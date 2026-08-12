Cứu sống bệnh nhân 69 tuổi sau 15 lần ngừng tim liên tiếp

Ngày 12/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, các bác sỹ vừa cứu sống một bệnh nhân 69 tuổi nhiều lần rơi vào tình trạng nguy kịch do rối loạn nhịp tim, ngừng tim khoảng 15 lần.

Với sự phối hợp của các chuyên khoa và áp dụng đồng bộ các kỹ thuật hồi sức, tim mạch chuyên sâu, người bệnh đã vượt qua tình trạng hôn mê sâu, suy đa tạng, từng bước hồi phục và trở lại sinh hoạt gần như bình thường.

Trước đó, người bệnh M.Q.C, 69 tuổi, trú tại xã Trạm Thản, tỉnh Phú Thọ nhập viện ngày 1/6 với các triệu chứng tức ngực, khó thở, mệt nhiều.

Người bệnh có tiền sử tăng huyết áp, rung nhĩ, suy tim, huyết khối động mạch mạc treo tràng trên, huyết khối nhĩ trái, đã điều trị tại nhiều bệnh viện tuyến Trung ương và duy trì thuốc theo đơn ngoại trú.

Tại Khoa Nội tim mạch và Cấp cứu tim mạch, kết quả điện tim ghi nhận cơn cuồng nhĩ với tần số tim 160 chu kỳ/phút; siêu âm tim cho thấy phân suất tống máu thất trái giảm, chỉ còn 38%.

Sau khi nhập viện, tình trạng người bệnh nhanh chóng diễn biến phức tạp, xuất hiện các cơn xoắn đỉnh và rung thất. Các bác sỹ lập tức tiến hành hồi sinh tim phổi tích cực.

Sau khoảng 15 phút cấp cứu, tim người bệnh đập trở lại. Tuy nhiên, do thời gian ngừng tuần hoàn kéo dài, người bệnh rơi vào hôn mê sâu, suy đa tạng, phải đặt ống nội khí quản và chuyển Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc.

Tại đây, người bệnh trong tình trạng đặc biệt nguy kịch, hôn mê sâu, Glasgow 4 điểm; đồng tử hai bên giãn 4mm; huyết áp 100/60mmHg và phải sử dụng hai thuốc vận mạch liều cao để duy trì tuần hoàn.

Các bác sỹ triển khai đồng thời nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu, trong đó có kỹ thuật lọc máu liên tục nhằm hỗ trợ chức năng các cơ quan và kiểm soát các rối loạn chuyển hóa nặng sau ngừng tuần hoàn.

Đáng chú ý, trong quá trình điều trị, người bệnh liên tiếp xuất hiện các cơn rối loạn nhịp nguy hiểm dẫn đến ngừng tim tái diễn. Tổng cộng, người bệnh ngừng tim khoảng 15 lần.

Bác sỹ Hà Thị Bích Vân, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, đây là trường hợp có diễn biến đặc biệt nặng và phức tạp. Người bệnh có nhiều bệnh lý tim mạch nền, xuất hiện rối loạn nhịp nguy hiểm dẫn đến ngừng tuần hoàn kéo dài, suy đa tạng và phải phụ thuộc các biện pháp hồi sức chuyên sâu.

Theo bác sỹ Hà Thị Bích Vân, để duy trì sự sống cho người bệnh, các êkíp hồi sức và tim mạch phải theo dõi sát, liên tục đánh giá diễn biến lâm sàng và phối hợp chặt chẽ trong từng giai đoạn điều trị.

Việc kết hợp các kỹ thuật hồi sức tích cực với các phương pháp tim mạch chuyên sâu đã giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch và từng bước hồi phục.

Sau 1 tuần điều trị, sức khỏe người bệnh dần ổn định. (Ảnh: TTXVN phát)

Sau một tuần điều trị tích cực, người bệnh tỉnh táo, tự thở oxy, chức năng các cơ quan dần hồi phục, tình trạng suy tim cải thiện rõ rệt, huyết áp ổn định.

Hiện, người bệnh có thể sinh hoạt và tham gia lao động gần như bình thường; tim đập đều, nhịp xoang được phục hồi. Kết quả kiểm tra cho thấy chức năng tim trở lại bình thường, phân suất tống máu thất trái đạt 57%, đủ điều kiện xuất viện.

Bác sỹ Nguyễn Đình Việt, Trưởng Khoa Nội tim mạch và Cấp cứu tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết việc điều trị trường hợp này đòi hỏi sự phối hợp nhiều phương pháp cấp cứu, hồi sức và tim mạch chuyên sâu. Trong đó, kỹ thuật triệt đốt nút nhĩ thất kết hợp đặt máy tạo nhịp đường dẫn truyền được áp dụng nhằm kiểm soát tần số tim và hỗ trợ cải thiện chức năng tim.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ là một trong những cơ sở y tế đầu tiên trên cả nước triển khai kỹ thuật này và hiện đã thực hiện thường quy, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh rung nhĩ, suy tim.

Trường hợp người bệnh M.Q.C được cứu sống sau nhiều lần ngừng tim là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa cùng khả năng triển khai đồng bộ các kỹ thuật chuyên sâu trong cấp cứu, hồi sức tích cực và điều trị tim mạch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ./.

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