Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn: Cao nhất 29 điểm

Sáng nay, 12/8, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2026.

Theo đó, có điểm chuẩn cao nhất là ngành Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) với 29 điểm, tiếp đó là Sư phạm Toán học với 28,95 điểm.

Trường cũng có hàng loạt ngành điểm chuẩn cao với 12 ngành có điểm chuẩn trên 28 điểm. Đa số các ngành khối sư phạm có điểm chuẩn từ 25 điểm trở lên. Thấp nhất là Sư phạm Tiếng Pháp với 20,6 điểm.

Trong khối ngành ngoài sư phạm, điểm chuẩn thấp nhất là 19 điểm cho các ngành lĩnh vực khoa học sự sống với hai chương trình đào tạo Sinh học và Công nghệ sinh học.

Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trên cổng tra cứu trực tuyến tại địa chỉ: https://openlookup.hnue.edu.vn/.

Thí sinh trúng tuyển có thể xem, tải thông báo trúng tuyển, lịch trình nhập học từ Cổng tra cứu và chuẩn bị nhập học theo quy định.

Điểm chuẩn cụ thể các ngành như sau:

1) Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

a) Nhóm ngành khoa học giáo dục

STT

Chương trình đào tạo

Điểm trúng tuyển

1.

Giáo dục học (Giáo dục và truyền thông)

(bắt đầu tuyển sinh từ 2026)

Mã xét tuyển: 7140101

24.89

2.

Quản lí giáo dục

Mã xét tuyển: 7140114

25.65



b) Nhóm ngành đào tạo giáo viên

STT

Chương trình đào tạo

Điểm trúng tuyển

1.

GD Mầm non

Mã xét tuyển: 7140201

23.93

2.

GD Mầm non - SP Tiếng Anh

Mã xét tuyển: 7140201K

22.25

3.

GD Tiểu học

Mã xét tuyển: 7140202

28.15

4.

GD Tiểu học - SP Tiếng Anh

Mã xét tuyển: 7140202K

28.42

5.

GD đặc biệt

Mã xét tuyển: 7140203

26.53

6.

GD công dân

Mã xét tuyển: 7140204

26.18

7.

GD chính trị

Mã xét tuyển: 7140205

26.83

8.

GD thể chất

Mã xét tuyển: 7140206

26.63

9.

GD Quốc phòng và An ninh

Mã xét tuyển: 7140208

25.41

10.

SP Toán học

Mã xét tuyển: 7140209

28.95

11.

SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh)

Mã xét tuyển: 7140209K

29.00

12.

SP Tin học

Mã xét tuyển: 7140210

23.96

13.

SP Tin học (dạy Tin học bằng tiếng Anh)

Mã xét tuyển: 7140210K

23.75

14.

SP Vật lí

Mã xét tuyển: 7140211

28.77

15.

SP Vật lí (dạy Vật lí bằng tiếng Anh)

Mã xét tuyển: 7140211K

28.35

16.

SP Hoá học

Mã xét tuyển: 7140212

28.99

17.

SP Hoá học (dạy Hóa học bằng tiếng Anh)

Mã xét tuyển: 7140212K

28.22

18.

SP Sinh học

Mã xét tuyển: 7140213

28.28

19.

SP Ngữ văn

Mã xét tuyển: 7140217

28.71

20.

SP Lịch sử

Mã xét tuyển: 7140218

28.61

21.

SP Địa lí

Mã xét tuyển: 7140219

28.22

22.

SP Âm nhạc

Mã xét tuyển: 7140221

24.57

23.

SP Mỹ thuật

Mã xét tuyển: 7140222

23.43

24.

SP Tiếng Anh

Mã xét tuyển: 7140231

27.69

25.

SP Tiếng Pháp

Mã xét tuyển: 7140233

20.60

26.

SP Công nghệ

Mã xét tuyển: 7140246

23.29

27.

SP Khoa học tự nhiên

Mã xét tuyển: 7140247

27.47

28.

SP Lịch sử - Địa lí

Mã xét tuyển: 7140249

27.78



2) Lĩnh vực nhân văn

STT

Chương trình đào tạo

Điểm trúng tuyển

1.

Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam

Mã xét tuyển: 7220101

24.53

2.

Ngôn ngữ Anh

Mã xét tuyển: 7220201

25.57

3.

Ngôn ngữ Pháp (Tiếng Pháp ứng dụng và giao tiếp quốc tế)

(bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026)

Mã xét tuyển: 7220203

22.25

4.

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã xét tuyển: 7220204

24.93

5.

Triết học (Triết học Mác Lê-nin)

Mã xét tuyển: 7229001

24.52

6.

Lịch sử

Mã xét tuyển: 7229010

27.20

7.

Văn học

Mã xét tuyển: 7229030

26.43



3) Lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi

STT

Chương trình đào tạo

Điểm trúng tuyển

1.

Chính trị học

Mã xét tuyển: 7310201

23.56

2.

Xã hội học

Mã xét tuyển: 7310301

23.75

3.

Tâm lý học (Tâm lý học trường học)

Mã xét tuyển: 7310401

24.25

4.

Tâm lý học giáo dục

Mã xét tuyển: 7310403

25.62

5.

Địa lý học (Địa lí tài nguyên và môi trường)

(bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026)

Mã xét tuyển: 7310501

25.44

6.

Quốc tế học

(bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026)

Mã xét tuyển: 7310601

25.03

7.

Việt Nam học

Mã xét tuyển: 7310630

23.00



4) Lĩnh vực khoa học sự sống

STT

Chương trình đào tạo

Điểm trúng tuyển

1.

Sinh học

Mã xét tuyển: 7420101

19.00

2.

Công nghệ sinh học

Mã xét tuyển: 7420201

19.60



5) Lĩnh vực khoa học tự nhiên

STT

Chương trình đào tạo

Điểm trúng tuyển

1.

Vật lí học (Vật lí bán dẫn và kỹ thuật)

Mã xét tuyển: 7440102

23.72

2.

Hóa học

Mã xét tuyển: 7440112

24.49

3.

Hóa học (Hóa dược)

(bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026)

Mã xét tuyển: 7440112D

22.35



6) Lĩnh vực Toán và thống kê

STT

Chương trình đào tạo

Điểm trúng tuyển

1.

Toán học

Mã xét tuyển: 7460101

26.38

2.

Khoa học dữ liệu

(bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026)

Mã xét tuyển: 7460108

20.88



7) Lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin

STT

Chương trình đào tạo

Điểm trúng tuyển

1.

Trí tuệ nhân tạo

(bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026)

Mã xét tuyển: 7480107

20.35

2.

Công nghệ thông tin

Mã xét tuyển: 7480201

20.25



8) Lĩnh vực Dịch vụ xã hội

STT

Chương trình đào tạo

Điểm trúng tuyển

1.

Công tác xã hội

Mã xét tuyển: 7760101

22.95

2.

Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

Mã xét tuyển: 7760103

22.85



9) Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân

STT

Chương trình đào tạo

Điểm trúng tuyển

1.

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã xét tuyển: 7810103

23.77

2.

Huấn luyện thể thao

(bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026)

Mã xét tuyển: 7810302

25.50



Trường đại học sư phạm đầu tiên công bố điểm chuẩn năm 2026 Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn. Mức điểm cao nhất là Sư phạm Toán học với 27,5 điểm. Có điểm chuẩn thấp nhất là Sư phạm Lịch sử - Địa lý với 25,28 điểm.