động bay của Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tối ngày 11/8 làm gián đoạn hoạt động bay.

Theo báo cáo, tối ngày 11/8, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã phải 2 lần tạm dừng khai thác do phát hiện thiết bị UAV xuất hiện trái phép tại khu vực cận sân bay, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn hoạt động bay.

Cụ thể, lần 1, vào lúc 18h14-19h14, tổ lái chuyến bay 3S621 (Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội) phát hiện UAV ở độ cao 1.800feet (cách tàu bay khoảng 500m). Cùng thời điểm, tổ bay VJ601 cũng báo cáo phát hiện UAV cách sân bay 10 dặm ở độ cao 3.000feet.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Cảng vụ Hàng không miền Nam ngay lập tức thông báo đến Trực ban Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm An ninh hàng không quốc gia và Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất để phối hợp xác minh, xử lý.

Song song đó, Cảng vụ Hàng không miền Nam đã phối hợp với Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Công ty Quản lý bay miền Nam kích hoạt Tổ An toàn đường cất hạ cánh, trao đổi thống nhất tạm ngừng hoạt động các chuyến bay đi/đến Sân bay Tân Sơn Nhất; điều hành, bảo đảm an toàn cho các chuyến bay.

Sau 60 phút kể từ thời điểm tổ lái báo cáo phát hiện UAV lúc 18h14, Sân bay Tân Sơn Nhất được đưa vào khai thác trở lại bình thường.

Lần 2, vào lúc 19h34-20h34, Sư đoàn 367 thông báo phát hiện UAV cách sân bay khoảng 3km về hướng Tây Nam.

Ngay khi nhận thông tin, Cảng vụ Hàng không miền Nam đã phối hợp với các đơn vị liên quan, kích hoạt Tổ An toàn đường cất hạ cánh, tạm ngừng hoạt động bay đi/đến sân bay Tân Sơn Nhất; tổ chức điều hành, bảo đảm an toàn cho các chuyến bay đang bay chờ, chuyển hướng.

Đến 20h34 cùng ngày, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất được đưa vào khai thác trở lại bình thường.

Sự việc trên khiến trên hàng loạt các chuyến bay bị ảnh hưởng, bao gồm: 3 chuyến bay phải hạ cánh khẩn nguy do cạn nhiên liệu khi bay chờ; 24 chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh tại sân bay dự bị; 19 chuyến bay phải bay chờ trên không và 15 chuyến bay phải dừng chờ cất cánh.

Qua thông tin báo cáo ban đầu, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam đánh giá, các đơn vị đã phối hợp công tác phát huy hiệu quả tại chỗ, triển khai các biện pháp phối hợp, xử lý theo Quyết định số 824/QĐ-CHK ngày 24/4/2026 về quy định hướng dẫn chi tiết về quy trình phối hợp tiếp nhận, xác minh thông tin và xử lý các vật thể bay, tàu bay không người lái (UAV/drone) xâm nhập khu vực cấm bay hoặc hạn chế bay tại các sân bay, góp phần kiểm soát nguy cơ và bảo đảm an toàn hoạt động bay.

Tuy nhiên, phía Cục Hàng không Việt Nam cũng thừa nhận việc phát hiện và chế áp UAV hiện vẫn phụ thuộc nhiều vào quan sát thủ công do thiếu hệ thống thiết bị chuyên dụng, phát hiện, cảnh báo sớm, khả năng chế áp UAV trong trường hợp cần thiết.

Để tăng cường hiệu quả quản lý, giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các sự việc liên quan đến UAV tại khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay của cảng hàng không và tạo thuận lợi hàng không, Cục Hàng không Việt Nam báo cáo Bộ Xây dựng kiến nghị Ủy ban Quốc gia về An ninh hàng không sớm thống nhất giao trách nhiệm chủ trì cho cơ quan, đơn vị trên địa bàn cảng hàng không trong tình huống có UAV xâm nhập trái phép, ảnh hưởng đến các hoạt động bay dân dụng.

Bên cạnh đó, Cục Hàng không Việt Nam cũng kiến nghị đầu tư trang bị hệ thống thiết bị chuyên dụng để phát hiện, cảnh báo sớm UAV và thiết bị chế áp UAV trong trường hợp cần thiết, không chỉ dừng lại ở mức độ xác minh bằng mắt thường hay thông báo thủ công như hiện nay; bổ sung, hoàn thiện các chế tài xử phạt hành chính và hình sự đủ mạnh đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tàu bay không người lái./.

Quản lý bay ứng phó với UAV liên tiếp gây gián đoạn bay tại Tân Sơn Nhất Quản lý bay đã điều hành trực tiếp tại sân bay và điều phối luồng không lưu nhằm giảm áp lực trước tình trạng UAV liên tiếp gây gián đoạn hoạt động bay tại Tân Sơn Nhất.