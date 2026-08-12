Thành lập cụm công nghiệp đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp

Tây Ninh và Gia Lai đã quyết định thành lập và động thổ cụm công nghiệp nhằm thu hút đầu tư, tạo việc làm, thúc đẩy sản xuất và góp phần phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa quyết định thành lập Cụm công nghiệp Tân Hội 3 và Cụm công nghiệp Tân Hội 4 tại xã Tân Hội, với tổng diện tích gần 146 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.065 tỷ đồng. Hai cụm công nghiệp được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch, thiết kế xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Sơn cho biết, việc hình thành đồng thời hai cụm công nghiệp tại xã Tân Hội góp phần tạo thêm quỹ đất sản xuất có hạ tầng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp phù hợp với quy hoạch; qua đó thúc đẩy sản xuất, tạo việc làm và đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Mở rộng quỹ đất

Với tổng diện tích gần 146 ha và tổng vốn đầu tư hơn 1.065 tỷ đồng, hai cụm công nghiệp Tân Hội 3 và Tân Hội 4 được kỳ vọng bổ sung đáng kể quỹ đất sản xuất công nghiệp, tạo mặt bằng thuận lợi để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất, chế biến.

Cụm công nghiệp Tân Hội 3 có diện tích khoảng 71,4692 ha, tổng vốn đầu tư 526,323 tỷ đồng; trong đó, vốn góp của chủ đầu tư là 289,47765 tỷ đồng, chiếm 55%; vốn huy động từ các tổ chức tín dụng 236,84535 tỷ đồng, chiếm 45% tổng vốn đầu tư.

Cùng đó, Cụm công nghiệp Tân Hội 4 có diện tích khoảng 74,38 ha, tổng vốn đầu tư 539,31 tỷ đồng; vốn góp của chủ đầu tư 296,6205 tỷ đồng, chiếm 55%; vốn huy động từ các tổ chức tín dụng 242,6895 tỷ đồng, chiếm 45%. Cả hai dự án đều do Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Hội làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Theo quyết định, các dự án được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch, thiết kế xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục có liên quan, hoàn thành hạ tầng kỹ thuật và đưa từng dự án vào hoạt động trong vòng 30 tháng kể từ ngày dự án được quyết định thành lập.

Thời gian hoạt động của mỗi dự án là 50 năm kể từ khi dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư. Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, lao động, phòng cháy, chữa cháy và đấu nối giao thông trước khi dự án đi vào hoạt động.

Theo đó, nhà đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện việc đấu nối giao thông từ Cụm công nghiệp Tân Hội 3 và Cụm công nghiệp Tân Hội 4 ra ĐT.785B theo quy hoạch xây dựng chi tiết được phê duyệt bằng nguồn kinh phí của doanh nghiệp, không sử dụng nguồn ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, nhà đầu tư phải hoàn thành đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gồm các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được phê duyệt; bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu theo quy định.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hội Nguyễn Thị Phượng cho hay, về hạng mục giao thông, tiêu chuẩn thiết kế theo các quy định hiện hành; hệ thống giao thông nội bộ được thiết kế hợp lý để phục vụ việc đi lại cho các phương tiện giao thông đến từng lô đất một cách dễ dàng, thuận tiện.

Đối với hạng mục cấp nước sinh hoạt, sản xuất và cấp nước phòng cháy, chữa cháy, tiêu chuẩn thiết kế theo các quy định hiện hành, bảo đảm cấp nước sinh hoạt, sản xuất và phòng cháy, chữa cháy cho toàn cụm công nghiệp.

Về hệ thống cấp điện, tiêu chuẩn thiết kế theo các quy định hiện hành, bảo đảm cấp điện cho toàn cụm công nghiệp. Đối với hệ thống cây xanh, trồng cây xanh cách ly với cơ sở sản xuất và khu xung quanh, diện tích cây xanh đạt từ 10% tổng diện tích mặt bằng trở lên.

Đa dạng ngành nghề

34 khu công nghiệp sẵn sàng tiếp nhận đầu tư với tỷ lệ lấp đầy hơn 69%. (Ảnh: Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Tây Ninh)

Cụm công nghiệp Tân Hội 3 và Tân Hội 4 đều định hướng tiếp nhận các ngành nghề theo phụ lục kèm theo quyết định thành lập; trong đó, các nhóm ngành chủ yếu gồm sản xuất, chế biến thực phẩm, đồ uống; sản xuất trang phục, giày dép, gỗ và sản phẩm từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ plastic, giường, tủ, bàn, ghế; sản xuất sản phẩm điện tử và thiết bị điện.

Trong nhóm sản xuất, chế biến thực phẩm và đồ uống, các cụm công nghiệp định hướng tiếp nhận các dự án chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt; chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; chế biến và bảo quản rau quả; sản xuất dầu, mỡ động, thực vật; chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa; xay xát và sản xuất bột; sản xuất thực phẩm khác và sản xuất đồ uống theo danh mục ngành nghề được phê duyệt.

Nhóm ngành sản xuất trang phục, giày dép, gỗ và sản phẩm từ gỗ gồm sản xuất trang phục, sản xuất giày, dép; cưa, xẻ, bào và bảo quản gỗ; sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép, ván mỏng và các sản phẩm khác từ gỗ, tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện. Bên cạnh đó là các dự án sản xuất sản phẩm từ plastic, giường, tủ, bàn, ghế.

Đáng chú ý, hai cụm công nghiệp cùng định hướng thu hút nhóm sản xuất sản phẩm điện tử, thiết bị điện như sản xuất linh kiện điện tử; máy tính và thiết bị ngoại vi; thiết bị truyền thông; sản phẩm điện tử dân dụng; thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển; thiết bị điện tử trong y học; thiết bị, dụng cụ quang học; mô tơ, máy phát, biến thế điện; thiết bị phân phối, điều khiển điện; dây và thiết bị dây dẫn; thiết bị điện chiếu sáng, đồ điện dân dụng và các thiết bị điện khác.

Việc lựa chọn các ngành nghề tiếp nhận được thực hiện theo danh mục ngành nghề tại phụ lục của từng quyết định, nhằm bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển và quy hoạch của cụm công nghiệp.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Sơn, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao Sở Công Thương theo dõi tiến độ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu của các dự án; các sở, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát nhà đầu tư trong các lĩnh vực đất đai, môi trường, xây dựng và những thủ tục có liên quan. Ủy ban Nhân dân xã Tân Hội thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại địa phương, giám sát quá trình triển khai dự án theo quy định.

Hơn nữa, trong quá trình thực hiện, nhà đầu tư có trách nhiệm huy động đầy đủ nguồn vốn, tổ chức triển khai và quản lý dự án bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ; thực hiện các nghĩa vụ báo cáo, theo dõi, kiểm tra, giám sát dự án theo quy định. Các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án, kịp thời giải quyết các thủ tục hành chính và khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền.

Việc thành lập Cụm công nghiệp Tân Hội 3 và Cụm công nghiệp Tân Hội 4 tạo thêm quỹ đất sản xuất công nghiệp tập trung, có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại xã Tân Hội; đồng thời mở rộng không gian thu hút đầu tư vào các ngành sản xuất, chế biến và các lĩnh vực công nghiệp phù hợp với định hướng phát triển của địa phương.

Gia Lai khởi công cụm công nghiệp gần 75 ha theo chuẩn ESG

Ngày 12/8, Cụm công nghiệp Mang Yang số 2 chính thức được được động thổ tại xã Hra, tỉnh Gia Lai. Với mục tiêu vận hành theo các chuẩn mực phát triển bền vững ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị), Cụm công nghiệp Mang Yang số 2 được xây dựng trên quy mô tổng thể gần 75 ha với vốn đầu tư 400 tỷ đồng. Trong đó, đất dành cho xây dựng nhà máy, xí nghiệp, kho bãi hơn 46 ha, ưu tiên bố trí cho các nhà máy chế biến sâu nông-lâm sản, sản xuất các sản phẩm phụ trợ phục vụ đóng gói xuất khẩu, sản xuất phân bón hữu cơ, vi sinh từ phế phẩm nông nghiệp và công nghệ cao.

Dự kiến khi đi vào hoạt động, cụm công nghiệp sẽ tạo việc làm cho hơn 4.500 lao động, đồng thời hình thành chuỗi liên kết từ vùng nguyên liệu đến sản xuất, chế biến và tiêu thụ. Đặc biệt, với vị trí địa lý nằm trên trục giao thông Quốc lộ 19 kết nối với tuyến cao tốc Quy Nhơn-Pleiku, trong tương lai, dự án sẽ hình thành mắt xích chiến lược giúp kết nối nguồn nông sản từ Việt Nam, Lào, Campuchia vươn ra thị trường quốc tế.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế yêu cầu, tỉnh mong muốn dự án phải được triển khai trong thời gian nhanh nhất, chất lượng nhất. Nhất là phải thực hiện đúng cam kết xây dựng cụm công nghiệp trở thành hình mẫu về ESG để thu hút các doanh nghiệp chế biến sâu có đủ điều kiện để tham gia cung ứng thị trường toàn cầu. Bởi xu hướng toàn cầu là hàng hóa xuất khẩu phải theo đúng tiêu chuẩn đảm bảo được môi trường, an sinh xã hội và quản trị minh bạch./

Từ 15/9, doanh nghiệp công nghệ cao được ưu tiên đầu tư trong cụm công nghiệp Nghị định 303/2026/NĐ-CP của Chính phủ bổ sung doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo vào nhóm được khuyến khích đầu tư trong cụm công nghiệp.