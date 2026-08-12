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Chi tiết lịch thi lại của học sinh điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu việc tổ chức thi lại được thực hiện đúng theo quy định của Quy chế thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông và báo cáo ngay về Bộ các tình huống bất thường.

Hà An
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản số 5157/BGDĐT-QLCL về việc hướng dẫn tổ chức thi lại Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 cho các thí sinh tại điểm thi Trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang.

Theo đó, lịch thi cụ thể như sau:

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(Nguồn: Bộ GD-ĐT)

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu việc tổ chức thi lại được thực hiện đúng theo quy định của Quy chế thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông. Trong quá trình tổ chức thi, mọi tình huống bất thường cần báo cáo ngay về Thường trực Ban chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị nếu có vướng mắc hoặc đề xuất trong quá trình thực hiện công tác tổ chức thi, Tuyên Quang cần báo cáo về Bộ để kịp thời xem xét, giải quyết./.

(Vietnam+)
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