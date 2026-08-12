Kịp thời cứu ngư dân bị đứt cơ đùi, mất máu cấp và hôn mê trên biển

Ngày 12/8, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình cho biết Hải đội Biên phòng 2 vừa cứu hộ kịp thời một ngư dân gặp tai nạn lao động nghiêm trọng khi đang đánh bắt hải sản trên biển.

Cụ thể, vào khoảng 11 giờ 45 phút cùng ngày, Hải đội Biên phòng 2 nhận được tin báo khẩn cấp từ anh Nguyễn Văn Chung, sinh năm 1997, trú tại thôn 2, xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình, thuyền trưởng tàu cá NĐ-93107-TS.

Khi tàu đang hoạt động cách cửa Ninh Cơ khoảng 10 hải lý về hướng Đông Bắc, thuyền viên Trần Quốc Hưng (sinh năm 1979) trong lúc làm việc đã bị dây siết chặt vào đùi, gây đứt cơ, mất máu cấp và rơi vào tình trạng hôn mê.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đại tá Phạm Văn Hóa, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đã chỉ đạo Hải đội Biên phòng 2 lập tức triển khai phương án cứu nạn khẩn cấp.

Thiếu tá Trần Văn Khánh, Hải đội trưởng Hải đội Biên phòng 2 trực tiếp chỉ huy đội cứu nạn gồm 6 cán bộ, chiến sĩ và quân y, sử dụng xuồng máy BP 04.07.06 tăng tốc di chuyển đến vị trí ngư dân gặp nạn.

Sau 45 phút cơ động, lực lượng chức năng đã tiếp cận được tàu cá, nhanh chóng tiến hành cầm máu, băng bó vết thương cho anh Hưng rồi đưa nạn nhân sang xuồng cứu nạn để di chuyển vào bờ.

Đến 13 giờ 15 phút cùng ngày, lực lượng biên phòng đã đưa anh Hưng về đất liền an toàn và bàn giao cho gia đình chuyển đến cơ sở y tế tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Đại tá Phạm Văn Hóa khẳng định, khi có sự cố trên biển, lực lượng Biên phòng luôn quán triệt tinh thần tranh thủ từng phút, từng giây để tiếp cận, đưa người bị nạn vào bờ an toàn, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia cứu hộ.

Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình sẽ tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc địa bàn biển, sẵn sàng lực lượng, phương tiện và phương án tìm kiếm cứu nạn; đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đồng hành cùng ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển./.

Ngư dân trôi dạt trên biển được các tàu cá cứu vớt, đưa vào bờ an toàn Phát hiện người đàn ông trôi dạt trên biển, các ngư dân đã nhanh chóng tiếp cận, cứu vớt, sơ cứu và chuyển nạn nhân sang tàu khác đang trên đường vào bờ để được chăm sóc y tế.