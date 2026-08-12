Đồng Tháp xây 285 căn hộ công vụ cho các cán bộ được điều động

Ngày 12/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ động thổ Dự án nhà ở công vụ tỉnh Đồng Tháp nhằm tạo quỹ nhà ở phục vụ cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển đến công tác tại tỉnh góp phần giúp cán bộ ổn định nơi ở, yên tâm công tác.

Dự án được xây dựng trên khu đất khoảng 8.267m2; trong đó diện tích xây dựng hơn 4.598m2, diện tích cây xanh khoảng 1.286m2 và diện tích giao thông, sân đường hơn 2.382m2.

Theo thiết kế, dự án xây mới khối nhà ở công vụ có diện tích xây dựng khoảng 3.675m2, tổng diện tích sàn khoảng 31.045m2, gồm 1 tầng hầm, 8 tầng nổi và 1 tum mái. Công trình có tổng cộng 285 căn hộ; trong đó 155 căn có diện tích trên 70m2 và 130 căn có diện tích dưới 60m2.

Bên cạnh khối nhà ở, dự án đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ như san nền, cổng, hàng rào, nhà bảo vệ, nhà xe, đường giao thông, sân đường, cây xanh…

Dự án có tổng mức đầu tư xây dựng khoảng 418 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh; trong đó, gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị có giá trị hơn 393,6 tỷ đồng, thời gian thực hiện 360 ngày. Liên danh Nhà công vụ Đồng Tháp được lựa chọn là đơn vị trúng thầu.

Tại lễ động thổ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thị Thanh Phương cho biết, chủ đầu tư cùng các đơn vị liên quan quyết tâm phấn đấu hoàn thành dự án vượt kế hoạch tiến độ khoảng 1 tháng.

Ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, phát biểu tại Lễ động thổ. (Ảnh: Công Trí/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại nhấn mạnh, việc xây dựng nhà ở công vụ nhằm tạo điều kiện để cán bộ có chỗ ở ổn định, từ đó yên tâm công tác.

Công trình không chỉ phục vụ cán bộ được điều chuyển từ tỉnh Đồng Tháp cũ mà còn tạo quỹ nhà ở để bố trí cho cán bộ được điều động, luân chuyển đến công tác tại Đồng Tháp trong thời gian tới.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, về lâu dài, khu vực này sẽ được tổ chức thành một quần thể nhà ở tập trung, gồm nhà ở Công đoàn, nhà ở xã hội và các công trình liên quan, từng bước hình thành khu dân cư đồng bộ, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có nơi ở ổn định, lâu dài.

Để công trình bảo đảm tiến độ và chất lượng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Thành Ngại yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công và các bên liên quan thực hiện nghiêm các nội dung đã cam kết. Mặc dù đặt mục tiêu rút ngắn thời gian thi công, yêu cầu cao nhất vẫn là bảo đảm chất lượng công trình, đầy đủ công năng và tuân thủ đúng thiết kế.

Các vật liệu xây dựng phải đúng chủng loại, tiêu chuẩn và thiết kế được phê duyệt; quá trình thi công phải được kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Chủ đầu tư và đơn vị giám sát phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm, theo dõi từng khâu để vừa bảo đảm tiến độ, vừa đáp ứng yêu cầu về chất lượng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai dự án; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ thường xuyên quan tâm, chỉ đạo và theo dõi tiến độ thực hiện; các đơn vị phải báo cáo ngay những vấn đề phát sinh để được xem xét, xử lý kịp thời.

Dự án nhà ở công vụ tỉnh Đồng Tháp được triển khai trong bối cảnh tỉnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhu cầu bố trí chỗ ở cho cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển đến địa bàn công tác ngày càng rõ nét.

Việc hình thành quỹ nhà ở công vụ tập trung được kỳ vọng góp phần ổn định đời sống, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

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