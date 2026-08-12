Thành phố Hà Nội siết tiến độ thi công 7 dự án cầu vượt sông Hồng

Ngày 12/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm thành phố, rà soát tiến độ một số dự án giao thông quan trọng.

Chủ tịch Vũ Đại Thắng yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công khẩn trương đưa mặt bằng đã được bàn giao vào thi công; đồng thời, kiểm soát chặt tiến độ, chất lượng 7 dự án cầu vượt sông Hồng.

Đã bàn giao toàn bộ mặt bằng theo chỉ giới

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội Ngô Ngọc Vân cho biết 7 dự án cầu vượt sông Hồng gồm Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà và Mễ Sở đã được bàn giao 100% mặt bằng theo chỉ giới dự án.

Tuy nhiên, tại các dự án cầu Tứ Liên và Trần Hưng Đạo vẫn còn một số công trình cần phá dỡ và hạ tầng kỹ thuật phải di chuyển. Đối với cầu Thượng Cát, thành phố phải giải phóng bổ sung khoảng 1,147ha mặt bằng do dự án được điều chỉnh theo quyết định phê duyệt ngày 30/7/2026.

Theo kế hoạch, các công trình phải hoàn thành khoảng tháng 7/2027 để phục vụ nhu cầu đi lại. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố đang kiểm soát tiến độ theo kế hoạch. Nếu hoàn thành vào tháng 7/2027, các dự án sẽ về đích sớm hơn khoảng 6 tháng.

Liên quan Dự án thành phần 2 đầu tư xây dựng đường Vành đai 3,5, đoạn từ Phúc La-Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội Trần Đình Cường cho biết, sau khi dự án được thành phố phê duyệt ngày 13/7, đơn vị đã tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Sáu xã, phường có dự án đi qua đang tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

Thi công cầu Ngọc Hồi. (Nguồn: TTXVN)

Ban Quản lý dự án đã triển khai lựa chọn nhà thầu, dự kiến khoảng ngày 20/8 sẽ khởi công đoạn từ cầu Ngọc Hồi đến nút giao với cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ.

Thành phố đặt mục tiêu khi cầu Ngọc Hồi hoàn thành vào tháng 7/2027, tuyến đường kết nối cầu với Quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ cũng phải hoàn thành.

Trên cơ sở tiến độ bàn giao mặt bằng của 6 xã, phường, chủ đầu tư cam kết nếu có đủ mặt bằng trước khi kết thúc tháng 9/2026 sẽ hoàn thành dự án vào tháng 7/2027.

Đối với dự án xây dựng nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long, chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành trong năm 2027. Dự án hiện còn một số vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Ban Quản lý dự án tiếp tục phối hợp với các sở, ngành và địa phương hoàn thiện thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và xử lý các khó khăn phát sinh.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, xã, phường tập trung phân tích những khó khăn trong quá trình triển khai các dự án, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và tổ chức thi công trong điều kiện phải duy trì giao thông.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường cho biết Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố duy trì giao ban định kỳ từ 2 đến 3 tuần một lần để đánh giá kết quả, xử lý những vấn đề phát sinh tại các địa phương.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, phần diện tích đất thuộc các dự án cơ bản đã được giải phóng. Tuy nhiên, một số công việc vẫn phải tiếp tục xử lý, gồm di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi; tháo dỡ công trình dân dụng và di chuyển cây cối, hoa màu.

Đối với đơn vị quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật đã nhận kinh phí, phương án bồi thường nhưng chưa tổ chức di chuyển, chủ đầu tư, ban quản lý dự án và chính quyền địa phương phải chủ động triển khai theo tiến độ dự án. Nếu việc chậm di chuyển làm ảnh hưởng tiến độ, đơn vị quản lý công trình phải chịu trách nhiệm.

Ủy ban Nhân dân các xã, phường có trách nhiệm chủ trì, đôn đốc và tổ chức tháo dỡ công trình dân dụng, di chuyển cây cối, hoa màu, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Các địa phương phải quyết liệt triển khai, không chờ đợi; chủ đầu tư và ban quản lý dự án phải bám sát nhà thầu, tiếp nhận mặt bằng đến đâu, tổ chức thi công ngay đến đó.

Đối với 7 dự án cầu vượt sông Hồng, thành phố đã xây dựng đường găng tiến độ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Xây dựng thực hiện chức năng quản lý nhà nước, chủ trì theo dõi và giám sát việc thực hiện theo đường găng; các ban quản lý dự án, chủ đầu tư trực tiếp đôn đốc nhà thầu.

Tiến độ từng dự án phải được cập nhật, báo cáo thành phố hằng tuần, hằng tháng, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ từng mốc công việc.

Không để mặt bằng chậm được đưa vào thi công

Khu vực dự án cầu Tứ Liên nhộn nhịp hoạt động khi các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đánh giá thời gian qua, thành phố đã tập trung nguồn lực, tạo điều kiện để các dự án giao thông trọng điểm, đặc biệt là các tuyến đường vành đai và cầu vượt sông Hồng, được triển khai đồng bộ.

Công tác giải phóng mặt bằng nhận được sự đồng thuận cao của người dân; rất ít trường hợp phải áp dụng biện pháp cưỡng chế, phần lớn được giải quyết thông qua tuyên truyền, vận động. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ghi nhận tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, giải phóng mặt bằng không chỉ là tiếp nhận phần đất của người dân mà còn phải đồng bộ với việc di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi. Thực tế, một số dự án đã hoàn thành giải phóng phần đất nhưng công trình hạ tầng kỹ thuật chưa được di chuyển, khiến nhà thầu không thể tổ chức thi công.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ngành, nhất là Sở Xây dựng, Sở Công Thương và các đơn vị liên quan, phối hợp đồng bộ giữa giải phóng mặt bằng và di chuyển hạ tầng kỹ thuật. Trong quá trình lập, thẩm định quy hoạch và dự án, các đơn vị phải tính toán đầy đủ phương án di chuyển công trình hạ tầng, đặc biệt là hệ thống điện.

Các ban quản lý dự án giao thông, dân dụng và nông nghiệp được giao rà soát toàn bộ dự án đã có mặt bằng, tổ chức triển khai ngay, không để xảy ra tình trạng chậm trễ mà không có lý do chính đáng.

Đối với nút giao đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các cơ quan liên quan, đặc biệt là ngành xây dựng, xây dựng phương án, báo cáo cụ thể về tiến độ và giải pháp tổ chức thi công. Đây là khu vực dự kiến tập trung nhiều loại hình giao thông, có vai trò quan trọng trong hệ thống hạ tầng giao thông của Thủ đô.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ngành rà soát quy hoạch, nhất là hướng tuyến các công trình giao thông tại khu vực chưa phát triển; bảo đảm phù hợp hiện trạng, hạn chế tối đa việc giải phóng mặt bằng qua khu dân cư, qua đó, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Các đơn vị phải đặc biệt quan tâm đến chất lượng công trình và giải pháp thi công; tăng cường ứng dụng máy móc, thiết bị, công nghệ hiện đại để rút ngắn tiến độ. Ngay sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng và di chuyển hạ tầng kỹ thuật, chủ đầu tư phải tổ chức thi công, không để mặt bằng chậm được đưa vào sử dụng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan, trong quá trình thẩm định, lựa chọn phương án đầu tư và đấu thầu xây dựng, phải chú trọng năng lực nhà thầu; bảo đảm lựa chọn đơn vị có đủ năng lực tài chính, nhân lực, máy móc, thiết bị và phương án tổ chức thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ.

“Các ban quản lý dự án, sở, ngành và địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, chủ động tháo gỡ khó khăn, đưa mặt bằng vào thi công trong thời gian sớm nhất; qua đó nâng cao chất lượng công trình, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư công, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của thành phố,” Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu./.

Hà Nội: Tăng tốc tiến độ thi công 7 cầu vượt nghìn tỷ bắc qua sông Hồng Cùng với việc mong sớm hoàn thành bàn giao giải phóng mặt bằng, các nhà thầu đang tăng mũi thi công, nhân vật lực để đẩy nhanh tiến độ 7 cầu vượt nghìn tỷ bắc qua sông Hồng tại thành phố Hà Nội.

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