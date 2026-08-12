Ngân hàng Agribank ưu tiên nguồn lực tiếp sức ngành giáo dục

Hướng tới năm học 2026-2027, Agribank dành 60,7 tỷ đồng triển khai các hoạt động hỗ trợ giáo dục trên cả nước, tập trung vào lĩnh vực đầu tư cơ sở vật chất trường học, đồng hành cùng các cơ sở giáo dục trong công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Ưu tiên hỗ trợ giáo dục tại các địa bàn khó khăn

Nguồn lực dành cho giáo dục được Agribank triển khai theo nhiều hình thức như trao học bổng, tặng sách vở, phương tiện học tập, xây dựng trường lớp và đầu tư thiết bị dạy học, ưu tiên các địa bàn còn khó khăn.

Ngay trước thềm năm học mới, ngày 2/8/2026, Trường Tiểu học Vĩnh Quang tại xã Lý Bôn, tỉnh Cao Bằng được khánh thành từ nguồn tài trợ 7 tỷ đồng của Agribank. Công trình gồm khối nhà lớp học ba tầng với chín phòng học và các hạng mục phụ trợ, góp phần khắc phục tình trạng thiếu phòng học, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất trường lớp, tạo môi trường học tập khang trang, an toàn và thuận lợi cho học sinh vùng khó khăn.

Việc đưa công trình vào sử dụng còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, chăm lo phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Công trình Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Vừ A Dính tại xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Vietnam+)

Trước đó, ngày 17/4/2026, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Vừ A Dính tại xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng được khánh thành, đưa vào sử dụng. Công trình có tổng kinh phí gần 15 tỷ đồng, trong đó Agribank tài trợ 10 tỷ đồng, gồm khối nhà ba tầng với 18 phòng học và các hạng mục phụ trợ.

Tháng 6/2026, Agribank đồng hành cùng chương trình “Thắp sáng những ước mơ” lần thứ 12 tại xã Trà My, thành phố Đà Nẵng, trao hơn 400 suất học bổng và nhiều phương tiện, thiết bị học tập cho học sinh. Riêng Agribank trao 70 suất học bổng, góp phần động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa tiếp tục vươn lên trong học tập.

Đồng hành cùng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Nguồn lực dành cho giáo dục của Agribank đồng thời hướng tới cải thiện điều kiện đào tạo, ứng dụng công nghệ và phát triển nguồn nhân lực.

Ngày 28/5/2026, Agribank bàn giao phòng học thông minh tại Học viện Ngân hàng với kinh phí gần 1,4 tỷ đồng, góp phần nâng cao điều kiện học tập, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong đào tạo.

Agribank đồng hành cùng chương trình “Hội chợ việc làm - Cầu nối nhân lực 2026”. (Ảnh: Vietnam+)

Trước đó, tháng 4/2026, Agribank đồng hành cùng “Hội chợ việc làm - Cầu nối nhân lực 2026” tại Học viện Ngân hàng, tạo cơ hội để sinh viên tiếp cận doanh nghiệp, tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng và định hướng nghề nghiệp.

“Gieo mầm tri thức,” chắp cánh tương lai

Bên cạnh đầu tư trường lớp, nâng cấp cơ sở giáo dục, đào tạo, Agribank và các đơn vị trong hệ thống triển khai nhiều chương trình học bổng, hỗ trợ phương tiện và đồ dùng học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 7/8/2026, Agribank Chi nhánh Phú Nhuận phối hợp Báo Tuổi Trẻ trao 1,6 tỷ đồng cho chương trình “Gieo mầm tri thức” năm 2026. Nguồn kinh phí này dành để trao 800 suất học bổng cho học sinh tại Nghệ An, Quảng Trị, Lạng Sơn và Tây Ninh, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, gồm xe đạp và đồ dùng học tập.

Trong năm 2026, tuổi trẻ Agribank cũng triển khai nhiều hoạt động hướng tới học sinh, sinh viên như “Tiếp sức mùa thi”, trao học bổng, xây dựng tủ sách, hỗ trợ thiết bị học tập và thực hiện các công trình thanh niên tại địa phương.

Đại diện Agribank trao biểu trưng 1,6 tỷ đồng tài trợ học bổng “Gieo mầm tri thức” năm 2026. (Ảnh: Vietnam+)

Hướng tới mùa tựu trường và chào đón năm học 2026-2027, Agribank tiếp tục triển khai Chương trình khuyến mại sinh viên 2026, dành khoảng 9 tỷ đồng quà tặng cho sinh viên. Chương trình được triển khai gắn với các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng phù hợp với nhu cầu của sinh viên trong quá trình học tập và sinh hoạt. Thông qua các ưu đãi, quà tặng, Agribank tạo thêm tiện ích cho sinh viên khi sử dụng dịch vụ ngân hàng, đồng thời góp phần khuyến khích người trẻ tiếp cận các phương thức thanh toán hiện đại, thuận tiện và an toàn.

Thông qua các chương trình thiết thực, Agribank tiếp tục đồng hành cùng ngành giáo dục, hỗ trợ người học, cải thiện điều kiện dạy và học, qua đó thể hiện trách nhiệm xã hội, tinh thần gắn bó, đồng hành phát triển cùng cộng đồng, địa phương và đất nước./.

Agribank dành gói tín dụng ưu đãi 70.000 tỷ đồng cho động lực tăng trưởng Agribank triển khai gói tín dụng ưu đãi 70.000 tỷ đồng đến 2028, hỗ trợ doanh nghiệp và lĩnh vực trọng điểm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số.