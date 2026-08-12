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Cuối ngày giá vàng tăng 500.000 đồng, tỷ giá USD tại nhiều ngân hàng giảm mạnh

Do giá vàng thế giới bật tăng nên cuối giờ chiều 12/8, giá vàng trong nước cũng cộng thêm 500.000 đồng/lượng, giao dịch quanh mức 144,3 triệu đồng/lượng, ngược lại tỷ giá tại nhiều ngân hàng giảm tới 60 đồng.

Hạnh Dung
Giá vàng tăng 500.000 đồng, tỷ giá giảm tới 60 đồng phiên chiều nay. (Ảnh: Vietnam+)
Giá vàng tăng 500.000 đồng, tỷ giá giảm tới 60 đồng phiên chiều nay. (Ảnh: Vietnam+)

Tiếp đà tăng ở phiên sáng, giá vàng trong nước cuối giờ chiều nay (12/8) tiếp tục tăng thêm 500.000 đồng/lượng nhờ lực đẩy từ thế giới.

Tại thời điểm 16 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Phú Quý, Doji cùng giao dịch ở mức 141,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 144,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này tăng 500.000 đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng.

Cùng xu hướng trên, tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 141,3-144,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng tăng 500.000 đồng/lượng.

Tuy nhiên, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu đang được giao dịch cao hơn 1,7 triệu đồng/lượng so với vàng SJC nhưng vẫn giữ nguyên giá so với phiên sáng, hiện đang giao dịch quanh mức 142-146 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Cũng trong chiều nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.396 USD/ounce, tăng 15 USD/ounce so với phiên sáng. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 139,8 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới đã thu hẹp còn 4,5 triệu đồng/lượng.

Tại thời điểm trên, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại được điều chỉnh giảm từ 10-60 đồng so với mở cửa phiên sáng. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.900-26.310 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 10 đồng; Ngân hàng BIDV giao dịch ở mức 25.910-26.290 đồng/USD, giảm 30 đồng.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 25.860-26.250 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm mạnh tới 60 đồng so với phiên sáng./.

(Vietnam+)
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