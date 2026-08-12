Trung Quốc ban hành tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên về nhiên liệu nhiệt hạch

Ngày 11/8, Trung Quốc vừa chủ trì ban hành tiêu chuẩn quốc tế ISO đầu tiên trong lĩnh vực cung cấp nhiên liệu nhiệt hạch, và là tiêu chuẩn quốc tế ISO thứ hai trong lĩnh vực nhiệt hạch do Viện Vật lý Tây Nam thuộc Tập đoàn Hạt nhân quốc gia Trung Quốc (CNNC) chủ trì xây dựng.

Trước đó, trong quá trình bỏ phiếu cuối cùng, tất cả 12 quốc gia, trong đó có Pháp, Đức và Nga, đều đã tán thành việc ban hành tiêu chuẩn quốc tế ISO 19991:2026 “Công nghệ nhiệt hạch - Cơ sở thí nghiệm nhiệt hạch giam giữ từ trường - Công nghệ phun chùm phân tử siêu âm cho thiết bị nhiệt hạch”, do Trung Quốc chủ trì.

CNNC cho biết công nghệ phun chùm phân tử siêu âm là công nghệ tiên tiến được Trung Quốc phát triển, giúp cung cấp nhiên liệu quan trọng cho các thiết bị nhiệt hạch có kiểm soát.

Công nghệ này tạo ra chùm phân tử tốc độ cao và tính định hướng mạnh, giúp tăng hiệu suất cung cấp nhiên liệu và tỷ lệ tái tuần hoàn hạt thấp (nhiên liệu ít bị quay trở lại hệ thống), đồng thời giúp cải thiện đáng kể khả năng kiểm soát nhiên liệu của các thiết bị nhiệt hạch và đã được ứng dụng trong hơn 10 thiết bị thí nghiệm nhiệt hạch giam giữ bằng từ trường trên thế giới.

Cũng theo CNNC, tiêu chuẩn quốc tế này áp dụng cho các trang thiết bị nhiệt hạch giam giữ bằng từ trường, quy định các phương pháp và yêu cầu cơ bản cho công nghệ cung cấp nhiên liệu bằng chùm tia phân tử siêu âm.

Tiêu chuẩn này bao gồm thành phần cấu tạo hệ thống, các đặc tính quan trọng và phương pháp thử nghiệm, và tạo ra cơ sở kỹ thuật thống nhất cho việc thiết kế, thử nghiệm, nghiệm thu và ứng dụng các hệ thống liên quan./.

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