Chứng khoán ngày 12/6: VN-Index tiến sát mốc 1.800 điểm

Dù dòng tiền tham gia khá yếu và diễn biến thị trường phân hóa, sự hỗ trợ tích cực của các cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC, đã giúp VN-Index hồi phục gần 20 điểm trong phiên giao dịch ngày 12/8.

Trong phiên sáng, chỉ số tiến về vùng 1.795-1.810 điểm. Sang phiên chiều, thị trường không có nhiều biến động lớn. Trong bối cảnh dòng tiền tham gia khá yếu và các nhóm cổ phiếu phân hóa, lực đỡ từ VIC, VHM, GAS, TCB... giúp VN-Index duy trì đà tăng. Tuy nhiên, chỉ số vẫn chưa vượt được ngưỡng cản mạnh 1.800 điểm.

Chốt phiên, trên HOSE có 160 mã tăng và 154 mã giảm. VN-Index tăng 19,77 điểm, tương đương 1,11%, lên 1.793,18 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 573 triệu đơn vị, giá trị 14.041 tỷ đồng, giảm lần lượt 10,6% và 12,3% so với phiên trước. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 122,5 triệu đơn vị, giá trị 2.346,5 tỷ đồng.

VN30-Index tăng gần 14 điểm, dù có 7 mã đảo chiều giảm gồm TCX, FPT, CTG, STB, VNM và VCB, với biên độ giảm quanh 0,5%.

VIC tiếp tục là điểm tựa chính của thị trường khi tăng 3,4% lên 215.500 đồng/cổ phiếu, đóng góp hơn 12 điểm cho VN-Index. GAS tăng 3,2%, GVR tăng 2,7% và VHM tăng 2,4%, đóng góp thêm hơn 3,6 điểm cho chỉ số.

TCB cũng là điểm sáng trong nhóm ngân hàng. Lực cầu tăng mạnh trong đợt khớp lệnh ATC (đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa của phiên giao dịch), với gần 4,3 triệu đơn vị được khớp, giúp cổ phiếu này đóng cửa tại mức cao nhất phiên 31.500 đồng/cổ phiếu, tăng 1,6%. Thanh khoản TCB đạt hơn 15,3 triệu đơn vị.

Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, KSB tăng kịch trần lên 14.250 đồng/cổ phiếu, dư mua giá trần hơn 1 triệu đơn vị. BCM cũng nhanh chóng lấy lại sắc tím sau một phiên điều chỉnh, với dư mua trần gần 0,2 triệu đơn vị. Tính trong 4 phiên giao dịch, BCM tăng gần 22%.

Xét theo nhóm ngành, bất động sản dẫn đầu đà tăng với mức tăng 2,66%, nhờ động lực chính từ VIC và VHM. Nhóm năng lượng cũng duy trì diễn biến tích cực, trong đó GAS tăng 3,2%, PVD tăng 2,75%, BSR tăng 1,7%, PVT tăng hơn 2% và PLX tăng 0,1%.

Nhóm ngân hàng tiếp tục phân hóa. TCB, HDB, ACB, MBB, LPB, EIB và BID giữ sắc xanh, trong khi CTG, SHB, STB, VCB và MSB điều chỉnh. SHB có thanh khoản lớn nhất thị trường với gần 41 triệu đơn vị, nhưng giảm 0,4%. TCB, HDB và ACB đều khớp hơn 10 triệu đơn vị.

Trong khi đó, nhóm chứng khoán quay đầu giảm nhẹ khi số mã giảm chiếm ưu thế. VIX và SSI dẫn đầu thanh khoản nhóm với lần lượt 31,5 triệu và 15,7 triệu đơn vị được khớp; cả hai cùng tăng hơn 0,5%.

Trên HNX, thị trường giao dịch khá cân bằng nhưng áp lực từ THD khiến chỉ số duy trì đà giảm trong suốt phiên chiều. Chốt phiên, HNX-Index giảm 2,46 điểm xuống 288,45 điểm. Có 67 mã tăng và 72 mã giảm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt 37,85 triệu đơn vị, giá trị 704 tỷ đồng; giao dịch thỏa thuận đóng góp gần 7 triệu đơn vị, giá trị 188,3 tỷ đồng.

SHS dẫn đầu thanh khoản HNX với hơn 6,15 triệu đơn vị và đứng giá tham chiếu 15.900 đồng/cổ phiếu. CEO tăng 0,8%, HUT giảm 0,7%, MBS đứng giá và PVS tăng 1,7%. Nhóm năng lượng tiếp tục khởi sắc với PVC tăng 3,3%, PLC tăng 3% và PVB tăng 0,5%.

Trên UPCOM, UPCOM-Index tăng 0,33 điểm lên 127,51 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt gần 26,5 triệu đơn vị, giá trị 353 tỷ đồng.

Đáng chú ý, 900 triệu cổ phiếu PCB của Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PvcomBank) chính thức giao dịch trên UPCOM với giá tham chiếu 10.000 đồng/cổ phiếu. Kết thúc phiên giao dịch, PCB tăng 15% lên 11.500 đồng/cổ phiếu, thanh khoản hơn 1,4 triệu đơn vị, dẫn đầu thị trường. ABB tăng 0,6% lên 16.900 đồng/cổ phiếu, khớp gần 1 triệu đơn vị.

Giao dịch của khối ngoại tiếp tục là điểm tích cực khi mua ròng khoảng 336 tỷ đồng trên toàn thị trường. Riêng trên HOSE, khối ngoại mua ròng 316 tỷ đồng; VHM bị bán ròng mạnh nhất với 67 tỷ đồng, tiếp đến là ACB và TCB với lần lượt 60 tỷ đồng và 52 tỷ đồng. Trên HNX, khối ngoại mua ròng 15 tỷ đồng và trên UPCOM mua ròng 5 tỷ đồng.

Như vậy, VN-Index đã có phiên hồi phục mạnh và áp sát ngưỡng 1.800 điểm, trong khi thanh khoản tiếp tục ở mức thấp. Diễn biến tại vùng cản này sẽ là yếu tố đáng chú ý đối với xu hướng của thị trường trong các phiên tiếp theo./.

VN-Index giằng co quanh vùng 1.780 điểm, thanh khoản tiếp tục suy giảm Trong ngắn hạn, diễn biến thanh khoản thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục là yếu tố quan trọng để xác nhận khả năng chỉ số vượt qua vùng kháng cự 1.780 điểm hay tiếp tục rung lắc, tích lũy.