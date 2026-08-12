Đồng Nai: Tìm thân nhân 191 cán bộ đi B để trao trả hồ sơ, kỷ vật được lưu giữ

Ngày 12/8, Sở Nội vụ thành phố Đồng Nai cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tìm kiếm, xác minh thông tin thân nhân của 191 cán bộ đi B để trao trả hồ sơ, kỷ vật đang được lưu giữ.

Theo Trung tâm Lưu trữ quốc gia 3, “cán bộ đi B” gồm cán bộ, chiến sỹ miền Nam tập kết ra Bắc theo Hiệp định Geneva năm 1954, sau đó từ năm 1959- 1975 được bí mật trở lại miền Nam công tác.

Ngoài ra còn có cán bộ dân sự miền Bắc được cử vào Nam, chủ yếu là y sỹ, bác sỹ, giáo viên, kỹ sư, nhà văn, nghệ sỹ, nhà báo... theo con đường dân sự do Ủy ban Thống nhất Chính phủ quản lý.

Theo Sở Nội vụ thành phố Đồng Nai, năm 2013, đơn vị tiếp nhận 256 bản sao hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B do Trung tâm Lưu trữ quốc gia 3 bàn giao. Sau khi tiếp nhận, các đơn vị đã tổ chức tuyên truyền, xác minh thông tin và đến nay đã trao trả được 65 bản sao hồ sơ, kỷ vật cho cán bộ đi B hoặc thân nhân.

Hiện Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đồng Nai đang bảo quản 191 bản sao hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B có quê quán ở thành phố Đồng Nai nhưng chưa xác định được chủ nhân hoặc thân nhân để trao trả.

Ông Trần Võ Chí Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Sở Nội vụ thành phố Đồng Nai cho biết sau khi tiếp nhận 256 bản sao hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B do Trung tâm Lưu trữ quốc gia 3 bàn giao, đơn vị đã thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để tìm kiếm thân nhân.

191 hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B tại thành phố Đồng Nai vẫn chưa tìm được thân nhân, đang được lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Đây là những tài liệu có giá trị lịch sử, góp phần làm rõ quá trình hoạt động, cống hiến của cán bộ đi B, đồng thời thể hiện sự tri ân đối với những người có công với cách mạng.

Theo ông Trần Võ Chí Cường, ngoài thông báo rộng rãi thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, cán bộ của Trung tâm Lưu trữ lịch sử còn trực tiếp tìm đến các địa chỉ nhà được ghi trong hồ sơ để xác minh, tìm người thân của cán bộ đi B để trao trả hồ sơ, kỷ vật.

Tuy nhiên, quá trình xác minh gặp khó khăn do địa chỉ cư trú của các cán bộ có thể đã thay đổi, nhiều người trong gia đình đã chuyển nơi ở khác. Vì vậy, hiện vẫn còn hồ sơ của 191 cán bộ đi B chưa được trao trả.

Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử cho biết đối với những trường hợp chưa xác định được thân nhân, Trung tâm tiếp tục phối hợp với các địa phương liên quan rà soát thông tin, đồng thời công khai danh sách để người dân có thể tra cứu, cung cấp thêm manh mối, giúp sớm tìm được thân nhân của các cán bộ đi B, để những hồ sơ, kỷ vật được trao lại đúng người, đúng gia đình./.

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