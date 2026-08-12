Xúc động nghĩa tình đồng đội tại Công viên Lê Thị Riêng

Những ngày qua, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh) trở thành nơi nhiều đoàn đại biểu, cựu chiến binh, cán bộ, chiến sỹ và người dân đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, đồng thời thăm hỏi, động viên lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Sáng 12/8, đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh do Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội, làm Trưởng đoàn, đại diện cho hơn 100.000 cựu chiến binh Thành phố, đã đến dâng hoa tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú và dâng hương tri ân các đồng đội.

Với những người lính năm xưa, mỗi mảnh xương, nắm đất giữa các tầng địa chất được tìm thấy tại nơi đây là một phần máu thịt của đồng đội, gợi nhớ về những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hòa bình, hạnh phúc của nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương trước Tượng đài cố Tổng bí thư Trần Phú. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Đại tá Đinh Văn Ruật, Phó Trưởng Ban công tác Hội Cựu chiến binh Thành phố, cho biết các cán bộ Hội rất xúc động trước sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Qua nghe giới thiệu về quá trình tìm kiếm, quy tập và chứng kiến công việc của lực lượng thực hiện nhiệm vụ, các cựu chiến binh trân trọng tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cán bộ, chiến sỹ, với mong muốn đưa đầy đủ hài cốt liệt sỹ về nơi an táng trang trọng.

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, Hội Cựu chiến Thành phố bày tỏ sự đồng lòng với Đảng, Chính phủ đã huy động toàn dân vào cuộc trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ;" khẳng định xác định rõ trách nhiệm tuyên truyền giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ thấy rõ sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ, sống tốt hơn, có trách nhiệm hơn với công tác đền ơn đáp nghĩa thiết thực, hiệu quả của Hội Cựu chiến binh Thành phố.

“Chúng tôi mong muốn nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, công tác tuyên truyền phải được làm tốt hơn, phải đấu tranh với các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, bôi nhọ lịch sử, phủ nhận sự hy sinh to lớn trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, sự hy sinh của các thế hệ cha anh gần đây,” Đại tá Đinh Văn Ruật bày tỏ.

Các nữ sỹ quan, chiến sỹ thuộc khối đội hình “Nữ sỹ quan gìn giữ hòa bình” trong Chương trình nghệ thuật “Tổ quốc trong tim” đang luyện tập tại Lữ đoàn Công binh 25, Quân khu 7 dâng hương trước Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú tại công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Cùng ngày, các nữ sỹ quan, chiến sỹ thuộc khối đội hình “Nữ sỹ quan gìn giữ hòa bình” trong Chương trình nghệ thuật “Tổ quốc trong tim” đang luyện tập tại Lữ đoàn Công binh 25, Quân khu 7 đã đến viếng các anh hùng liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng.

Đại úy Nguyễn Lê Tuyết Nhi (Bệnh viện Quân y 7B, Bộ Tư lệnh Quân khu 7), từng là Khối trưởng Khối nữ chiến sỹ biệt động A80 - không giấu được sự nghẹn ngào: “Xúc động lắm khi tận mắt chứng kiến lực lượng làm nhiệm vụ đang nỗ lực ngày đêm để đưa các anh hùng liệt sỹ trở về với quê hương, với gia đình. Tôi càng thêm trân trọng, biết ơn sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước đã ngã xuống vì độc lập, hòa bình của dân tộc. Trước anh linh các anh, tôi nguyện cố gắng cống hiến hết mình để sống sao cho xứng đáng với những hy sinh vô giá ấy.”

Chung một niềm xúc động sâu sắc, Trung úy Nguyễn Thị Thu Thủy (Bảo tàng Cục Chính trị Quân khu 7), bày tỏ chuyến đi thực tế này như một bài học giáo dục truyền thống thấm đượm tình người. Chị tự dặn lòng phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh, phẩm chất quân nhân để giữ gìn thành quả độc lập mà cha anh đã đổi bằng xương máu.

Xúc động nhất có lẽ là hình ảnh cựu chiến binh Văn Trọng Cựu (81 tuổi, nguyên Chủ nhiệm Quân giới Trung đoàn 209, Sư đoàn 7, Quân đoàn 4, hiện ngụ tại phường Chợ Quán) với chiếc mũ tai bèo và tấm khăn rằn, đôi bàn tay run run thắp nén hương tri ân bạn bè, đồng đội đã ngã xuống trong Chiến dịch Mậu Thân 1968.

Cựu chiến binh Văn Trọng Cựu xúc động dâng hương tưởng nhớ các đồng đội đã hy sinh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ông Cựu chia sẻ là người trực tiếp chiến đấu trong năm 1968, may mắn sống đến hôm nay, ông càng thấu hiểu sự hy sinh của đồng đội và nỗi mong mỏi của gia đình những liệt sỹ chưa tìm được hài cốt. Việc triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm” để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ có ý nghĩa đặc biệt, giúp đưa những người đã nằm lại hơn nửa thế kỷ trở về với quê hương, gia đình.

Trong ngày, nhiều đoàn đại biểu từ Đoàn Cảnh sát Cơ động số 4 (Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an Thành phố Hồ Chí Minh); Công ty Cổ phần Tân Cảng-Tây Ninh, Binh đoàn 20; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Chợ Quán cùng cán bộ Trung ương đang công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện các tầng lớp nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đến dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ được quy tập tại công viên Lê Thị Riêng.

Xúc động trước tấm lòng và sự quan tâm của các đoàn đại biểu, Trung tá Lê Ngọc Hà, Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh (K74), chia sẻ những nén hương, những lời thăm hỏi chân thành từ các tổ chức, đoàn thể chính là nguồn động lực tinh thần to lớn giúp cán bộ, chiến sỹ vượt qua mọi khó khăn.

Cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ xác định rõ đây là mệnh lệnh từ trái tim, là nhiệm vụ thiêng liêng mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó. Lực lượng tìm kiếm sẽ làm việc với tinh thần khẩn trương nhất, tích cực nhất, nỗ lực vượt qua những khó khăn, vất vả, làm tất cả những gì có thể để đưa liệt sỹ trở về với đồng đội, quê hương.

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 11/8, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định thông tin hài cốt liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện, quy tập 268 bộ hài cốt liệt sỹ; trong đó, 158 bộ có di vật, gồm 235 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể.

Hình ảnh những người cựu chiến binh mái tóc bạc phơ, những chiến sỹ trẻ khoác trên mình bộ quân phục cùng đông đảo, cán bộ, người dân Thành phố Hồ Chí Minh nghẹn ngào xúc động, kính cẩn nghiêng mình trước các anh hùng liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng trong những ngày qua không chỉ thể hiện lòng biết ơn vô hạn của những người đang sống hôm nay với sự hy sinh của các thế hệ đi trước, mà còn là một minh chứng sống động, đẹp đẽ về một dòng chảy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” mãi mãi trường tồn trong đời sống dân tộc Việt Nam./.

Phát hiện, quy tập được 256 bộ hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng Trong số 256 bộ hài cốt liệt sỹ được quy tập có 228 bộ hài cốt liệt sỹ riêng lẻ và 28 hài cốt liệt sỹ tại 7 vị trí mộ tập thể (2 vị trí tại khu A, 5 vị trí tại khu B) cùng 151 bộ di vật.