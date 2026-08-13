Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp New Zealand-Việt Nam

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand, ngày 13/8, tại thành phố Auckland, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp New Zealand-Việt Nam.

Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư New Zealand Todd McClay, lãnh đạo các bộ, ngành cùng đông đảo doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư New Zealand Todd McClay nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với quan hệ hai nước.

Sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (19/6/1975), quan hệ Việt Nam-New Zealand đã phát triển thành một mối quan hệ đối tác năng động, trải rộng từ thương mại, giáo dục, đầu tư đến khoa học, đổi mới sáng tạo và giao lưu nhân dân. Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện năm 2025 phản ánh mức độ tin cậy, tôn trọng và kỳ vọng ngày càng cao giữa hai bên.

Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư New Zealand đánh giá Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của New Zealand tại Đông Nam Á, với nền kinh tế tăng trưởng nhanh, thị trường hơn 100 triệu dân, lực lượng lao động trẻ và mức độ hội nhập sâu vào thương mại toàn cầu. Việt Nam đang mở ra nhiều cơ hội mới cho hợp tác quốc tế và đầu tư.

Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư New Zealand Todd McClay cho rằng bên cạnh các lĩnh vực truyền thống như nông sản và thực phẩm, hai nước còn nhiều dư địa hợp tác trong nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ y tế, giáo dục, nghiên cứu và phát triển kỹ năng. Giai đoạn tiếp theo của quan hệ kinh tế New Zealand-Việt Nam sẽ ngày càng được thúc đẩy bởi tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo. New Zealand mong muốn trở thành đối tác tin cậy của Việt Nam trong quá trình hiện đại hóa nền kinh tế, nâng cao năng suất và phát triển bền vững.

Tại Hội nghị, đại diện các doanh nghiệp New Zealand và Việt Nam cũng đã chia sẻ nhiều câu chuyện hợp tác cụ thể, cho thấy tính bổ trợ ngày càng rõ nét giữa hai nền kinh tế.

Những hợp tác về công nghệ, hàng không, kết nối thị trường và đổi mới sáng tạo cho thấy doanh nghiệp Việt Nam và New Zealand không chỉ nhìn thấy tiềm năng hợp tác to lớn mà còn đang kiến tạo các mô hình kinh doanh và mở rộng các thị trường mới.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ ấn tượng trước những chia sẻ cởi mở, thực chất của cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Đó chính là tinh thần đổi mới, năng động và hướng tới tương lai mà Việt Nam luôn khuyến khích, đồng thời là nền tảng quan trọng để hai nước cùng phát triển trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam-New Zealand. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cộng đồng doanh nghiệp hai nước nâng cấp hợp tác nông nghiệp và thực phẩm theo chuỗi giá trị xanh. Hai bên cần thúc đẩy các dự án về nông nghiệp thông minh công nghệ sinh học, chế biến sâu, logistics lạnh, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu; đồng thời tiếp tục phối hợp tháo gỡ các rào cản về tiêu chuẩn, kiểm dịch và mở cửa thị trường. Mục tiêu không chỉ là tăng kim ngạch thương mại mà xây dựng các chuỗi cung ứng xanh, minh bạch, bền vững và có khả năng chống chịu cao hơn.

Hai bên cùng tạo ra các động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh. Việt Nam đang đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực phát triển; mong các doanh nghiệp New Zealand quan tâm đến Việt Nam không chỉ như một thị trường, mà là đối tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm, sản xuất và đổi mới sáng tạo tại Đông Nam Á.

Việt Nam sẵn sàng là cửa ngõ để doanh nghiệp New Zealand mở rộng sang ASEAN; đồng thời New Zealand cũng có thể trở thành cầu nối để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị chất lượng cao tại khu vực Thái Bình Dương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tăng cường kết nối con người, tri thức và thị trường. Hợp tác kinh tế bền vững phải được xây dựng trên nền tảng nguồn nhân lực chất lượng cao; mong các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác đào tạo, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, phát triển kỹ năng và đổi mới sáng tạo, gắn chặt hơn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp; cần xây dựng một hệ sinh thái trong đó tri thức được chuyển thành công nghệ, công nghệ được chuyển thành sản phẩm và sản phẩm tạo ra giá trị mới cho nền kinh tế và xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng những định hướng này chỉ có ý nghĩa khi được cụ thể hóa bằng hành động. Chính phủ hai nước có trách nhiệm tạo dựng môi trường thuận lợi, tháo gỡ rào cản và bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của doanh nghiệp. Việt Nam cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư theo hướng ổn định, minh bạch, cạnh tranh và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp New Zealand đầu tư lâu dài, hiệu quả, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp thực phẩm, giáo dục, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế xanh.

Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam chủ động hơn trong tiếp cận thị trường New Zealand, không chỉ mở rộng thương mại mà tiến tới cùng đầu tư, cùng nghiên cứu, cùng xây dựng thương hiệu và cùng phát triển thị trường. Chính cộng đồng doanh nghiệp sẽ là lực lượng biến tiềm năng thành dự án, biến công nghệ thành sản phẩm và tạo ra những giá trị phát triển mới cho cả hai nền kinh tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý các văn kiện được trao hôm nay là kết quả bước đầu. Điều quan trọng hơn là mỗi văn kiện cần sớm được triển khai thành các chương trình, dự án và kết quả cụ thể và đề nghị các cơ quan, hiệp hội và doanh nghiệp hai nước tăng cường phối hợp, xây dựng lộ trình rõ ràng và thường xuyên rà soát việc thực hiện. Thành công của hợp tác kinh tế Việt Nam-New Zealand sẽ không chỉ được đo bằng kim ngạch thương mại hay số lượng dự án, mà bằng chất lượng kết nối, hàm lượng công nghệ, mức độ tham gia vào các chuỗi giá trị mới và lợi ích thiết thực mang lại cho doanh nghiệp và người dân hai nước.

Học viện Hàng không Vietjet Victoria và Học viện Hàng không Quốc tế New Zealand đã trao Thỏa thuận Đào tạo Phi công, tăng cường phát triển nguồn nhân lực hàng không quốc tế chất lượng cao.

Tại Hội nghị bàn tròn, dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư New Zealand Todd McClay, đại diện các doanh nghiệp, tổ chức hai nước đã trao các văn kiện hợp tác góp phần cụ thể hóa những định hướng hợp tác trong thời gian tới./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam-New Zealand Trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới New Zealand, sáng 13/8/2026 (giờ địa phương), tại thành phố Auckland, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam-New Zealand.