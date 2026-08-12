Đừng để bạo hành trẻ em chỉ được phát hiện qua những đoạn video trên mạng xã hội

Nhiều vụ việc trẻ em bị bạo hành được phát hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian gần đây tiếp tục gây lo ngại trong dư luận. Thực tế, hành vi bạo lực xảy ra cả tại cơ sở chăm sóc trẻ và trong môi trường gia đình, trong đó hầu hết chỉ được phát hiện sau khi hình ảnh, video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Bạo hành trẻ em vẫn diễn biến đáng lo ngại

Ngày 8/8 mới đây, Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Triệu Thị Tâm, sinh năm 1971 để điều tra hành vi bạo hành trẻ em tại Trường Mầm non tư thục Lá Xanh, phường Thuận Giao.

Trước đó, Công an phát hiện trên Facebook và TikTok các đoạn video ghi cảnh một phụ nữ dùng dây thun và tay tác động vào hai trẻ nhỏ. Qua xác minh, người trong video là bà Tâm, bảo mẫu tại Trường Mầm non Lá Xanh. Hai trẻ đều sinh năm 2024.

Tại cơ quan Công an, bà Tâm đã thừa nhận hành vi.

Vụ việc khiến nhiều phụ huynh lo lắng về công tác quản lý, giám sát tại các cơ sở giữ trẻ, nhất là với trẻ ở độ tuổi còn quá nhỏ, chưa có khả năng tự bảo vệ hoặc phản ánh đầy đủ những gì xảy ra với mình.

Chị Phan Châu Thanh, một phụ huynh có hai con đang học mẫu giáo tại phường Bình Thạnh chia sẻ, việc lựa chọn cơ sở giữ trẻ được cấp phép là cần thiết nhưng chưa đủ. Các cơ sở cần tăng cường camera giám sát, công khai quy trình chăm sóc trẻ và có cơ chế để phụ huynh phản ánh, kiểm tra khi phát hiện những dấu hiệu bất thường.

Vào đầu tháng 7/2026, Công an phường Lái Thiêu đã ban hành lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hiền Phúc, sinh năm 2001 để điều tra hành vi “Hành hạ người khác.”

Phúc sống chung như vợ chồng với mẹ của bé gái 3 tuổi và được xác định nhiều lần đánh cháu từ đầu năm 2026. Vụ việc được phát hiện sau khi video lan truyền trên mạng xã hội.

Trong tháng 5/2026, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng xử lý hai vụ việc nghiêm trọng.

Tại xã Hòa Hiệp, Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn bị bắt trong trường hợp khẩn cấp để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích” sau khi bé N.G.K. (con riêng của Trúc), sinh năm 2024 được phát hiện đa chấn thương, trong đó có nhiều vết bầm tím, trầy xước và tổn thương vùng đầu.

Điều tra ban đầu xác định cháu bé nhiều lần bị đánh bằng cây tre.

Đối tượng Bùi Trung Quốc bị tạm giữ để điều tra về tội nhiều lần bạo hành con riêng của vợ. (Ảnh: TTXVN phát)

Vụ còn lại là Bùi Trung Quốc, sinh năm 1992 ngụ phường Dĩ An, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra về hành vi “Hành hạ người khác” sau khi video ghi cảnh người này đánh cháu T., 14 tuổi, lan truyền trên mạng xã hội.

Cháu T. là con riêng của người phụ nữ sống chung với Quốc. Công an xác định Quốc đã nhiều lần đánh đập cháu.

Chủ động phát hiện, kịp thời bảo vệ trẻ

Điều đáng lo ngại là trẻ em thường ở vị trí yếu thế, phụ thuộc vào người lớn trong sinh hoạt và chăm sóc hằng ngày. Khi người trực tiếp nuôi dưỡng hoặc chăm sóc lại trở thành người gây bạo lực, trẻ rất khó tự bảo vệ và việc phát hiện vụ việc cũng trở nên khó khăn hơn.

Thực tế từ các vụ việc cũng cho thấy vai trò của cộng đồng trong phát hiện và ngăn chặn bạo hành trẻ em. Trong vụ tại Trường Mầm non Lá Xanh, thông tin được cơ quan Công an phát hiện qua các đoạn video trên mạng xã hội.

Tại nhiều vụ khác, camera gia đình hoặc thông tin do người dân cung cấp trở thành nguồn quan trọng giúp cơ quan chức năng xác minh.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân lựa chọn các cơ sở giáo dục mầm non, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập được cấp phép hoạt động; đồng thời thường xuyên quan tâm, trò chuyện với trẻ để kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường về tâm lý, sức khỏe hoặc dấu hiệu nghi bị bạo hành.

Khi phát hiện hành vi bạo hành hoặc có thông tin liên quan, người dân cần nhanh chóng thông báo cho Công an, chính quyền địa phương hoặc cơ quan chức năng để được tiếp nhận, xác minh và xử lý.

Mọi hành vi xâm hại sức khỏe người khác, nhất là bạo hành trẻ em, xâm hại thân thể trẻ em đều bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Mạng xã hội lan truyền clip nghi bạo hành trẻ. (Ảnh: Chụp từ camera)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân khi phát hiện các vụ việc liên quan đến bạo hành gia đình, xâm hại trẻ em cần kịp thời trình báo cơ quan chức năng để được can thiệp, bảo vệ.

Từ tháng 7/2026, Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp và xử lý các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại.

Quy trình đặt ra trách nhiệm phối hợp giữa chính quyền cấp xã, Công an, Y tế, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan, tổ chức liên quan trong quá trình tiếp nhận, đánh giá nguy cơ, bảo vệ và hỗ trợ trẻ.

Việc xử lý nghiêm các trường hợp bạo hành là cần thiết song để bảo vệ trẻ hiệu quả, công tác phòng ngừa và phát hiện sớm cần được đặt lên hàng đầu. Mỗi gia đình, cơ sở chăm sóc trẻ và cộng đồng cần chủ động lên tiếng khi phát hiện dấu hiệu bất thường, không để trẻ phải chịu đựng bạo lực trong thời gian dài mới được phát hiện./.