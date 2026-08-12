Đà Nẵng: Thận trọng từng mẫu hài cốt, nỗ lực xác định danh tính liệt sỹ

Sáng 12/8, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng đã đến thăm, động viên lực lượng lấy mẫu hài cốt liệt sỹ đang thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm" tại Nghĩa trang liệt sỹ Hòa Châu (phường Hòa Xuân).

Cùng tham gia đoàn công tác có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Anh Tuấn và Đại tá Trần Hữu Ích, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

Tại Nghĩa trang liệt sỹ Hòa Châu, đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sau lễ tưởng niệm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Hùng trực tiếp kiểm tra tiến độ triển khai nhiệm vụ của Đội lấy mẫu hài cốt liệt sỹ; đồng thời thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ. Ghi nhận những nỗ lực của lực lượng thực hiện nhiệm vụ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, nhân viên Đội lấy mẫu hài cốt liệt sỹ; đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tổ chức thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, góp phần nâng cao hiệu quả công tác "Đền ơn đáp nghĩa", đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sỹ.

Lãnh đạo thành phố đề nghị các lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, thực hiện việc lấy mẫu một cách thận trọng, chính xác, đúng quy trình để phục vụ hiệu quả công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sỹ.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, trên địa bàn phường Hòa Xuân hiện có ba nghĩa trang liệt sỹ đang triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, gồm: Nghĩa trang liệt sỹ Hòa Phước, Nghĩa trang liệt sỹ Hòa Xuân và Nghĩa trang liệt sỹ Hòa Châu.

Đến nay, tại Nghĩa trang liệt sỹ Hòa Phước, lực lượng chức năng đã khai quật 94 phần mộ, thu được 37 mẫu đủ điều kiện giám định.

Tại Nghĩa trang liệt sỹ Hòa Xuân, đã khai quật 126 phần mộ, lấy được 57 mẫu đạt yêu cầu. Riêng tại Nghĩa trang liệt sỹ Hòa Châu có tổng số 652 phần mộ, dự kiến khai quật 202 phần mộ.

Sau bốn ngày triển khai, lực lượng thực hiện trung bình hơn 10 phần mộ mỗi ngày; đến nay đã khai quật 61 phần mộ và thu được 37 mẫu đủ điều kiện phục vụ giám định ADN.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Hùng cùng đoàn công tác đã trao quà động viên Đội lấy mẫu hài cốt liệt sỹ. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cũng tặng quà các cán bộ, nhân viên đang trực tiếp tham gia Chiến dịch "500 ngày đêm"./.

Tập trung nguồn lực đẩy nhanh xác định danh tính hài cốt liệt sỹ Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang, trong giai đoạn XXV, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 170 hài cốt liệt sỹ, trong đó 128 hài cốt được tìm thấy tại Campuchia và 42 hài cốt trên địa bàn tỉnh.