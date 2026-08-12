Xã hội

Giáo dục

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn: Cao nhất 29 điểm

Điểm chuẩn cao nhất là ngành Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) với 29 điểm, tiếp đó là Sư phạm Toán học với 28,95 điểm. Trường có 12 ngành điểm chuẩn trên 28 điểm.

Phạm Mai
Điểm chuẩn khối ngành sư phạm rất cao. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)
Điểm chuẩn khối ngành sư phạm rất cao. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Sáng nay, 12/8, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2026.

Theo đó, có điểm chuẩn cao nhất là ngành Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) với 29 điểm, tiếp đó là Sư phạm Toán học với 28,95 điểm.

Trường cũng có hàng loạt ngành điểm chuẩn cao với 12 ngành có điểm chuẩn trên 28 điểm. Đa số các ngành khối sư phạm có điểm chuẩn từ 25 điểm trở lên. Thấp nhất là Sư phạm Tiếng Pháp với 20,6 điểm.

Trong khối ngành ngoài sư phạm, điểm chuẩn thấp nhất là 19 điểm cho các ngành lĩnh vực khoa học sự sống với hai chương trình đào tạo Sinh học và Công nghệ sinh học.

Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trên cổng tra cứu trực tuyến tại địa chỉ: https://openlookup.hnue.edu.vn/.

Thí sinh trúng tuyển có thể xem, tải thông báo trúng tuyển, lịch trình nhập học từ Cổng tra cứu và chuẩn bị nhập học theo quy định.

Điểm chuẩn cụ thể các ngành như sau:

1) Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

a) Nhóm ngành khoa học giáo dục

STT
Chương trình đào tạo
Điểm trúng tuyển
1.
Giáo dục học (Giáo dục và truyền thông)
(bắt đầu tuyển sinh từ 2026)
Mã xét tuyển: 7140101
24.89
2.
Quản lí giáo dục
Mã xét tuyển: 7140114
25.65

b) Nhóm ngành đào tạo giáo viên

STT
Chương trình đào tạo
Điểm trúng tuyển
1.
GD Mầm non
Mã xét tuyển: 7140201
23.93
2.
GD Mầm non - SP Tiếng Anh
Mã xét tuyển: 7140201K
22.25
3.
GD Tiểu học
Mã xét tuyển: 7140202
28.15
4.
GD Tiểu học - SP Tiếng Anh
Mã xét tuyển: 7140202K
28.42
5.
GD đặc biệt
Mã xét tuyển: 7140203
26.53
6.
GD công dân
Mã xét tuyển: 7140204
26.18
7.
GD chính trị
Mã xét tuyển: 7140205
26.83
8.
GD thể chất
Mã xét tuyển: 7140206
26.63
9.
GD Quốc phòng và An ninh
Mã xét tuyển: 7140208
25.41
10.
SP Toán học
Mã xét tuyển: 7140209
28.95
11.
SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh)
Mã xét tuyển: 7140209K
29.00
12.
SP Tin học
Mã xét tuyển: 7140210
23.96
13.
SP Tin học (dạy Tin học bằng tiếng Anh)
Mã xét tuyển: 7140210K
23.75
14.
SP Vật lí
Mã xét tuyển: 7140211
28.77
15.
SP Vật lí (dạy Vật lí bằng tiếng Anh)
Mã xét tuyển: 7140211K
28.35
16.
SP Hoá học
Mã xét tuyển: 7140212
28.99
17.
SP Hoá học (dạy Hóa học bằng tiếng Anh)
Mã xét tuyển: 7140212K
28.22
18.
SP Sinh học
Mã xét tuyển: 7140213
28.28
19.
SP Ngữ văn
Mã xét tuyển: 7140217
28.71
20.
SP Lịch sử
Mã xét tuyển: 7140218
28.61
21.
SP Địa lí
Mã xét tuyển: 7140219
28.22
22.
SP Âm nhạc
Mã xét tuyển: 7140221
24.57
23.
SP Mỹ thuật
Mã xét tuyển: 7140222
23.43
24.
SP Tiếng Anh
Mã xét tuyển: 7140231
27.69
25.
SP Tiếng Pháp
Mã xét tuyển: 7140233
20.60
26.
SP Công nghệ
Mã xét tuyển: 7140246
23.29
27.
SP Khoa học tự nhiên
Mã xét tuyển: 7140247
27.47
28.
SP Lịch sử - Địa lí
Mã xét tuyển: 7140249
27.78

2) Lĩnh vực nhân văn

STT
Chương trình đào tạo
Điểm trúng tuyển
1.
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam
Mã xét tuyển: 7220101
24.53
2.
Ngôn ngữ Anh
Mã xét tuyển: 7220201
25.57
3.
Ngôn ngữ Pháp (Tiếng Pháp ứng dụng và giao tiếp quốc tế)
(bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026)
Mã xét tuyển: 7220203
22.25
4.
Ngôn ngữ Trung Quốc
Mã xét tuyển: 7220204
24.93
5.
Triết học (Triết học Mác Lê-nin)
Mã xét tuyển: 7229001
24.52
6.
Lịch sử
Mã xét tuyển: 7229010
27.20
7.
Văn học
Mã xét tuyển: 7229030
26.43

3) Lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi

STT
Chương trình đào tạo
Điểm trúng tuyển
1.
Chính trị học
Mã xét tuyển: 7310201
23.56
2.
Xã hội học
Mã xét tuyển: 7310301
23.75
3.
Tâm lý học (Tâm lý học trường học)
Mã xét tuyển: 7310401
24.25
4.
Tâm lý học giáo dục
Mã xét tuyển: 7310403
25.62
5.
Địa lý học (Địa lí tài nguyên và môi trường)
(bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026)
Mã xét tuyển: 7310501
25.44
6.
Quốc tế học
(bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026)
Mã xét tuyển: 7310601
25.03
7.
Việt Nam học
Mã xét tuyển: 7310630
23.00

4) Lĩnh vực khoa học sự sống

STT
Chương trình đào tạo
Điểm trúng tuyển
1.
Sinh học
Mã xét tuyển: 7420101
19.00
2.
Công nghệ sinh học
Mã xét tuyển: 7420201
19.60

5) Lĩnh vực khoa học tự nhiên

STT
Chương trình đào tạo
Điểm trúng tuyển
1.
Vật lí học (Vật lí bán dẫn và kỹ thuật)
Mã xét tuyển: 7440102
23.72
2.
Hóa học
Mã xét tuyển: 7440112
24.49
3.
Hóa học (Hóa dược)
(bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026)
Mã xét tuyển: 7440112D
22.35

6) Lĩnh vực Toán và thống kê

STT
Chương trình đào tạo
Điểm trúng tuyển
1.
Toán học
Mã xét tuyển: 7460101
26.38
2.
Khoa học dữ liệu
(bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026)
Mã xét tuyển: 7460108
20.88

7) Lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin

STT
Chương trình đào tạo
Điểm trúng tuyển
1.
Trí tuệ nhân tạo
(bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026)
Mã xét tuyển: 7480107
20.35
2.
Công nghệ thông tin
Mã xét tuyển: 7480201
20.25

8) Lĩnh vực Dịch vụ xã hội

STT
Chương trình đào tạo
Điểm trúng tuyển
1.
Công tác xã hội
Mã xét tuyển: 7760101
22.95
2.
Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật
Mã xét tuyển: 7760103
22.85

9) Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân

STT
Chương trình đào tạo
Điểm trúng tuyển
1.
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Mã xét tuyển: 7810103
23.77
2.
Huấn luyện thể thao
(bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026)
Mã xét tuyển: 7810302
25.50
(Vietnam+)
#điểm chuẩn tuyển sinh đại học Hà Nội #ngành Sư phạm Toán học cao điểm 29 #điểm chuẩn các ngành sư phạm #xu hướng điểm thi ngành giáo dục #điểm chuẩn ngành khoa học sự sống
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Những giờ học hè giúp học sinh có thêm môi trường học tập và rèn luyện. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Lớp học “0 đồng” lan tỏa tri thức trong dịp hè

Lớp học miễn phí được duy trì từ sự chung tay của nhà chùa và các giáo viên đã giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và hình thành những thói quen tích cực trước khi bước vào năm học mới.