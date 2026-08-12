Giá vàng áp sát 4.400 USD/ounce trước thời điểm Mỹ công bố dữ liệu lạm phát

Giá vàng thế giới duy trì quanh mốc 4.400 USD/ounce trong phiên 12/8, khi giới đầu tư nín thở chờ đợi dữ liệu lạm phát từ Mỹ để tìm kiếm manh mối về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Theo đó, vào lúc 14 giờ 22 phút ngày 12/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,7% lên 4.400,02 USD/ounce. Giá vàng Mỹ giao kỳ hạn cũng nhích thêm 0,4% ở mức 4.459,30 USD/ounce.

Kim loại quý hiện được hỗ trợ gần mức cao nhất trong hai tháng do thị trường đang đánh giá lại khả năng đạt được thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz.

Dù có những tín hiệu ngoại giao từ phía Pakistan và Oman, Iran vẫn khẳng định sẽ duy trì phong tỏa cho đến khi các yêu cầu về dỡ bỏ cấm vận và bồi thường thiệt hại được đáp ứng.

Những bất ổn này khiến thị trường năng lượng biến động mạnh trong bối cảnh các cuộc tấn công nhắm vào tàu vận tải vẫn tiếp diễn tại khu vực vùng Vịnh.

Đối với thị trường vàng, diễn biến của lạm phát vẫn là yếu tố chi phối cốt lõi. Giá năng lượng duy trì ở mức cao có thể thúc đẩy Fed giữ lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn, làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng.

Giới đầu tư hiện đang dồn sự chú ý vào chỉ số giá tiêu dùng (CPI) công bố vào 12/8 và chỉ số giá sản xuất (PPI) vào 13/8 (giờ địa phương). S

ố liệu lạm phát hạ nhiệt có thể làm giảm áp lực thắt chặt tiền tệ của Fed, trong khi số liệu nóng hơn dự kiến sẽ làm sống lại kỳ vọng tăng lãi suất. Hiện tại, thị trường đang chia rẽ về khả năng Fed nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng Chín tới.

Các chuyên gia phân tích tại công ty môi giới đầu tư IG nhận định đợt thoái lui gần đây của vàng phản ánh hoạt động chốt lời trước báo cáo CPI và sự hồi phục của giá năng lượng.

Theo đơn vị này, vàng hiện đang đối mặt với ngưỡng kháng cự quan trọng tại vùng 4.460 USD/ounce. Kim loại quý cần một đà bứt phá bền vững qua các ngưỡng kỹ thuật này để có thể mở ra con đường hướng tới mục tiêu 5.000 USD/ounce.

Tại Việt Nam, cập nhật lúc 15 giờ 4 phút ngày 12/8, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 141,30-144,30 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng trong nước tăng nhẹ, giao dịch quanh mức 143,8 triệu đồng Giá vàng trong nước sáng nay tăng nhẹ, duy trì quanh mức 143,8 triệu đồng/lượng, cùng xu hướng quốc tế, tỷ giá trung tâm vẫn tiếp tục tăng mạnh.