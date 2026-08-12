Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn: Cao nhất 29 điểm

Sáng nay, 12/8, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2026.
Theo đó, có điểm chuẩn cao nhất là ngành Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) với 29 điểm, tiếp đó là Sư phạm Toán học với 28,95 điểm.
Trường cũng có hàng loạt ngành điểm chuẩn cao với 12 ngành có điểm chuẩn trên 28 điểm. Đa số các ngành khối sư phạm có điểm chuẩn từ 25 điểm trở lên. Thấp nhất là Sư phạm Tiếng Pháp với 20,6 điểm.
Trong khối ngành ngoài sư phạm, điểm chuẩn thấp nhất là 19 điểm cho các ngành lĩnh vực khoa học sự sống với hai chương trình đào tạo Sinh học và Công nghệ sinh học.
Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trên cổng tra cứu trực tuyến tại địa chỉ: https://openlookup.hnue.edu.vn/.
Thí sinh trúng tuyển có thể xem, tải thông báo trúng tuyển, lịch trình nhập học từ Cổng tra cứu và chuẩn bị nhập học theo quy định.
Điểm chuẩn cụ thể các ngành như sau:
1) Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên
a) Nhóm ngành khoa học giáo dục
|STT
|Chương trình đào tạo
|Điểm trúng tuyển
|1.
|Giáo dục học (Giáo dục và truyền thông)
(bắt đầu tuyển sinh từ 2026)
Mã xét tuyển: 7140101
|24.89
|2.
|Quản lí giáo dục
Mã xét tuyển: 7140114
|25.65
b) Nhóm ngành đào tạo giáo viên
|STT
|Chương trình đào tạo
|Điểm trúng tuyển
|1.
|GD Mầm non
Mã xét tuyển: 7140201
|23.93
|2.
|GD Mầm non - SP Tiếng Anh
Mã xét tuyển: 7140201K
|22.25
|3.
|GD Tiểu học
Mã xét tuyển: 7140202
|28.15
|4.
|GD Tiểu học - SP Tiếng Anh
Mã xét tuyển: 7140202K
|28.42
|5.
|GD đặc biệt
Mã xét tuyển: 7140203
|26.53
|6.
|GD công dân
Mã xét tuyển: 7140204
|26.18
|7.
|GD chính trị
Mã xét tuyển: 7140205
|26.83
|8.
|GD thể chất
Mã xét tuyển: 7140206
|26.63
|9.
|GD Quốc phòng và An ninh
Mã xét tuyển: 7140208
|25.41
|10.
|SP Toán học
Mã xét tuyển: 7140209
|28.95
|11.
|SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh)
Mã xét tuyển: 7140209K
|29.00
|12.
|SP Tin học
Mã xét tuyển: 7140210
|23.96
|13.
|SP Tin học (dạy Tin học bằng tiếng Anh)
Mã xét tuyển: 7140210K
|23.75
|14.
|SP Vật lí
Mã xét tuyển: 7140211
|28.77
|15.
|SP Vật lí (dạy Vật lí bằng tiếng Anh)
Mã xét tuyển: 7140211K
|28.35
|16.
|SP Hoá học
Mã xét tuyển: 7140212
|28.99
|17.
|SP Hoá học (dạy Hóa học bằng tiếng Anh)
Mã xét tuyển: 7140212K
|28.22
|18.
|SP Sinh học
Mã xét tuyển: 7140213
|28.28
|19.
|SP Ngữ văn
Mã xét tuyển: 7140217
|28.71
|20.
|SP Lịch sử
Mã xét tuyển: 7140218
|28.61
|21.
|SP Địa lí
Mã xét tuyển: 7140219
|28.22
|22.
|SP Âm nhạc
Mã xét tuyển: 7140221
|24.57
|23.
|SP Mỹ thuật
Mã xét tuyển: 7140222
|23.43
|24.
|SP Tiếng Anh
Mã xét tuyển: 7140231
|27.69
|25.
|SP Tiếng Pháp
Mã xét tuyển: 7140233
|20.60
|26.
|SP Công nghệ
Mã xét tuyển: 7140246
|23.29
|27.
|SP Khoa học tự nhiên
Mã xét tuyển: 7140247
|27.47
|28.
|SP Lịch sử - Địa lí
Mã xét tuyển: 7140249
|27.78
2) Lĩnh vực nhân văn
|STT
|Chương trình đào tạo
|Điểm trúng tuyển
|1.
|Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam
Mã xét tuyển: 7220101
|24.53
|2.
|Ngôn ngữ Anh
Mã xét tuyển: 7220201
|25.57
|3.
|Ngôn ngữ Pháp (Tiếng Pháp ứng dụng và giao tiếp quốc tế)
(bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026)
Mã xét tuyển: 7220203
|22.25
|4.
|Ngôn ngữ Trung Quốc
Mã xét tuyển: 7220204
|24.93
|5.
|Triết học (Triết học Mác Lê-nin)
Mã xét tuyển: 7229001
|24.52
|6.
|Lịch sử
Mã xét tuyển: 7229010
|27.20
|7.
|Văn học
Mã xét tuyển: 7229030
|26.43
3) Lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi
|STT
|Chương trình đào tạo
|Điểm trúng tuyển
|1.
|Chính trị học
Mã xét tuyển: 7310201
|23.56
|2.
|Xã hội học
Mã xét tuyển: 7310301
|23.75
|3.
|Tâm lý học (Tâm lý học trường học)
Mã xét tuyển: 7310401
|24.25
|4.
|Tâm lý học giáo dục
Mã xét tuyển: 7310403
|25.62
|5.
|Địa lý học (Địa lí tài nguyên và môi trường)
(bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026)
Mã xét tuyển: 7310501
|25.44
|6.
|Quốc tế học
(bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026)
Mã xét tuyển: 7310601
|25.03
|7.
|Việt Nam học
Mã xét tuyển: 7310630
|23.00
4) Lĩnh vực khoa học sự sống
|STT
|Chương trình đào tạo
|Điểm trúng tuyển
|1.
|Sinh học
Mã xét tuyển: 7420101
|19.00
|2.
|Công nghệ sinh học
Mã xét tuyển: 7420201
|19.60
5) Lĩnh vực khoa học tự nhiên
|STT
|Chương trình đào tạo
|Điểm trúng tuyển
|1.
|Vật lí học (Vật lí bán dẫn và kỹ thuật)
Mã xét tuyển: 7440102
|23.72
|2.
|Hóa học
Mã xét tuyển: 7440112
|24.49
|3.
|Hóa học (Hóa dược)
(bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026)
Mã xét tuyển: 7440112D
|22.35
6) Lĩnh vực Toán và thống kê
|STT
|Chương trình đào tạo
|Điểm trúng tuyển
|1.
|Toán học
Mã xét tuyển: 7460101
|26.38
|2.
|Khoa học dữ liệu
(bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026)
Mã xét tuyển: 7460108
|20.88
7) Lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin
|STT
|Chương trình đào tạo
|Điểm trúng tuyển
|1.
|Trí tuệ nhân tạo
(bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026)
Mã xét tuyển: 7480107
|20.35
|2.
|Công nghệ thông tin
Mã xét tuyển: 7480201
|20.25
8) Lĩnh vực Dịch vụ xã hội
|STT
|Chương trình đào tạo
|Điểm trúng tuyển
|1.
|Công tác xã hội
Mã xét tuyển: 7760101
|22.95
|2.
|Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật
Mã xét tuyển: 7760103
|22.85
9) Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
|STT
|Chương trình đào tạo
|Điểm trúng tuyển
|1.
|Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Mã xét tuyển: 7810103
|23.77
|2.
|Huấn luyện thể thao
(bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026)
Mã xét tuyển: 7810302
|25.50
Trường đại học sư phạm đầu tiên công bố điểm chuẩn năm 2026
Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn. Mức điểm cao nhất là Sư phạm Toán học với 27,5 điểm. Có điểm chuẩn thấp nhất là Sư phạm Lịch sử - Địa lý với 25,28 điểm.