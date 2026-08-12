Nga lần đầu tiên tiến hành nhập khẩu xăng từ Ấn Độ

Nga đã bắt đầu nhập khẩu xăng từ Ấn Độ, một nguồn cung cách xa hàng nghìn km, do tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tại thị trường nội địa trong bối cảnh xung đột với Ukraine tiếp diễn.

Theo dữ liệu từ công ty phân tích Kpler, đây là lần đầu tiên Nga nhập khẩu loại nhiên liệu này từ quốc gia Nam Á, với một hành trình vận chuyển dài ngày, cho thấy mức độ cấp bách về nguồn cung hiện nay.

Lô hàng đầu tiên đã được tiếp nhận vào ngày 5/8 và có thể sẽ có thêm nhiều lô hàng khác đang trên đường vận chuyển.

Ông Sumit Ritolia, chuyên gia phân tích cấp cao tại Kpler, nhận định việc Nga nhập khẩu xăng từ Ấn Độ để bổ sung cho nguồn nhập khẩu thường xuyên từ Belarus và các thị trường lân cận khác đã cho thấy tình trạng mất cân đối nghiêm trọng về nguồn cung xăng trong nước hiện nay, cũng như cho thấy việc giảm công suất lọc dầu đang định hình lại các dòng chảy thương mại sản phẩm truyền thống của Nga.

Nền tảng dữ liệu và phân tích thị trường năng lượng EA Analytics ước tính công suất lọc dầu thô của Nga trong tháng 7/2026 đạt mức 3,6 triệu thùng/ngày, thấp hơn khoảng 1/3 so với mức trung bình theo mùa.

Thị trường năng lượng toàn cầu đang phải đối mặt với những tác động từ hai cuộc xung đột lớn là xung đột giữa Nga và Ukraine và xung đột giữa Mỹ và Iran.

Những gián đoạn kép này đã khiến thị trường nhiên liệu trở nên khan hiếm hơn, buộc Nga vốn là nhà cung cấp nhiên liệu ra nước ngoài phải cấm xuất khẩu cả xăng và dầu diesel để ưu tiên nhu cầu tiêu thụ trong nước./.

Ấn Độ nhập khẩu dầu thô Nga cao kỷ lục tháng thứ hai liên tiếp Theo số liệu của CREA, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ nhập khẩu khoảng 2,8 triệu thùng dầu thô Nga/ngày trong tháng 7, mức cao nhất từ trước tới nay và là tháng thứ hai liên tiếp lập kỷ lục.

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