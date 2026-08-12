Khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Hà Tĩnh từ những lá đơn tình nguyện nhập ngũ

Khi mùa tuyển quân năm 2027 mới bắt đầu, nhiều thanh niên Hà Tĩnh đã chủ động viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Với những người trẻ ấy, lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an là lựa chọn để thử sức, rèn luyện bản lĩnh, tiếp nối truyền thống gia đình và đóng góp sức trẻ cho quê hương, đất nước.

Từ những địa bàn có đông thanh niên đi làm ăn xa, xuất khẩu lao động đến các vùng quê giàu truyền thống cách mạng, công tác tuyên truyền, vận động thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an đang được các địa phương ở Hà Tĩnh triển khai sớm. Những lá đơn viết bằng sự tự nguyện của tuổi trẻ đang trở thành tín hiệu tích cực cho mùa tuyển quân năm 2027.

Từ truyền thống gia đình đến mong muốn trưởng thành trong quân ngũ

Sau khi hoàn thành chương trình trung học phổ thông, em Nguyễn Đình Tiến, ở xã Hồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Với Tiến, lựa chọn môi trường quân đội xuất phát từ truyền thống gia đình khi ông và cha đều từng tham gia quân ngũ.

“Trong gia đình em, trước đây ông em cũng đi bộ đội, cha em cũng đi bộ đội, bây giờ em cũng theo để tiếp nối truyền thống gia đình. Em muốn vào quân đội để học hỏi được nhiều hơn, trưởng thành hơn và cố gắng hơn,” Tiến chia sẻ.

Chàng trai trẻ mong muốn nếu đủ điều kiện sẽ được đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam, được rèn luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với Tiến, những tháng ngày trong quân ngũ sẽ là khoảng thời gian để bản thân học cách sống có kỷ luật, trách nhiệm hơn với tập thể và cộng đồng.

Tại phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh, Lê Chính Đạt cũng là một trong những thanh niên chủ động viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Đạt cho biết, khi địa phương tuyên truyền về nghĩa vụ quân sự, em đã tự nguyện đăng ký với mong muốn được cống hiến cho Nhà nước và có cơ hội thử sức trong môi trường quân đội.

Theo Đạt, môi trường quân đội có tính kỷ luật cao, đòi hỏi mỗi người phải nghiêm túc trong sinh hoạt, học tập và thực hiện nhiệm vụ. Chính điều đó khiến em tin rằng thời gian quân ngũ sẽ giúp mình trưởng thành hơn, rèn được sự cứng rắn, quyết đoán và nghiêm túc trong những lựa chọn của cuộc sống.

“Vào môi trường quân đội, em muốn bản thân được cứng cáp hơn để có thể phục vụ Tổ quốc. Em cũng thích môi trường quân đội và nếu có cơ hội, em mong muốn được gắn bó lâu dài,” Đạt bày tỏ.

Những suy nghĩ ấy cho thấy cách nhìn của một bộ phận thanh niên về nghĩa vụ quân sự đang có những chuyển biến tích cực. Với họ, nhập ngũ được nhìn nhận như một môi trường để thử sức, rèn luyện bản lĩnh và thực hiện trách nhiệm của công dân.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền về nghĩa vụ quân sự được thực hiện thông qua các buổi sinh hoạt của chi bộ, hoạt động của các đoàn thể, Hội Cựu chiến binh và các chi hội ở thôn, tổ dân phố.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào trách nhiệm của công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, giúp thanh niên và gia đình nắm rõ quy định, từ đó chủ động đăng ký.

Ông Hoàng Minh Đức, Trưởng thôn Tân Trung cho biết, thôn đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền đến thanh niên trong độ tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự, kể cả những người đang học sau trung học phổ thông.

Qua công tác tuyên truyền ở cơ sở, nhiều thanh niên đã có nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của bản thân, trong đó có những người chủ động viết đơn tình nguyện trước khi địa phương tiến hành các bước tuyển chọn.

Đại úy Đinh Sĩ Thân, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Hồng Lộc cho biết, đến nay, riêng thôn Tân Trung đã có 3 công dân đăng ký tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Đây là tín hiệu thuận lợi để địa phương tiếp tục triển khai công tác tuyển quân năm 2027.

Theo Đại úy Đinh Sĩ Thân, ngay từ đầu năm, Ban Chỉ huy quân sự xã đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với các thôn, tổ chức tuyên truyền, vận động thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Cùng với tuyên truyền trực tiếp, địa phương tăng cường thông tin qua hệ thống truyền thanh để thanh niên và gia đình nắm rõ quy định, chính sách liên quan.

Ban Chỉ huy quân sự phường Hải Ninh đến nhà gặp gỡ tuyên thanh niên tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Tạo đồng thuận, khơi dậy tinh thần tình nguyện lên đường

Tại phường Hải Ninh, công tác tuyển quân có những đặc thù riêng khi lực lượng lao động trẻ của địa phương khá đông, nhiều người đi làm xa, trong đó có lực lượng tham gia xuất khẩu lao động. Điều này đặt ra yêu cầu phải chủ động nắm nguồn, tuyên truyền sớm và tạo sự đồng thuận trong thanh niên cũng như gia đình.

Trung tá Nguyễn Xuân Quế, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự phường Hải Ninh cho biết, những năm qua, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Năm 2026, địa phương đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu nhập ngũ. Phát huy kết quả đó, bước vào mùa tuyển quân năm 2027, công tác tuyên truyền tiếp tục được triển khai từ sớm, trong đó chú trọng phối hợp với các tổ dân phố để tiếp cận thanh niên trong độ tuổi.

“Đến thời điểm hiện tại đã có nhiều lá đơn tình nguyện viết để xung phong lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc, phát huy truyền thống của quê hương. Chúng tôi hy vọng từ những thanh niên này sẽ có thêm nhiều lá đơn tình nguyện, góp phần hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân trong những năm tiếp theo,” Trung tá Nguyễn Xuân Quế thông tin.

Việc thanh niên chủ động viết đơn tình nguyện có ý nghĩa quan trọng đối với công tác tuyển quân tại cơ sở. Khi người trẻ hiểu rõ môi trường quân đội, quyền lợi, trách nhiệm và ý nghĩa của việc thực hiện nghĩa vụ quân sự, quyết định nhập ngũ sẽ trở thành lựa chọn có sự chuẩn bị về tâm lý và nhận thức.

Tinh thần tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự cũng đang lan sang lực lượng tham gia nghĩa vụ công an nhân dân.

Theo thống kê, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã có 115 thanh niên viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ công an, trong đó có những nữ thanh niên chủ động lựa chọn môi trường này.

Thượng tá Nguyễn Huy Chương, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Công an Hà Tĩnh cho biết, lực lượng công an phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường rà soát, nắm nguồn thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ.

Công tác tuyên truyền được tăng cường để thanh niên và gia đình hiểu về môi trường công tác, chế độ, chính sách và trách nhiệm khi tham gia nghĩa vụ.

Từ những lá đơn viết bằng nguyện vọng của tuổi trẻ, mùa tuyển quân năm 2027 tại Hà Tĩnh đang có những tín hiệu tích cực.

Đằng sau mỗi quyết định lên đường là mong muốn được rèn luyện, trưởng thành, tiếp nối truyền thống gia đình và quê hương; đồng thời góp phần thực hiện trách nhiệm của công dân với Tổ quốc./.

Quân khu 9 đạt số lượng thanh niên tình nguyện nhập ngũ tăng cao Tại Lễ giao nhận quân năm 2026 của Quân khu 9, công tác vận động thanh niên lên đường nhập ngũ đạt kết quả cao với số lượng thanh niên tình nguyện nhập ngũ tăng 23,77% so với năm trước.

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