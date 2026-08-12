Tái diễn tình trạng mất cắp thiết bị trên cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu

Ngày 12/8, Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) cho biết đầu tháng Tám này, các đơn vị liên quan đã kiểm tra hiện trường Dự án thành phần 2, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, qua đó ghi nhận tình trạng mất cắp các hạng mục trong hệ thống điện chiếu sáng tại dự án.

Đây là lần thứ 3 cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu xảy ra tình trạng mất cắp thiết bị.

Kết quả kiểm tra cho thấy việc mất cắp xảy ra tại nút giao cao tốc với sân bay Long Thành; khối lượng bị trộm cắp là hàng trăm mét dây cáp, cáp ngầm kết nối các trụ đèn, bảng điện cửa cột đèn chiếu sáng với tổng giá trị gần 277 triệu đồng.

Hệ thống điện chiếu sáng bị cắt trộm, ngắn mạch (chập điện) làm cháy tụ điện khiến đèn chiếu sáng không hoạt động.

Hiện Ban Quản lý dự án 85 đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai, Công an thành phố Đồng Nai, Công an phường Long Thành, xã Long Phước trình báo mất cắp (lần 3) vật tư thiết bị điện chiếu sáng tại Dự án thành phần 2.

Đồng thời, Ban Quản lý dự án 85 kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai chỉ đạo cơ quan công an, chính quyền các địa phương vào cuộc điều tra, truy bắt, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm; thu hồi tài sản, yêu cầu đối tượng vi phạm bồi thường thiệt hại để răn đe, tránh xảy ra sự việc tương tự.

Theo Ban Quản lý dự án 85, việc mất cắp vật tư thiết bị tại Dự án thành phần 2 có tính chất nghiêm trọng, lặp đi lặp lại nhiều lần, gây thiệt hại lớn về tài sản của nhà thầu (với hạng mục chưa bàn giao), Nhà nước (hạng mục đã bàn giao) và ảnh hưởng đến công tác quản lý chất lượng, an toàn trong quá trình vận hành công trình.

Ngoài thiệt hại, mất mát về tài sản khó có khả năng thu hồi, vụ việc làm ảnh hưởng lớn đến kế hoạch tổ chức nghiệm thu tổng thể, bàn giao đưa toàn bộ cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu vào khai thác chính thức trước ngày 2/9 tới.

Cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu dài hơn 54km, từ Đồng Nai đến Thành phố Hồ Chí Minh với 3 dự án thành phần, trong đó Dự án thành phần 2 dài khoảng 18 km, do Ban Quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư.

Hiện toàn tuyến cao tốc đã đưa vào khai thác tạm; dự kiến cuối tháng 8 này sẽ khai thác chính thức./.

Tái diễn tình trạng mất cắp vật tư, thiết bị tại cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu Nhiều vị trí trên cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu tiếp tục bị cắt phá dây cáp điện chiếu sáng khiến hệ thống đèn ở một số đoạn rơi vào tình trạng tê liệt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông về đêm.